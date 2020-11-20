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Как подобрать шапку по форме лица
20 11 2020 | Выгодные покупки
Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год
5 12 2020 | Праздники
Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
20 11 2020 | Праздники
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Интересное в блоге
Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
Новый год – это праздник, которого больше всего на свете ждут дети. Как угодить ребенку любого пола и возр...
20 11 2020 | Праздники
Когда лучше покупать школьную форму и важные принадлежности
Подготовка к 1 сентября - ответственное мероприятие для любых родителей. Чтобы закупить всё необходимое, п...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как правильно воспитать счастливого ребенка: 10 советов для родителей
Быть родителем – это самая сложная профессия, но ей не обучают в институте. Часто мы не знаем, в какой сит...
20 11 2020 | Дети
Подгузники, памперсы: все что должна знать каждая мама
Памперсы – спасение для родителей, надежно защищающие во время прогулки или в домашних условиях от естеств...
20 11 2020 | Дети
Многоразовые подгузники: удобство малышу и простота родителям
У многих молодых родителей на слуху многоразовые подгузники. Это особенные детские трусики из натуральных ...
20 11 2020 | Дети
Что взять с собой в роддом, список вещей для мамы и малыша
В ожидании ребенка будущей маме важно не растеряться в суете дел и вовремя подготовить необходимый список ...
27 11 2020 | Дети
Как определить размер детской обуви по возрасту и в сантиметрах
Любимый малыш быстро растет и сапоги с босоножками приходится постоянно менять. Для многих родителей это п...
22 11 2020 | Дети
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