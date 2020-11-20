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Дети
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Новый год – это праздник, которого больше всего на свете ждут дети. Как угодить ребенку любого пола и возр...
20 11 2020 | Праздники
Подготовка к 1 сентября - ответственное мероприятие для любых родителей. Чтобы закупить всё необходимое, п...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Быть родителем – это самая сложная профессия, но ей не обучают в институте. Часто мы не знаем, в какой сит...
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27 11 2020 | Дети
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Любимый малыш быстро растет и сапоги с босоножками приходится постоянно менять. Для многих родителей это п...
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