Что взять с собой в роддом, список вещей для мамы и малыша

В ожидании ребенка будущей маме важно не растеряться в суете дел и вовремя подготовить необходимый список вещей в роддом. Обычно сумку с самым важным собирают примерно за месяц-полтора до предварительной даты родов – чтобы в экстренном случае быть наготове.

Важно помнить: то, что взять с собой в роддом, будет зависеть от учреждения, где будут проходить роды. В коммерческих (платных) заведениях молодым мамам разрешено приносить гораздо больший список.

Отдельной сумкой должны быть вещи для малыша и мамы в роддом, второй сумкой собираются вещи на выписку, и отдельно в пакет либо конверт нужно собрать перечень необходимых документов.

Какие документы понадобятся в роддоме

Многих волнует, какие документы нужны в роддом на роды. Точный список беременной дадут в консультации во время приема, чаще всего он включает в себя:

Паспорт;



Страховое свидетельство;



Медицинский полис;



Карта роженицы с ксерокопиями всех документов;



Договор с учреждением (в случае выбора платной больницы);



Все пройденные анализы.

Вещи для мамы до родов – что нужно взять

Поскольку будущая мама проведет в роддоме не один день (особенно, если она лежит на сохранении), ей пригодятся личные вещи и предметы гигиены. Ниже приведен примерный список вещей в предродовое отделение:

Х/б халат;



1-2 хлопчатобумажных ночнушки (на смену халату);



Тапочки – одни для палаты и одни резиновые для душа;



2-3 штуки х/б трусиков;



Две пары носочков, либо теплые колготки (в зависимости от времени года);



Небольшие полотенца (для лица, для душа, для подмывания, для рук).

Также нужно не забыть и о привычных вещах, которые многие упускают из виду, собирая в основном только одежду и косметичку с предметами гигиены. Обязательно возьмите с собой:

Телефон с зарядным устройством, чтобы быть на связи;



Набор посуды (тарелка, ложка чайная и столовая, кружка);



Несколько пакетов, куда можно будет сложить грязные вещи;



Туалетная бумага (обязательно мягкая), влажные салфетки;



Книга, либо пара журналов для досуга;



Косметичка с зубной пастой и щеткой, пилочка для ногтей, минимум косметики для выписки, маленькие упаковки шампуня и геля для душа, расческа.

Что нужно взять с собой на роды

После родов организм женщины некоторое время будет перестраиваться на новый режим жизни, поэтому обязательно понадобятся средства гигиены, а также новые вещи:

Несколько стерильных тряпочек (проглаженных) для вытирания груди после кормления;



Прокладки для груди – их можно подкладывать, когда течет молоко;



Бюстгальтер х/б с открывающимися чашками для кормления ребенка;



2-3 пары прокладок, также может пригодиться нарезанная полосками ветошь вместо прокладок;



Молокоотсос на случай, если появятся проблемы с кормлением.

Все вышеперечисленное – это так называемый тревожный чемоданчик, который обязательно должен быть собран заранее. Его необходимо взять с собой, отправляясь в роддом.

Также заранее подготовьте и возьмите с собой все самое необходимое для новорожденного:

Чепчик легкий и потеплее;



3-4 распашонки;



Упаковка подгузников для веса 3-6кг;



5-7 пеленок из ситца или фланели;



Несколько штук ползунков;



Носочки – 2 пары;



Присыпка, детский крем для ухода;



Одноразовые пеленки;



Легкие варежки (царапки), чтобы малыш не поцарапал себя.

Важные крема – Бепантен и Депантенол

Поскольку практически все молодые мамы после родов сталкиваются с проблемами трещин сосков, нужно взять с собой один из кремов с высоким содержанием ланолина. Чаще всего это Бепантен или Депантенол, обладающие заживляющими свойствами. Оба крема (либо они могут выпускаться в форме мази) способствуют ускоренному заживлению кожных покровов, нормализуют клеточный метаболизм и в период лактации будут незаменимы для ухода за чувствительными молочными железами.

Не забываем о гигиене: детское мыло

Список вещей в роддом для мамы и малыша будет включать в себя и мыло. Оно пригодится для подмывания новорожденного, а также для того, чтобы простирать грязные вещи. Для собственной гигиены в любом случае лучше выбрать детское нейтральное мыло без отдушек, чтобы не вызвать аллергии у малыша в процессе кормления или физического контакта с мамой.

Лучше всего взять жидкое мыло с дозатором, чтобы удобнее было им пользоваться для подмывания ребенка. Чаще всего молодые мамы советуют мыло Бюбхен – оно помогает поддерживать естественный природный барьер кожи, не содержит консервантов и подходит для новорожденных благодаря нежному экстракту ромашки в составе.

Вещи, необходимые для выписки

Выписка – важный момент, когда вы с малышом отправитесь домой. Помимо того, что новоиспеченной маме нужно самой выглядеть опрятно и не забыть личные вещи, ей также нужно подготовить небольшой пакет с самым необходимым для выписки малыша. Стандартно одежда для новорожденного на выписку из роддома будет включать в себя:

Конверт, либо кружевной уголок;



Одеяло с пододеяльником для новорожденного (в холодное время года).

Что касается мамы, ей нужно собрать комплект одежды специально для выписки (с учетом погодных условий). Это обязательно должна быть удобная одежда, не стесняющая движений и позволяющая при необходимости покормить малыша во время дороги домой. Пакет с одеждой для выписки женщине обычно привозят накануне - лучше всего взять вещи, которые вы носили на 5-6 месяце беременности, поскольку после родов набранный вес уйдет далеко не сразу.

Популярные вопросы молодых мам

Один из самых часто задаваемых вопросов среди молодых мам - какие подгузники брать в роддом для новорожденного. Ниже приведен топ-5 брендов подгузников, которые можно взять с собой в тревожный чемоданчик:

Moony 0-5 кг – очень мягкие и тонкие, имеют специальный вырез в области пупка, чтобы не натирать малышу пуповину. Японское производство, анатомическая форма с удобными и прочными застежками по бокам.



Merries 0-5 кг – японские подгузники, оборудованы индикатором заполнения для удобства. Хорошо проветриваются, а многоразовая застежка позволяет зафиксировать трусики в любой позиции.



Huggies Elite Soft 1 – рельефный внутренний слой хорошо защищает кожу младенца от раздражения, в составе использован только чистый хлопок, гипоаллергенный и очень мягкий.



Libero Newborn 1 – бюджетная стоимость, специальный вырез защищает пупочную рану. Благодаря мягкому материалу не вызывают раздражений и натираний.



Pampers Premium Care – хорошо защищают от протеканий, микропоры позволяют подгузнику «дышать», а наличие пропитки с экстрактом алоэ очень нежно ухаживает за детской кожей.

Касаемо вопроса, сколько подгузников брать в роддом, точную цифру сказать сложно. В первые дни жизни у ребенка налаживается работа ЖКТ, поэтому стул будет очень частым и сложно угадать, как часто менять памперс новорожденному придется в вашем случае. Также нужно учитывать, будут ли это естественные роды или кесарево сечение – это разное количество дней пребывания в роддоме, а значит и разное количество памперсов. Смело можно брать 2 пачки, если вдруг не хватит – родственники всегда привезут еще.

Также многие мамы спрашивают, сколько одноразовых пеленок брать в роддом – берите не меньше 5-7 штук ситцевых, либо фланелевых. Их всегда можно постирать, плюс у вас будут подгузники – поэтому слишком много пеленок просто не пригодится.

Третий по популярности вопрос – какой халат брать с собой. Лучший вариант – это хлопчатобумажный халат без жестких нашивок и крупных пуговиц, об которые можно случайно поранить нежную кожу новорожденного. Планируя, что нужно взять с собой в роддом, список необходимых вещей должен включать в себя хотя бы пару халатов, а также одну-две ночнушки на замену халату, также из хлопчатобумажной ткани.

Как выгодно купить все самое важное для малыша

Определившись, какой халат брать в роддом и какой понадобится список одежды для новорожденных в роддом, важно заранее купить все эти вещи. Приобрести все самое необходимое для тревожного чемоданчика можно в интернет-магазинах Дочки-Сыночки, Mothercare или MyToys. Помимо удобной возможности сделать покупку детских вещей, не выходя из дома, дополнительно вы можете получить выгодный промокод на скидку.



Для этого нужно воспользоваться особым сервисом beribuy.ru – здесь же вы найдете и полный список действующих промокодов для данных интернет-магазинов. Используя промокод Mothercare, MyToys, Яндекс Маркет или прокомод для Дочки-Сыночки, вы можете получить скидку к заказу, приятный подарок или возможность участия в ограниченной акции.

Сохраните этот готовый список к себе на телефон или на компьютер, наведите курсор на картинку, кликните правой кнопкой мыши и нажмите "Сохранить картинку как...", далее выберите папку, где нужно сохранить, после сохранения найдите эту картинку в папке и распечатайте ее, наведите курсор на картинку и нажмите на правую кнопку мыши, далее выберите "Печать".