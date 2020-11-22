Как определить размер детской обуви по возрасту и в сантиметрах

Любимый малыш быстро растет и сапоги с босоножками приходится постоянно менять. Для многих родителей это проблема – сложно понять размер детской обуви по возрасту и в сантиметрах. Сориентироваться в этом может специальная размерная таблица – но перед тем, как пользоваться ей, надо корректно снять мерки и не забывать о секретах подбора сандалик и сапожек для малышей.

Как снимать мерки детской ножки для подбора обуви

Чтобы разобраться, как определить размер обуви у ребенка, важно правильно снять мерки. Для начала поставьте детскую стопу на бумажный лист и обведите ее по контуру. Затем нужно зафиксировать промежуток между пяткой и самым длинным пальчиком – это длина стопы. Измерив расстояние между самыми широкими частями стопы, вы получите ее ширину. Также понадобится мерная ленточка – с ее помощью вы измерите обхват лодыжки и под ней, обхват икры (для сапожек), длину подъема через середину ступни. Эти мерки пригодятся для разных видов обуви. Если вы планируете приобретать ребенку сапоги, дополнительно нужно определиться с желаемой высотой и измерить обхват по высоте голенища.

Как определить размер ноги ребенка: ключевое при измерении

Подбирая для малыша сапоги или кроссовки, учтите – между большим пальцем ноги и носком обуви должно остаться не меньше 1,5 см. 5 мм из них нужны для учета того, что стопа анатомически удлиняется при шаге, еще 3 мм – для большого пальчика и остальное как небольшой запас для свободы движения. Есть и другие важные ответы:

Делать мерки лучше ближе к концу дня, когда стопа отекает;



Если вы ищите закрытую обувь, длину стопы нужно мерить в носочке;



Если малыш месячный, измеряйте ногу простой ниткой, длину которой потом можно измерить линейкой;



Для месячного малыша мерки нужно делать раз в три месяца, поскольку у них наиболее активный рост.

Таблица по см – какие бывают детские размеры обуви

Чаще всего для покупки туфелек и кроссовок на страницах многих интернет-магазинов предлагается удобная таблица размеров детской обуви в сантиметрах. Родителям необходимо снять мерки с детской ножки и по полученной длине стопы найти в табличке соотносящийся с ней минимальный размер.

Подбирая размер обуви у детей, таблица по см поможет найти хорошие варианты даже для малышей до года, которым, кроме длины стопы в см, другие параметры измерить практически нереально.





Таблица незаменима, если нужно определиться, 14 см - какой размер детской обуви (а также 15 см, 16 см,17 см или 18 см). Подойдет она не только для стандартной обуви, но и в вопросе, как выбрать чешки ребенку по размеру, модели для спорта и гимнастики.

Практичная размерная сетка детской обуви по возрасту

Планируя вычислить размер обуви у детей по возрасту, можно прибегнуть к помощи таблицы. Она содержит примерные данные, но для заказа через интернет-магазины поможет разобраться в соотношениях. Самый маленький размер детской обуви в этой таблице – 16, он подходит для малышей от 3 до 6 месяцев с длиной стопы около 9,5 см.

Поскольку у девочек рост стопы происходит медленнее и в целом ножки миниатюрнее, чем у мальчиков, то при выборе обуви важно учитывать не только возраст, но и пол малыша. Этот же параметр важно учитывать, выбирая и размеры детской одежды по возрасту и росту – из одежды малыши вырастают так же быстро, как и из обуви.





Популярные ошибки и мифы при выборе обуви для малыша







Определяя размер обуви у детей до года и после, многие родители допускают распространенные ошибки:

Нельзя брать обувь на вырост – малыш не сможет нормально двигаться и высок риск травм;

Обувь впритык тоже недопустима – во время ходьбы стопа увеличивается на 0,5 см и обувь будет жать;

Супинатор и ортопедическая стелька защитят от плоскостопия – на самом деле, они только правильно распределяют нагрузку, но никак не уберегут вашего ребенка от плоскостопия;

Нельзя подбирать малышу исключительно обувь с жестким задником (якобы для правильного формирования стопы). Слишком твердая пятка будет травмировать голеностоп;

Пока ребенок учится ходить, ему нужно постоянно быть в обуви, чтобы стопа не деформировалась от твердой поверхности. Это популярный миф, на самом деле стопа малыша нормально развивается и без обуви, поэтому домашние тапочки можно обувать исключительно в целях гигиены.

Отдельно нужно отметить ошибки при примерке обуви. Нельзя прикладывать детскую стопу к подошве обуви – размеры точно не совпадут из-за того, что подошва обуви зависит от декоративных швов. Также недопустимо прикладывать стопу к своей ладони – так вы не сможете прикинуть припуски на швы обуви. Чтобы определить зазор между пяткой и обувью, лучше не использовать свой палец – под давлением руки многие дети невольно поджимают пальцы.





Как определить полноту детской обуви

Далеко не каждый производитель детской обуви указывает на ней ширину. Между тем, полнота обуви очень важно, и любая таблица детская содержит в себе этот параметр. Обувь может жать в зависимости от полноты ножки малыша. Чтобы ее определить, можно воспользоваться маркировкой на обуви:





С – обувь на очень-очень худую ногу;



D – чуть полнее предыдущего варианта, для худой ножки;



Е – обувь для узкой ступни;



F – средняя полнота;



G – ширина немного больше средней;



H – широкая обувь.

ВАЖНО! Не забывайте, что американский размер детской обуви обычно чуть больше, чем европейские размеры: это связано с анатомическими национальными особенностями.

Подбор размера зимней обуви для малыша







Думая, как выбрать размер зимней обуви ребенку, помните главное правило – делайте замер стопы только тогда, когда ребенок стоит. Подходящим будет размер, который оставит около 1,5 см зазора между пальцем и краем сапога. Обязательно учитывайте, что обувь должна быть утеплена натуральными материалами – лучшим вариантом будет овчинный мех. При примерке мех должен равномерно распределяться вдоль ноги ребенка, не скатываясь около швов.

Обязательно замерьте обхват голенища, если планируется покупать высокие сапожки. Голенище должно плотно прилегать, но не натирать кожу и пережимать ее.





Как понять, что обувь стала мала

Даже если вы верно определили размерный ряд, со временем ножка малыша подрастет – но если он маленький, то не скажет вам о том, что ботинки уже жмут. Это можно понять самостоятельно:

после прогулки нужно осматривать ножки ребенка – если на пятках и пальцах есть красные пятна, пора покупать новые ботинки;



если поверхность обуви растянута и на задних появились пузыри – обувь мала;



обувая ребенка, надавите ему на носок в районе большого пальчика. Там должно остаться немного свободного места, чтобы палец не упирался в край обуви;



просуньте свой палец под язычок обуви, если там слишком плотно, ботинки уже малы по полноте.

Материалы, из которых производится детская обувь

Подбирая малышу обувь, важно подумать о безопасности материалов. На следующие параметры нужно обязательно обратить внимание:

Гипоаллергенность – плохая резина и натуральный войлок часто вызывают раздражение кожи ног;



Материал должен быть дышащим (в резиновых сапогах ножки быстро потеют);



Обувь не должна иметь отталкивающий, едкий запах;



Жесткость – обувь из натуральной кожи не так сильно натирает кожу, как текстильные модели, которые быстро деформируются и пузырятся.







Популярные производители

Планируя покупку кроссовок, туфель или сапожек для ребенка, не стоит упускать из вида перечень самых популярных производителей детской обуви:

Котофей – отличный вариант для первых шагов годовалого ребенка, недорогие модели;



Адидас – модные спортивные модели, популярный бренд с высоким качеством;



Скороход – отечественный производитель, обувь из натуральных и экологически чистых материалов;



Сказка – натуральная обувь с антибактериальными стельками и супинатором;



Найк – широкий выбор спортивной обуви, долгий срок ношения;



Geox – итальянская марка с практичными моделями детской обуви;



Экко – популярный бренд с доступной стоимостью;



Crock – огромный ассортимент от шлепанцев до домашней обуви, с оригинальным дизайном, который нравится даже самым маленьким;



Lassie – зарекомендовали себя надежным качеством и длительностью носки;



Reima – отличное зарубежное качество, большой ассортимент дизайнов;



Nordman – лучший бренд зимней обуви среди отечественных;



Viking – легкость ношения и возможность машинной стирки обуви;



New Balance – спортивная обувь для самых маленьких, не ограничивает полноту движений.

Как можно выгодно приобрести детскую обувь

Определившись с тем, какова длина стопы и размер обуви ребенка, можно приступать к покупке сапожек или туфелек. Чтобы сделать это выгодно и при этом неплохо сэкономить, лучше всего совершать покупку через интернет-магазины с использованием промокодов БериБай.

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