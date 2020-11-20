Как правильно воспитать счастливого ребенка: 10 советов для родителей

Быть родителем – это самая сложная профессия, но ей не обучают в институте. Часто мы не знаем, в какой ситуации отругать, а когда промолчать; когда ввести строгую дисциплину, а когда дать больше свободы. Многие просто задаривают ребенка игрушками и окружают опекой, не понимая, что на самом деле делают только хуже. Сегодня мы подготовили для вас 10 советов, как правильно воспитывать детей. Одни взяты из опыта психологов, другие – подсмотрены у родителей из стран, дети которых год за годом признаются самыми счастливыми во всем мире.

Говорите о своей любви

Ребенок не должен сам понимать, что вы его любите. Ему нужно это слышать. Введите в семье негласное правило, говорить о своих чувствах минимум несколько раз за день.

Это касается и мамы с папой. У счастливых родителей – счастливые дети. Не стесняйтесь признаваться в любви своей половинке при ребенке.

Обсуждайте проблемы без криков и наказаний

Ребенка не нужно дрессировать кнутом и пряником. Помните, что в первую очередь он человек и личность. Уже с 2–3 лет с малышом можно разговаривать, разъяснять ему, как поступать правильно, а как делать не стоит.

Любую проблему лучше обсудить. Например, если ребенок соврал, не ругайтесь и не наказывайте его. Лучше выясните, почему он так сделал. Может он побоялся наказания или решил, что не оправдает ваших ожиданий. Одной честной беседой вы решите проблему навсегда.

Психологи рекомендуют переносить такие диалоги на первую половину дня. Не стоит поднимать серьезные темы вечером. Конфликты и ссоры перед сном вызывают у детей страх одиночества и чувство ненужности.

Если вас разозлили или обидели, за ночь негативные эмоции остынут. Утром вы правильно подберете слова и донесете свою мысль без вреда для отношений с чадом.

Уделяйте больше времени себе

Роль родителя, безусловно, важна, но она не должна быть единственной. Не задвигайте свои планы, мечты, увлечения, карьеру на второй план. Подумайте, какой пример вы подаете ребенку, если ни к чему не стремитесь и ничем не увлекаетесь.

Конечно, сразу после рождения вы не успеете все. Придется сосредоточиться на малыше, но не забывайте постепенно возвращаться к привычной жизни вместе с взрослением детей.

Время для себя поможет отдохнуть от повседневных проблем, избавиться от стресса. Вы не будете срываться на ребенке или ругаться с домочадцами.

Не гонитесь за результатами, а наслаждайтесь процессом

Хорошие отметки, спортивные медали, участие в олимпиадах и выставках – это всегда замечательно. Однако нельзя ставить высокие результаты во главе угла.

Абсолютно все книги и статьи о том, как правильно воспитывать детей, единогласно говорят о том, что ребенок должен получать удовольствие от внешкольных занятий. Согласитесь, это сложно, когда за спиной стоит недовольная мама и говорит, что можно было бы и лучше. Вы должны хвалить ребенка даже за самые маленькие победы и поддерживать при любых поражениях.

Со школой и уроками все несколько сложнее. Пустить все на самотек точно не получится, но и здесь можно найти золотую середину.

Отличные отметки – точно не наша цель. Помните, что вашему чаду, возможно, в будущем и не понадобиться алгебра, литература, география и т.д. Он может отлично реализоваться в профессии, не связанной с этими науками.

Если предмет совсем не дается, найдите другой подход, заинтересуйте учебой, в конце концов, наймите репетитора. Не превращайте обучение в наказание.

Дайте больше свободы и самостоятельности

С самого раннего возраста ваш ребенок должен учиться самостоятельности. Начать следует с домашних дел. Самое первое задание для малыша – убирать свои игрушки. Чуть позже он сможете отвечать за порядок во всей своей комнате.

Так можно поступить и с уроками. Объясните ребенку, что учеба в первую очередь нужна ему самому. Если вы с первого класса начнете стоять над душой и заставлять делать домашнее задание, останетесь в таком же положении до окончания института.

Гиперопека никогда не приводится ни к чему хорошему. Гуляя на детской площадке, не бегите к ребенку с вытянутыми руками, как только он заберется на третью ступеньки лестницы. Лучше объясните правила безопасности и позвольте изучать мир самостоятельно.

Научите любить себя

Самые сложные советы родителям по воспитанию детей обычно касаются тела ребенка. Из-за отголосков советского воспитания сложно привыкнуть к тому, что ходить голышом или изучать себя – это не стыдно.

В скандинавских странах это, напротив, поощряется, а родители не стесняются говорить с детьми об их теле и учат любить его. С таким подходом шанс заработать комплексы приближается к нулю.

Любовь к себе не ограничивается внешним видом. Хвалите ребенка за черты его характера, таланты, суждения и мнение.

Не опирайтесь на гендерные стереотипы

Когда ваш сын упал, самое ужасное, что вы можете сказать ему в этой ситуации: «Не плачь, ты же мальчик». Мы с самого раннего детства, как цепями заковываем детей непонятно кем придуманными правилами: мальчикам нельзя проявлять свои чувства, девочки должны быть послушными.

Если ваша дочь хочет в подарок железную дорогу, не пихайте ей ненавистные куклы. Когда сыну нравится ходить на танцы, не заставляйте его записываться на борьбу.

Не забывайте о роли отца

В Европе никого не удивить папой, вышедшим в декрет, пока мама продолжает работать. Роль отца очень важна. Он должен участвовать в воспитании не меньше мамы.

Вопреки частому заблуждению, не существует чисто мужских или женских родительских обязанностей. Всеми ими вы должны заниматься на равных. Отцам нужно помнить об этом в первую очередь.

Будущим мамам очень полезно будет знать, какую нужно будет взять тревожную сумку в роддом со списком необходимых вещей.

Не зацикливайтесь на материальном

Практически у каждого взрослого есть воспоминание о порванных штанах, ботинках, куртке, о которых мы боялись рассказать родителям. У ваших детей таких страхов быть не должно.

Помните, что в этом мире можно купить все, кроме нескольких вещей, в том числе и доверия ваших детей. Сломанная игрушка или порванная одежда – это точно не повод для наказания или ругани.

Если ваш непоседа слишком часто портит вещи, просто перестаньте тратить на них много денег. Есть барахолки, секонд-хенды или в конце концов интернет-магазины и их распродажи, согласитесь, это будет получше, чем первые два варианта.



И еще один плюс интернет-магазинов, это возможность найти промокод на хорошую скидку, подарок или какой-то бонус для покупки в своем любимом детском интернет-магазине, нужно только найти специальные код на специальных сайтах, таких как BeriBuy и получить скидку в магазине. Очень выгодно!

Помните о маленьких радостях

Семейные традиции и домашний уют – это очень важно. Часто гуляйте, устраивайте пикники, вместе читайте, готовьте десерты. Из таких мелочей и складывается счастливое детство.

Придумайте хотя бы несколько традиций для вашей семьи. Достаточно даже того, что вы будете каждые выходные ходить в парк.

Через все эти правила красной нитью проходит всего одна мысль. Самый действенный способ, как воспитать счастливого ребенка и сделать его лидером – это привить ему уверенность в себе и своей семье. Если малыш знает, что за его плечами всегда стоят родители, они любят и принимают его любым, он легко добьется высот.