Многоразовые подгузники: удобство малышу и простота родителям

У многих молодых родителей на слуху многоразовые подгузники. Это особенные детские трусики из натуральных материалов (хлопок, бамбуковое волокно), которые можно стирать в машинке и использовать неоднократно. Приятная ткань не доставляет новорожденному дискомфорта, а наличие застежек позволяет регулировать многоразовые памперсы для детей по размеру. Часто их называют антипамперс или антиподгузник – как альтернатива привычным одноразовым трусикам.

Многоразовые подгузники: как пользоваться ими в домашних условиях

У ряда моделей многоразовых трусиков есть небольшой карман, куда вставляется вкладыш. У других моделей вкладыш цепляется на кнопку. Степень заполненности вкладыша можно понять по резинкам между ножек малыша – если они влажные, трусики пора снимать и стирать. Стандартный подгузник может выдержать до 3-4 смен вкладышей.

Преимущества в сравнении с одноразовыми моделями

Главное достоинство таких трусиков – это их экономичность, ведь покупка комплекта многоразовых памперсов обойдется дешевле по итогу, чем если приобретать одноразовые трусики. Есть у них и масса других достоинств:

Гигиеничность – трусики хорошо стираются и не раздражают детскую кожу;

– трусики хорошо стираются и не раздражают детскую кожу;

Гипоаллергенность – натуральные материалы подойдут даже новорожденным;

– натуральные материалы подойдут даже новорожденным;

Универсальность – один и тот же памперс можно использовать детям разного возраста, благодаря наличию кнопок для регулировки размера;

– один и тот же памперс можно использовать детям разного возраста, благодаря наличию кнопок для регулировки размера;





Безопасность и отсутствие в составе вредных элементов;

и отсутствие в составе вредных элементов;

Экологичность – многоразовые памперсы можно использовать неоднократно, тем самым уменьшая общее количество мусора (в сравнении с количеством выбрасываемых одноразовых памперсов);

– многоразовые памперсы можно использовать неоднократно, тем самым уменьшая общее количество мусора (в сравнении с количеством выбрасываемых одноразовых памперсов);

Помощь в приучении к горшку







Как многоразовые марлевые подгузники помогают в приучении к горшку

Чтобы ребенок сам начинал понимать, когда проситься на горшок, он должен чувствовать, что его трусики влажные. В этом плюс многоразового памперса – с ним это ощущается лучше. Также их проще снимать, малыш может делать это самостоятельно.

Родителям важно отслеживать позывы малыша и вовремя показать ему, где стоит горшок. Ребенок может скрещивать ножки, замирать во время игры, начать оттягивать трусики – поощрите это и покажите, как правильно снять трусики и сделать свои дела.

Виды многоразовых трусиков: сравниваем все плюсы и минусы

Можно выделить следующие разновидности памперсов:

Классические;



Бамбуковые обычные;



Бамбуковые угольные;



Велюровые (плюшевые);



Марлевые



Классические многоразовые трусики изготавливаются из хлопка и пористой мембраны, позволяя коже новорожденного дышать. Они подходят для дневного и ночного ношения, для долгих прогулок. Вкладыш из микрофибры вставляется в кармашек – без него трусики можно задействовать для плавания.

Бамбуковые угольные трусики не вызывают раздражений даже у нежной кожи. Их главное достоинство – отсутствие запаха после использования, его впитывает уголь. Но подобные варианты немного дороже остальных.

Типичные бамбуковые многоразовые подгузники для новорожденных не подходят для сна и прогулок в холодную погоду, поскольку становятся влажными после использования. Их рекомендовано использовать днем, это отличные многоразовые подгузники для приучения к горшку.

Велюровые трусики рекомендуют малышам с рождения и до 4 лет, они гипоаллергенные и не вызывают гиперемии. Внешний слой очень мягкий и не раздражает нежную кожу.

Марлевые трусики отличаются самой доступной ценой, они хорошо позволяют коже дышать. Но в холодную погоду такие памперсы очень долго высыхают, кроме того, марлевые трусики прилегают не полностью и возможно протекание.

Марина, 32 года: «пользуемся подгузниками с угольным вкладышем. Хорошие, малышку сырость не беспокоит, даже ночью спит крепко. Правда, со временем стали немного загибаться липучки, но я во время сушки цепляю их прищепками и они выпрямляются.»

Как и где использовать многоразовые подгузники для плавания

Разобравшись, чем отличаются памперсы от подгузников, многие мамы интересуются, как пользоваться многоразовыми подгузниками с вкладышами для плавания. Нужно подобрать специальные модели с завышенным эластичным поясом и манжетами около ножек, чтобы не пропускать внутрь воду, а наружу – детские неожиданности. Даже если вода проникнет внутрь, такие трусики не набухнут и не помешают малышу двигаться в процессе плавания. Кроме того, такие модели быстро сохнут и отлично подойдут для посещения пляжа или бассейна.

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Уход за многоразовыми трусиками

Подгузники можно стирать вручную или в машинке, однако есть некоторые тонкости стирки:

Температура не выше 40 градусов;



Обязательная стирка перед первым использованием;



Нельзя сушить трусики на батарее;



Ткань при сушке нужно тщательно расправить;



Нельзя отжимать и гладить трусики;



Для стирки используется только специальный детский порошок, чтобы у ребенка не было аллергии

Вкладыши для многоразовых подгузников

Вкладыши для многоразовых памперсов могут быть следующими:

Бамбуковые угольные (впитывают 350 мл);



Антибактериальные (впитывают 250 мл);



Микрофибра (впитывают 150 мл)

Любой вкладыш имеет специальный защитный слой и отличается хорошим водопоглащением. Крепится он к памперсу при помощи кнопок во внутренний кармашек, позволяя коже оставаться сухой. Вкладыш способен выдержать более сотни стирок, вручную или в стиральной машине.

Какие существуют минусы многоразовых трусиков

Несмотря на массу достоинств, у многоразовых памперсов есть и ряд недостатков, которые отмечают молодые родители. Среди них можно выделить следующие:

Многоразовые трусики приходится чаще контролировать и менять, поскольку их впитываемость ниже;

Появляется необходимость ежедневной стирки и сушки трусиков, плюс увеличивается расход стирального порошка. Важно помнить, чем стирать многоразовые подгузники и вкладыши – исключительно детским порошком;

Если вы пользуетесь марлевыми или бамбуковыми моделями, то все равно придется дополнительно приобрести одноразовые памперсы (для прогулок в холодное время);

В очень жаркую погоду такие памперсы все же заставляют перегреваться и преть кожу малыша, опрелости и повышенная температура вызывают дискомфорт у младенца;

В связи с предыдущим пунктом, многоразовые трусики приходится чаще менять, чтобы не допускать опрелостей – особо это касается новорожденных, которые испражняются в разы чаще

Многоразовые подгузники: отзывы мамочек и врачей

Покупая детские многоразовые подгузники, отзывы мамочек читают многие молодые родители, чтобы убедиться в правильности выбора. Ниже приведены несколько реальных отзывов мам об использовании таких средств детской гигиены.

Рушания 24 года: «купили нашему первенцу многоразовые трусишки, потому что на дорогие одноразовые особо не было денег. На самом деле, не прогадали – стирка меня не напрягает, зато не приходится набирать памперсы упаковками. Да и запаха никакого нет, чему очень рад муж»

Екатерина 32 года: «абсолютно не понравились – постоянно протекают, я уже как только ни пробовала их застегивать. Куча заморочек со стиркой: мне проще снять и выкинуть подгузник, чем постоянно стирать»

Ирина 29 лет: «покупала многоразовые подгузники в интернете через БериБай. Брала на пробу и втянулись по итогу – удобно, с собой их и на прогулку берем, и дома носим. Плюс кэшбэк дают, когда через интернет берешь, так что еще и экономлю»

Лилия 38 лет: «начинали с одноразовых трусиков, но у сына на них пошла жуткая аллергия – химия одна, да и только… Перешли на многоразовые, крапивница прошла со временем. Да и сынок стал заметно спокойнее, ночью в таких памперсах дольше спит»

Ксюша 31 год: «для дочки выбирали долго подгузники, остановились на бамбуковых с угольным вкладышем. Очень классные! Брали через БериБай, чтобы получать кэшбэк. Да и банально нет времени по обычным магазинам бродить. А тут заказали сразу 3 комплекта и теперь у нас дома запас трусиков»

Ошибки и мифы, связанные с многоразовыми трусиками

Рассмотрим самые популярные заблуждения в теме многоразовых памперсов.

«Они не подходят для использования ночью» - благодаря впитывающим вкладышам такие трусики легко можно оставлять на ночь (за исключением простых бамбуковых). Кроме того, с грязным многоразовым подгузником ничего не случится, если отложить его стирку до утра.

«Многоразовые трусики c карманом подходят только для домашнего применения» - во время прогулки или в поликлинике их не составит труда поменять. Достаточно взять с собой еще один памперс на замену и пакет, куда можно убрать грязные трусики, чтобы постирать их дома.

«Такие памперсы могут негативно влиять на развитие репродуктивных органов у мальчиков» - памперс никак не влияет на здоровье малыша, вопреки мнению о том, что многоразовая плотная ткань может повышать температуру тела в области мошонки. Наоборот, подгузники из натуральных материалов дают коже «дышать».

«Толщина подгузника может повлиять на формирование костей ножек» - если ножки малыша раскинуты, это ничуть ему не мешает. Более того, это отличная профилактика дисплазии тазобедренного сустава. Поэтому даже бегать в таких трусиках малышам не вредно.

Средняя стоимость

Подбирая бамбуковые или марлевые подгузники для новорожденных, важно знать их примерную цену на рынке. На вкладыши ценник варьируется от 100 до 250 рублей, а на сами подгузники – от 190 рублей за марлевые модели до 2 тысяч за современные угольные бамбуковые модели от крупных производителей. Если хочется купить памперсы максимально дешево, можно подобрать действующие промокоды на алиэкспресс – зайдя на страницу БериБай, можно легко их найти и перейти к покупке.

Реально ли сделать многоразовые подгузники своими руками

Если вам интересно, марлевые подгузники для новорожденных как сделать своими руками, можно взять старые мягкие простыни, полотенца или чистую плотную марлю. Обязательно выстирайте ткань в теплой воде с детским мылом и высушите.

Ткань можно складывать в форме косынки, перевязывая между собой боковые стороны в области пупка. Второй вариант – сделать прямоугольник и по бокам закрепить его специальными липкими резинками.





Где выгодно приобрести многоразовые подгузники для детей

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