Подгузники, памперсы: все что должна знать каждая мама

Памперсы – спасение для родителей, надежно защищающие во время прогулки или в домашних условиях от естественных неожиданностей. Несмотря на их огромную популярность, интересно узнать, кто придумал памперсы, когда появились памперсы в России и каковы самые популярные мифы о подгузниках, которые важно вовремя развеять.

История возникновения подгузников

Необходимость переодевать ребенка на улице, особенно зимой, быстро вызвала у человечества необходимость в создании универсального средства гигиены. Уже в 1940-х годах шведская фирма Paulistrom выпустила первые непромокаемые штанишки из гофрированной целлюлозы. В 1949 году в Америке многодетная мама попробовала совместить марлевые штанишки с клеенкой, чтобы облегчить себе жизнь. Ее идея быстро разошлась и вскоре Мэрион Донован получила патент на свою задумку – а уже в 1957 году памперсы современного вида выпустила компания Procter&Gamble. Тогда подгузники по бокам скрепляли специальными булавками, чтобы они не сползали.

В России первые подгузники появились в 1995 году, под брендом Pampers – данное название вскоре стало нарицательным.

Из чего делают детские подгузники

Детские трусики делают многослойными для лучшей впитываемости:

Верхний слой, плотно прилегающий к коже малыша, делают из мягкого материала – это может быть термобонд или полипропилен.

Вторым слоем идет специальный барьер для кала и мочи, надежно удерживающий влагу внутри – это нетканые материалы из полипропилена, от 2 до 4 слоев.





Третий слой – распределительный, это полиэфирная ткань, помогающая не скапливаться влаге в одном месте, а равномерно распределяться по подгузнику.

Завершающий слой – внутренний, он содержит в себе абсорбент, который впитывает влагу и превращается в гель. Именно поэтому использованные трусики обычно «разбухают».

Подгузники и памперсы: в чем разница

Многие родители задаются вопросом, чем отличаются памперсы от подгузников. Как было упомянуто выше, это произошло из-за быстрого распространения бренда Pampers. На самом деле памперс – это одна из марок подгузников, среди других популярных можно выделить Huggies, Merries, Libero и BellaHappy. А подгузники – это общее название всех непромокаемых трусиков для малышей.

Популярные бренды: самые крупные марки подгузников

Можно выделить следующие марки подгузников, которые сегодня являются самыми популярными:

Pampers – лидер среди производителей, в линейке есть как бюджетные модели, так и дорогие варианты для детей от 1,5 кг;

– лидер среди производителей, в линейке есть как бюджетные модели, так и дорогие варианты для детей от 1,5 кг;





Huggies – нравится покупателям высокими бортиками около ножек малыша, а также наличием эластичного кармашка;

– нравится покупателям высокими бортиками около ножек малыша, а также наличием эластичного кармашка;





Libero – шведский бренд является одним из наиболее выгодных в плане соотношения цены и качества, отличаются наличием выреза для пупочка, чтобы не натирать ранку;

– шведский бренд является одним из наиболее выгодных в плане соотношения цены и качества, отличаются наличием выреза для пупочка, чтобы не натирать ранку;





Merries – японская марка, подгузники производятся по специальной трехслойной технологии.







Вред подгузников для мальчиков и девочек

Одно из возможных негативных влияний памперса на малыша – это перегрев. Поскольку у детей терморегуляция развита заметно слабее, а подгузник закрывает примерно треть тела, то при плотном прилегании создается эффект компресса. Температура повышается примерно на пол градуса – чтобы не допускать перегрева, нужно периодически давать малышу отдыхать от памперса.

Второй возможный вред – влияние на мужскую репродуктивную функцию. Из-за описанного выше перегрева возможно негативное влияние на мошонку и яички, хотя данные мнения пока не нашли научного подтверждения. Что касается девочек, то при несвоевременной смене подгузника возможно развитие инфекций половых органов, поскольку влажная среда способствует развитию бактерий – а это ранний вагинит или цистит.

Мифы о подгузниках: самые популярные заблуждения

Впервые сталкиваясь с необходимостью выбирать трусики для новорожденного, родители начинают разбирать многочисленные мифы о подгузниках. Ниже приведены несколько самых распространенных мифов.

Подгузник становится причиной кожных раздражений. На самом деле, пленочный дерматит у малышей может быть вызван аллергией на еду, проблемами с желудком или кишечником, прорезыванием зубов или кожными инфекциями. Также вызвать аллергическую реакцию может неправильное использование подгузника (слишком редкая его смена), либо неправильно подобранный размер, натирающий кожу;

Если редко менять трусики, вреда не будет. Велик риск возникновения опрелостей, если малыш долго находится в подгузнике, особенно летом. Также ребенок чувствует себя некомфортно, когда подгузник заполнен – поэтому меняйте его не реже раза в 5-6 часов в дневное время;





Из-за подгузников могут искривиться ножки малыша. На самом деле, при ношении трусиков никакого влияния на формирование скелета не происходит – более того, он может помочь бороться с дисплазией, поскольку при ношении таких трусиков ребенок не может свести ноги. Кроме того, не стоит забывать, из чего делают памперсы для детей – это нежные материалы, которые не оказывают сильного физического воздействия на кожу ребенка, и тем более на скелет;

Подгузник мешает приучиться к горшку. Если ребенок уже осознает свои биологические потребности, трусики никак не помешают. Ребенок вполне способен научиться снимать памперс, а до этого момента ему важно осознать, зачем нужен горшок и как им пользоваться.

Чем отличаются подгузники для мальчиков от подгузников для девочек

Главное отличие заключается в том, как располагается впитывающий слой. В моделях для девочек он находится по центру и ближе к ягодицам, а у мальчиков – ближе к животу. По выкройке модели для мальчиков всегда делаются с небольшим запасом спереди. Также бывают отличия внешние – делаются розовые или голубые полоски, а также рисунки из мультиков для мальчиков или девочек.

Как часто нужно менять подгузники

Очень важный вопрос - как часто нужно менять памперс новорожденному. Если ваш малыш еще не достиг возраста 3х месяцев, менять трусики нужно раз в 3-4 часа. Деткам от 3 до 6 месяцев памперс можно менять раз в 4-6 часов - при этом обязательно проверять состояние трусиков. Если в памперсе кал, его нужно менять сразу же. Когда ребенок достигает годового возраста, менять подгузник можно, когда он полностью впитает в себя влагу, а не следуя определенному расписанию, поскольку частота испражнений в этом возрасте сокращается.

Также многие родители интересуются, лучше менять трусики малышу до или после кормления. Большая часть малышей ходит в туалет по-большому практически сразу после принятия пищи, поэтому мало кто любит менять памперс до кормления.

Врачи же чаще всего предлагают менять трусики именно до кормления по двум причинам. Первая – необходимость у малыша срыгнуть после еды, когда ему нужно находиться в вертикальном положении. Вместо этого укладывать ребенка для смены подгузника точно не стоит. Вторая причина – послеобеденный сон, когда сразу после кормления ребенок засыпает и поменять памперс просто не будет возможности.

Будущим мамам очень полезно будет знать, какой список вещей брать в роддом, описано в следующей статье.

Какие трусики лучше: одноразовые или многоразовые

Помимо одноразовых трусиков, которые нужно выбрасывать после использования, существуют и многоразовые подгузники. Они изготавливаются из специальных материалов, которые можно стирать и сушить, тем самым используя трусики несколько раз. Многоразовые памперсы для детей состоят из нескольких слоев, между которыми сделан впитывающий вкладыш.

Плюс и минусы есть у каждого из вариантов. Одноразовые трусики удобнее тем, что они не протекают, их не нужно стирать и лишний раз проверять ребенка, проверяя, не спит ли он мокрым. Однако такие модели дороже и покупать их придется гораздо чаще. Что касается второго варианта, многоразовые памперсы для детей обойдутся дешевле для семьи и они более экологичны. Но их нужно постоянно стирать и сушить, кроме того, их толщина увеличена и не вся одежда может налезть на них сверху. Также в подобном подгузнике могут комкаться или перемещаться впитываемые вкладыши, доставляя малышу физический дискомфорт. Некоторые родители также задаются вопросом, чем можно для новорожденного заменить многоразовые памперсы для детей. Это можно сделать при помощи марли или мягкой пеленки.

Выгодная покупка подгузников для малышей

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