Гид по постельному белью: как выбрать лучшие варианты по материалу и качеству

Ни одна спальня не обходится без качественного, красивого и удобного комплекта спальных принадлежностей. Подбирать пододеяльник, наволочки или простынь нужно с умом, чтобы они оправдывали потраченные средства и не доставляли дискомфорта в процессе сна. В вопросе, как выбрать постельное белье, надо ориентироваться на несколько параметров (материал, габариты, дизайн и др.).

Подбор по материалу – качество важнее всего

Первый вопрос, которым задаются многие - из какой ткани лучше покупать постельное белье. Предпочтительнее отдавать выбор в пользу натуральных тканей, которые будут гипоаллергенными, не вызывают негативной кожной реакции и благотворно сказываются на общем самочувствии. Можно рассмотреть несколько вариантов:

Лен – тонкий и крепкий материал, хорошо отталкивает грязь, быстро испаряет влагу;





Перкаль – повышенная прочность, бархатистая поверхность, позволяет коже «дышать»;





Бамбуковое волокно – по ощущениям мягче хлопка, высокие антибактериальные свойства;





Бязь – экологически чистое волокно, практически не мнется, долго сохраняет яркость рисунка;





Хлопок – натурален и гипоаллергенен, имеет недорогую стоимость;





Фланель – хорошие теплосберегающие свойства, нежная поверхность.







Присматривая постельное белье, какой материал лучше выбрать, каждый решает, смотря от того, для кого оно подбирается. Детям лучше выбрать натуральные мягкие поверхности вроде хлопка либо фланели, а вот взрослые больше любят яркую бязь или шелковые простыни, которые выглядят крайне стильно и имеют роскошный блеск.

Постельные принадлежности по плотности и способу плетения

Постельная ткань встречается в нескольких вариантах плотности, которая складывается от числа ниток на сантиметр кв., можно встретить данные вариации:

Крайне плотная – 130-280 ниток ;



Высокая – 85-120 ниток;



Усиленная – 65-80 ниток;



Средняя– 50-65 ниток;



Ослабленная – 35-40 ниток;



Слабая – 20-30 ниток.

Думая, какое постельное белье лучше выбрать по качеству, учтите: вариации с высокой плотностью будут устойчивее к растяжениям и сминанию, легко выдержат до 200-300 стирок.

С какой регулярностью менять белье?

Помимо подбора спального комплекта, для его длительного срока службы важно не забывать, как часто нужно менять постельное белье дома. Идеальный период – раз в 10 суток, особенно, если человек много потеет ночью. При этом одеяла и подушки нужно чистить либо простирывать не менее пары раз в год, вместе со сменой сезона, чтобы избавиться от пылевого клеща. Для тех, кто страдает бронхиальной астмой, аллергией или болезнями органов дыхания, еще чаще осуществляется смена постельного белья – раз в 5-7 дней.

Секреты стирки постельных принадлежностей в стиральной машине

Полезно будет знать, как стирать постельное белье в стиральной машине. Есть несколько ключевых правил, первое из которых – отдельно стирать яркое и белое белье. Обязательно соблюдайте весовую нагрузку для вашей машинки, стандартный вес полного комплекта белья составляет около 2 кг. Перед стиркой лучше всего вывернуть цветное белье наизнанку, чтобы дольше сохранить яркость цвета. При помещении в барабан машинки белье должно входить туда свободно, чтобы иметь возможность простираться со всех сторон. Если вы плотно утрамбуете его, качество стирки оставит желать лучшего.

ВАЖНО! Не сомневайтесь, нужно ли стирать новое постельное белье – перед первым использованием это нужно сделать. На пододеяльнике или наволочках могут остаться частицы пыли и различных веществ от упаковки, либо осевшие в процессе транспортировки и нахождения ткани на складах.

В вопросе, какой режим стирки выбрать для постельного белья, лучше всего придерживаться рекомендации на бирках. Они будут отличаться в зависимости от типа поверхности, одни более нежны и требуют деликатной ручной стирки, вторые хорошо переносят даже горячие температуры и быстрые режимы.

Как подобрать габариты постельных принадлежностей

Важный момент - как выбрать размер постельного белья. Он связан с размерами вашего одеяла, от которого нужно отталкиваться. Измерив одеяло, вы получите нужный размер пододеяльника. Далее нужно измерить матрас – от этого размера выбирайте простынь примерно на 80 см шире, чтобы ее можно было спокойно заправить. Либо присмотритесь к натяжной простыни (также с запасом в размере). Измерив подушку, вы получите размер наволочки – чаще всего это размеры 70х70 у квадратных моделей и 50х70 у стандартных европейских подушек.

Существуют средние типовые размеры двуспального постельного белья, полутораспального и прочих:

на односпальный комплект постельного белья размеры - 210Х150 для пододеяльника, 210х160 для простыни;



размеры полуторного постельного белья – 214х146 для пододеяльника, 215х180 для простыни;



двуспальный размер – 220х200 для пододеяльника, 260х240 для простыни;



на комплект постельного белья евро размеры следующие – 240х220 и 280х240 прстынь;



на семейный комплект постельного белья размеры – 214х146 и 280х240.





Это стандартные размеры постельного белья, они могут колебаться в некоторых пределах в зависимости от бренда-производителя и особенности тканей. Также часто бывает загадкой, как называется постельное белье с двумя пододеяльниками – это семейный комплект, второе название которого «дуэт».

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