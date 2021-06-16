Полезные лайфхаки для дома своими руками

Тратить массу личного времени на приведение дома в порядок уже давно перестало быть модным. Современные домохозяйки активно используют лайфхаки для дома и наводят идеальную чистоту и порядок за считанные минуты. В этой статье собраны самые крутые лайфхаки для дома, которые пригодятся любой хозяйке и не требуют вложений и массы сил.

Натуральные средства для уборки дома

Если для вас актуальны натуральные чистящие средства для дома, пригодятся такие интересные лайфхаки для дома, как создание ароматизированного уксуса для чистки.

Ароматизированный уксус будет идеален для чистки микроволновой печи и холодильника, а также окон в доме. Не хуже справится он с чистой любых домашних поверхностей, от паркета до мрамора, а благодаря дезинфицирующим свойствам может использоваться для очистки унитаза или устранения запаха домашних животных на мебели.





Достаточно вооружиться стеклянной банкой и наполовину заполнить ее кожурой цитрусов, травами на ваш вкус. Затем уксус нагревают почти до кипения и заливают в банку. Затем ее убирают в темное прохладное место на сутки, после чего нужно процедить настой и полученным уксусом можно пользоваться для уборки вашего дома.

Второй простой способ – высушить еловые иголки, залить уксусом на несколько недель и затем процедить настой. Такие полезные советы по дому и хозяйству идеальны для тех, кто придерживается экологичного образа жизни и не пользуется химическими средствами для чистки.

Самодельный стеклоочиститель - лайфхаки по уборке дома

В домашних условиях можно сделать даже нетоксичный, натуральный стеклоочиститель. Вам понадобится залить в обычный распылитель четверть водки, четверть белого уксуса, столовую ложку кукурузного крахмала и остаток емкости заливается горячей водой. Тщательно встряхнув раствор, им можно пользоваться для чистки стекол в доме, протирая их бумажным полотенцем или хлопковой тряпкой.

ВАЖНО! Окна лучше мыть в пасмурную погоду, чтобы используемое для мытья средство не испарялось от жары мгновенно и не оставляло разводы. В облачный день процесс мытья окон будет в разы проще и эффективнее.

Лайфхаки для дома своими руками, или как освежить паркет без труда

Любите сияющий пол? Тогда вам наверняка пригодятся лайфхаки для дома и интерьера о том, как сделать безвредный очиститель паркета на случай, если со временем он поцарапался и потерял товарный вид.

Поскольку маленькие дети и животные постоянно играют на полу, нежелательно чистить его потенциально опасной химией. Вместо этого лучше смешать 2 столовых ложки оливкового масла, ложку белого уксуса и по желанию добавить 20 капель эфирного масла для придания аромата. Распылив смесь по полу тонким слоем, нужно отполировать паркет сухой салфеткой из микрофибры. Этим же средством можно ухаживать за ламинатом или деревянными дверями.





Аналогично можно сделать и натуральное средство для улучшения внешнего вида лакированной поверхности. Смешайте ложку оливкового масла, пол ложки белого уксуса, пол ложки лимонного сока и 5- капель эфирного масла. Смесь наносится на дерево и полируется бумажным полотенцем.

Оригинальные и выгодные лайфхаки для ванной и туалета

Каждой домохозяйке будут интересны лайфхаки для ванной своими руками, ведь именно здесь скапливается больше всего микробов, влаги и плесени. Один из полезных секретов – очиститель грязи своими руками. Всего пол стакана белого уксуса и пол стакана натурального средства для мытья посуды или рук идеально удалят застарелый налет на стенках ванной либо душа. Средство лучше использовать на участках, которые у вас получится потом ополоснуть.

Отбелить ванну легко можно и при помощи соды. Натрите ей борта ванны и оставьте на десять минут, затем смешайте по 50 г уксуса и отбеливателя и нанесите поверх слоя соды. Спустя полчаса ванну нужно промыть большим количеством воды - она удивит вас своей белизной. Если же вы планируете очистить раковину в ванной, ищите дома лимон и соль – посыпьте ее легким слоем и сверху тщательно протрите лимоном, чтобы получить яркий блеск.

Есть небольшая хитрость, как можно поддерживать чистым санузел без ежедневной уборки. Просто добавьте немного универсального средства для чистки в подставку для туалетного ершика – так при каждой чистке вы заодно проведете дезинфекцию унитаза.





Также для эффективной чистки унитаза можно применять горчичный порошок с лимонной кислотой и кукурузным крахмалом в равных долях. А еще можно соорудить очищающие шарики для туалета: нужно смешать стакан воды, пол чайной ложки уксуса, четверть стакана лимонной кислоты, столовую ложку перекиси водорода и 10-15 капель эфирного масла. Из смеси катают шарики и сушат около 6 часов, хранить их нужно в закрытой стеклянной емкости.

А вот лучшее средство от плесени в ванне – это натуральная дезинфицирующая смесь. Смешайте стакан горячей воды, пол стакана водки, четверть ложки соды, 10 капель масла чайного дерева и несколько капель эфирных масел по желанию. В перчатках нужно тщательно распределить средство по всем поверхностям ванной комнаты, натереть и хорошо прополоснуть, чтобы не осталось разводов от соды. Можно также распылить на пораженные участки и чистый белый уксус, после чего нужно почистить поверхность губкой и дать уксусу испариться.

На этом лайфхаки для ванной комнаты не заканчиваются, ведь своими руками реально сделать отличный кондиционер для белья. В стеклянной емкости нужно смешать следующие ингредиенты:

2 стакана воды



2 стакана белого уксуса



1\8 стакана растительного глицерина



по желанию - до 20 капель эфирного масла

Всего пол стакана жидкости, добавленные к последнему циклу полоскания белья, сделают его мягким и нежным. Такие хитрости жизни, полезные советы и идеи надолго продлят жизнь вашему белью без больших финансовых затрат. А вот полезные советы и хитрости по уборке кухни вы можете почитать в этой статье, где собраны не менее популярные лайфхаки.





Во время уборки также возникает вопрос, как убрать запах из стиральной машины. Запустите машинку без белья, добавив в барабан две пачки лимонной кислоты или 100 мл уксуса. По окончании цикла стирки обязательно просушите барабан.

Кстати, важно упомянуть и про то, как избавиться от неприятного запаха полотенец, на которых со временем начинают скапливаться бактерии и микробы. Сложите все полотенца в стиральную машину и вместо кондиционера добавьте белый уксус. Немного уксуса можно добавить прямо в барабан машинки. Завершите цикл стирки и после этого обязательно протрите резиновые уплотнители машинки уксусом, чтобы продезинфицировать, а полотенца полностью расправьте и высушите.

Как почистить засор в трубе: хитрости для дома своими руками

Еще один частый вопрос, связанный с ванной комнатой - как очистить засор в раковине и можно ли сделать средство от засора труб в домашних условиях. Чаще всего сток забивается жирами, волосами или остатками грязи и пищи. Для удаления жиров можно высыпать пол стакана соли в сток и медленно залить кипяченой водой. Другой способ: залейте кипяток в трубу и добавьте пол чашки соды, оставив на пару минут. Затем залейте стакан кипятка и стакан уксуса, заткните трубу тряпкой и оставьте на 10 минут. В конце снова пролейте трубу кипятком – и засор будет устранен.





Чтобы освободить слив от забившихся волос, возьмите обычную проволоку и согните ее в крючок при помощи плоскогубцев. Опустите крючок в слив, аккуратно повращайте и тяните обратно: он зацепит волосы и вытянет их с собой. Скорее всего, процедуру понадобится повторить несколько раз.

Не менее интересно будет узнать, как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками. Понадобится вата, из которой нужно будет скатать шарики диаметром в сантиметр, и пропитать их отбеливающим средством. Шарики кладут на плесень и оставляют лежать на ночь, утром остатки плесени можно вычистить старой зубной щеткой. Но самый простой секрет, как избежать плесени – это частое проветривание ванной комнаты. Именно здесь влажность максимальная, поэтому не стоит создавать идеальную среду для развития грибков и плесени. Проветривайте ванну хотя бы раз в сутки.

А для удаления грязи и пыли из углов пластиковых окон нужно посыпать эти места содой и слегка полить уксусом, оставить на пять минут и затем зубной щеткой из углов к центру легкими движениями можно будет очистить пыль.

Полезные советы на каждый день: самое интересное для дома и быта

Ниже перечислены и другие полезные хитрости для дома, которые не потребуют от вас практически никаких усилий:

Чтобы убрать известковый налет с крана, нанесите на него зубную пасту, оставьте на пару минут и затем тщательно отполируйте. Освежить старый матрац можно смесью перекиси водорода с каплей жидкого мыла и 3 столовыми ложками соды. Смешайте всё в бутылке распылителя и нанесите на особо грязные места. Через 10 минут остатки смеси при помощи пылесоса можно убрать с поверхности. А вот от налета и запотевания на зеркалах в ванной поможет пена для бритья – нанесите ее в небольшом количестве на зеркало и насухо протрите;



Обыкновенный носок, надетый на руку, поможет тщательно прочистить поверхность между створками жалюзи. А при помощи линейки, на которую будет намотана влажная ткань, можно хорошо промыть щели в вытяжке;



Освежить старый матрас можно смесью перекиси водорода с каплей жидкого мыла и 3 столовыми ложками соды. Смешайте всё в бутылке распылителя и нанесите на особо грязные места. Через 10 минут остатки смеси при помощи пылесоса можно убрать с поверхности;



Если вам интересно, как очистить подошву утюга от нагара в домашних условиях, застелите гладильную доску бумагой и рассыпьте поверх соль. Включив утюг на максимальный прогрев без пара, нужно провести им несколько раз по соли и нагар сойдет;



Переживаете, как почистить лейку душа от известкового налета? Налейте в пакет уксус, замотайте в него насадку душа и оставьте на час. Затем промойте – и налета как не бывало;



Совет выше хорош и в вопросе, как отмыть унитаз от известкового налета. Взяв несколько слоев бумажных полотенец и пропитав их уксусом, нужно разместить их под ободком унитаза на пару часов. После этого поверхность можно легко почистить. Аналогично можно применить это средство от известкового налета в ванной;



Пищевая сода – шикарное средство для чистки плитки в ванной. Также подойдет и столовый уксус, эти средства не только удалят грязь, но и засохшие потеки цемента (если плитку уложили недавно);



Почистить плитку от засохшего бетонного раствора будет легко, если распылить на нее смесь из четверти стакана перекиси водорода, половины стакана пищевой соды и чайной ложки мыла. Также можно использовать по чашке пищевой воды и перекиси водорода, нанеся на плиту сначала соду, затем перекись, и оставив на десять минут;



Нержавеющие смесители и изделия из стали можно натереть до блеска, задействовать крем для бритья и вытерев после этого поверхность насухую.

Вооружившись простыми советами, можно легко решать любые домашние проблемы и своими руками создавать нетоксичные и экологически чистые средства для ежедневной уборки. Если лучшие лайфхаки для дома использовать на постоянной основе, можно без труда прослыть хорошей хозяйкой и при этом уделять массу времени на личные дела и приятный отдых.

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