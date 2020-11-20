4 продукта, которые убивают вашу кожу

Молоко, сахар, алкоголь может быть не вашим продуктом. Определившись с выбором, улучшите состояние кожи лица без кремов, косметологии и сильнодействующих препаратов. Так какие продукты вредны именно для вас и как замедлить старение кожи лица, давайте выясним:

Было проведено исследование дерматологом Нигмой Талиб и выявлено четыре основных типа раннего старения кожи лица у женщин.

Конечно, каждый организм индивидуален, любые нарушения в организме приводят к химическим и гормональным изменениям, которые ускоряют процесс старения, и это все проявляется быстрее всего на лице.



По мнению дерматолога, существуют четыре продукта, которые вредят нашему организму, это: сахар, алкоголь, глютеносодержащие (злаки, хлеб, выпечка) и молочные. Реакция, на тот или иной продукт может быть разной, кому-то не подходит молоко и это вызвало появления мешков под глазами и высыпания угрей на коже, а чье-то лицо страдает от сахара (наиболее распространенный тип), этому свидетельствует появления пигментных пятен на лице. Определившись, к какой категории вы относитесь и исключив продукт из рациона, можно буквально за месяц замедлить старение кожи лица и продлить молодость без косметолога, кремов и сильнодействующих препаратов.

Как узнать, что именно приносит вред вашей коже и какова причина старения?

Внимательно посмотрите в зеркало и ответьте на вопросы.

Итак, начнем:

Вариант 1

© Предоставлено: Hearst Shkulev Media LLC

Симптомы у вас:

Тусклый цвет, тонкая и хрупкая кожа;



Выраженные горизонтальные морщинки на лбу;



Нависшие верхние веки и запавшие глаза;



Прыщи по всему лицу;



Пигментные пятна.

Если Вы дали положительный ответ на большинство пунктов, то ваш враг – сахар.

Этот тип встречается чаще всего, здесь подразумевается не просто сыпучий сахар, но и тот, что в конфетах, в выпечке и т.д. Что происходит: приводит к отвисанию кожи, глубоким морщинам и появления мелкой сыпи на лице.

Что делать, если это ваш тип лица:

Постепенно, убрать сахар из рациона, хотя бы на три недели. Затем можете употреблять в небольших количествах, но при этом контролировать порции, уменьшить в четверо употребляемой дозы и придерживаться этому всю жизнь. И эффект не заставит себя ждать!

Вариант 2

© Предоставлено: Hearst Shkulev Media LLC





Симптомы у вас:





Темные круги и мешки под глазами;



Отеки;



Угри, комедоны по всему лицу или на подбородке;



Неровный рельеф кожи лица.

Если Вы дали положительный ответ на большинство пунктов, то это – молоко.

Много утверждений про этот продукт, кто за, кто против. По заявлению диетолога молочные изделия влияют на гормональный фон, вызывая при этом кожные заболевания. Сейчас, очень много товаров, которые могут заменить кальций и белок содержащий в молочных продуктах, поэтому без вреда для здоровья, мы можем исключить этот продукт из рациона.

Что делать, если это ваш тип лица:

Постараться полностью исключить из рациона молочные продукты, в том числе творог, йогурт, сыр и т.д. От вас потребуется 3 недельная пауза, для очищения организма. Убедитесь, что вы выглядите лучше и только потом изредка добавляйте его в рацион.

Вариант 3

© Предоставлено: Hearst Shkulev Media LLC

Симптомы у вас:

Выраженные носогубные складки;



Свисающие щеки и обезвоженная кожа;



В углах глаз и на переносице(между бровями) выраженные глубокие морщины;



Покраснение щек, с появлением сосудистых сеточек;



Расширенные поры, возможны шелушения;



Складки в углах рта.

Если Вы дали положительный ответ на большинство пунктов, это – алкоголь.

Такие симптомы у женщин, которые непрочь побаловать себя вечерком бокалом вина. Что происходит: после употребления напитков с градусом, обезвоживается кожа и приводит к быстрому старению, а как мы знаем, алкоголь и сахар, разрушает коллаген - а это один из важных факторов, отвечающих за упругость и красоты кожи лица.

Что делать, если это ваш тип лица:

Исключить из рациона алкоголь, хотя бы на три недели, за это время, ваш организм отчиститься и нормализуется. Увидите, как преобразилось ваше лицо. После, возможно, его употребление, но:



Оно не должно превышать 1-2 раза в неделю;



Никогда не стоит выпивать 2 дня подряд;



Ищите напитки с наименьшем содержания сахара;



И самое главное: пить больше чистой воды (не газированной);



И еще для более лучшего эффекта используйте маски для лица - правила применения: как часто можно делать маски для лица.

Вариант 4

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Симптомы у вас:

Появления второго подбородка;



Большое количество пигментных пятен на нижней части лица и землянистый оттенок кожи;



Прыщи и воспаления на подбородке;



Покраснения на щеках;



Опухшее лицо.

Если Вы дали положительный ответ на большинство пунктов, это – глютен (белок злаковых культур: пшено, ячмень, ржи).

Многие и не подозревают, что чувствительны к клетчатке, а при этом иммунная система находиться в состоянии стресса, результат: темнеет кожа, появляются пигментные пятна и сбои в гормональной системе.

Что делать, если это ваш тип лица:

Уменьшить в питании глютеносодержащих продуктов (злаки, хлебобулочные, макаронные и колбасные изделия, сыры, торты, каши, конфеты, майонез, консервы в томатном соусе), добавьте клетчатку и пить больше воды. Просматривать этикетки и искать продукты «без глютена», так что серьезных проблем с заменителями макарон и хлеба у вас не возникнет.



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