Что купить из корейской косметики в первую очередь: основные этапы ухода и примеры продуктов

Все чаще европейские девушки используют азиатские секреты красоты. Чтобы достичь желаемого эффекта от повседневного ухода за лицом, нужно знать, что купить из корейской косметики в первую очередь. Эта статья поможет вам определиться с выбором и уже в ближайшее время оценить положительные результаты.

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Особенности корейского ухода за лицом

Основное отличие корейской системы ухода за лицом – ее многоступенчатость. Все шаги играют определенную роль: одни способствуют глубокому очищению, другие – поддержанию водного баланса, третьи – лечению, четвертые – увлажнению и питанию. Для экономии времени многие предпочитают не классическую 10-ступенчатую, а 5-этапную систему ухода, которая по эффективности практически не уступает стандартному варианту. Важно наносить все средства последовательно, чтобы добиться максимального проникновения активных компонентов в кожные слои.

Расскажем, какой косметикой пользуются кореянки, рассмотрим ключевые этапы основного (повседневного) ухода и дополнительные бьюти-процедуры. Также мы подготовили для вас примеры ТОПовых продуктов, которые дают заметный эффект при постоянном применении. Покупайте корейскую косметику в интернет-магазине с бесплатной доставкой Cosmasi и экономьте с помощью наших промокодов - посмотреть выгодные предложения Cosmasi!

1. Очищение средством на масляной основе

Гидрофильные масла предназначены для:

очищения лица от естественного кожного себума;

удаления макияжа;

предотвращения распространения бактерий.

Многие декоративные средства (например, тональные и BB-кремы) изготавливаются на масляной основе. Удалить остатки макияжа косметикой на водной основе (пенками) не получится. Если не пользоваться гидрофильным маслом, то со временем остатки загрязнений будут провоцировать воспалительные процессы, появление прыщей и акне.

Применять гидрофильные масла – очень просто. Нужно нанести небольшое количество жидкости на сухую кожу, немного помассировать лицо и подождать 1-2 минуты. За это время все жирные загрязнения растворятся. Затем следует намочить лицо. От контакта с влагой масло превратится в белую эмульсию, которая легко смывается водой.

Гидрофильные масла подходят для любого типа кожи.

Для глубокого очищения пор можно использовать масло Ayoume Pore Deep Cleansing Oil. В составе есть витамины и экстракт древесного угля, регулирующий выработку кожного сала. При этом средство очень легкое, оно не пересушивает кожу.

2. Очищение лица косметикой на водной основе

Это может быть пенка, гель или мусс – зависит от типа кожи и личных предпочтений. Для профилактики старения используют средства с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Есть также продукты для проблемной кожи (с кислотами), гели с эффектом отбеливания.

Цель этапа – окончательное удаление растворимых в воде элементов (пота, грязи). Кроме того, пенка или мусс смывает остатки гидрофильного масла.

Внимание! Любая корейская пенка немного подсушивает, поэтому после нее лицо обязательно требует увлажнения.

Пенку перед использованием немного взбивают пальцами или специальной сеточкой. Затем массажными движениями наносят на лицо и смывают теплой водой.

Бюджетная пенка для умывания FarmStay Premium Foam Cleansing с семенами зеленого чая очищает кожу «до скрипа», при этом на лице нет ощущения сухости и стягивания. Средство способствует сужению пор, регуляции выработки кожного сала, синтезу коллагена для профилактики старения.

3. Тонизирование лица

Это ключевой этап корейского ухода, которым нельзя пренебрегать. Тонер – средство с легкой полугелевой консистенцией, прозрачное или молочного оттенка. Наносится ватным диском либо подушечками пальцев.

Тонизирование необходимо для:

восстановления рН-баланса после двухэтапного очищения;

подготовки к дальнейшему этапу ухода: после использования тонера кожа лучше впитывает все активные компоненты из сыворотки, крема и т.д.;

укрепления защитного барьера.

Для сухой и чувствительной кожи выбирайте тонеры, в которых нет спирта. Если кожа проблемная, склонная к воспалениям, можно приобрести косметику с низким содержанием спирта.

Тонер-эссенция Pyunkang Yul Essence Toner – гипоаллергенный продукт, на 90 % состоящий из натуральных растительных экстрактов. В его состав входит экстракт астрагала, защищающий кожу от агрессивных внешних факторов. Аргинин оказывает заживляющее действие, снимает сухость и избавляет от чувства стянутости. Подходит для любого типа кожи, впечатляет экономичным расходом.

4. Нанесение концентрированного средства

Сыворотки, бустеры, ампулы, эссенции содержат высокую концентрацию активных компонентов и позволяют эффективно решать различные проблемы:

разглаживать морщины;

выравнивать цвет кожи;

убирать покраснения и шелушения;

останавливать воспалительные процессы.

Средства проникают в глубокие слои кожи и увеличивают эффективность всей системы ухода на 30-40%.

Эссенции по консистенции похожи на тонеры. Их наносят осторожными похлопывающими движениями. Сыворотки обладают масляной текстурой. Буквально несколько капель такого средства аккуратно втирают в кожу.

Elizavecca Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97% - один из топовых продуктов в мире корейской косметики. За счет высокой концентрации гиалуроновой кислоты продукт способствует обновлению кожи, устранению мелких морщин, глубокому увлажнению. Ниацинамид усиливает выработку коллагена, осветляет пигментацию. Аденозин расслабляет мышцы лица и уменьшает выраженность первых возрастных изменений.

5. Использование крема или эмульсии

Крем или эмульсия – это завершающий этап ежедневного ухода в корейской системе. Средства обязательно наносятся после использования сыворотки, ведь они буквально «запечатывают» влагу, которой вы напитали лицо на предыдущем шаге. Кроме того, крем создает защитный барьер и обеспечивает пролонгированное увлажнение. Если не воспользоваться кремом или эмульсией после сыворотки, то уже через 5-10 минут появится ощущение стянутости и сухости.

Знаменитый крем от Mizon на 92 % состоит из муцина улитки – мощного антивозрастного компонента. Крем не только интенсивно увлажняет и задерживает процесс старения, но и сужает поры, способствует восстановлению. После нанесения не оставляет жирной пленки. В отзывах о креме часто упоминается, что продукт также справляется с постакне.

Желательно использовать не только крем для лица, но и специальное средство для век. Для чувствительной зоны вокруг глаз выбирайте составы, насыщенные витаминами и незаменимыми кислотами. Кремы не только увлажняют кожу, но и препятствуют ее старению, убирают темные круги и мешки.

Крем для зоны вокруг глаз с экстрактом ласточкиного гнезда и частицами золота эффективно борется с сухостью, дряблостью, следами усталости. Легкая и тающая текстура не оставляет жирного блеска. При регулярном применении крем помогает уменьшить выраженность отечности и «гусиных лапок».

Дополнительный уход за лицом

Для полноценного ухода в косметичке также нужно иметь специальные средства, которые используются не ежедневно, а периодически. Рассмотрим лучшую корейскую косметику для лица и дадим рекомендации по ее применению.

1. Пилинг-скатка

Средство, содержащее натуральную целлюлозу, AHA- и BHA-кислоты, позволяет удалить ороговевшие клетки, способствует клеточному обновлению. Многим девушкам нравится, что продукт осветляет черные точки. Пилинг-скатка воздействует на кожу деликатно, не повреждая ее механически (в ней нет грубых частиц, как в скрабах).

Пилинг-скатку применяют 1 раз в неделю, после двухэтапного очищения маслом и пенкой. Продукт наносится на сухую кожу. Его оставляют на 1-2 минуты, затем делают легкий массаж и смывают с лица образовавшиеся катышки.

Пилинг-гель с экстрактом лимона от Secret Key бережно очищает и осветляет кожу, выравнивает тон лица, препятствует появлению новых высыпаний. В составе есть гиалуроновая кислота, обеспечивающая увлажнение. Средство подходит для любого типа кожи.

2. Патчи для области вокруг глаз

Можно использовать ежедневно, но ввиду высокой стоимости девушки часто применяют патчи в качестве SOS-средства перед важным мероприятием, при появлении отечности. Косметика наполнена активными компонентами, которые начинают работать под воздействием тепла.

Патчи используют на завершающем этапе ежедневного ухода. Их приклеивают на 2 мм ниже зоны глаз и оставляют на 15-20 минут. Не передерживайте патчи на лице. Если они высохнут и останутся под глазами, то начнут «вытягивать» влагу из кожи, и вы получите нежелательный эффект в виде морщинок.

Патчи Hydro Gel Eye Patch Gold Snail с золотом и улиткой завоевали доверие миллионов девушек. Они хорошо держатся на лице и не съезжают вниз, снимают отечность и уменьшают выраженность мешков под глазами. Можно использовать в любом возрасте.

Для усиления дренажного эффекта патчи можно хранить в холодильнике.

2. Маски

Способны всего за 15-20 минут освежить кожу, устранить воспаления, разгладить мелкие морщины. Все это – благодаря концентрированному составу. Как правило, маски наносят после этапа очищения и тонизирования, но до применения сыворотки и крема. Оптимальная частота использования – 2-3 раза в неделю. Существуют маски, которые можно использовать каждый день. Как правило, это несмываемые ночные маски с легкой текстурой, они вполне могут заменить крем.

Классические тканевые маски считаются экспресс-средством, выравнивающим тон кожи, снимающим следы усталости. Кусочек мягкой ткани, пропитанный активным веществом, оставляют на лице на 15-30 минут.

Омолаживающая маска с экстрактом икры и золота Frudia Royal Mask мгновенно разглаживает кожу, делает ее свежей и отдохнувшей. При этом продукт не оставляет неприятной липкости.

Глиняно-пузырьковые маски после нанесения сразу превращаются в пузырьки. Они применяются для тщательного очищения пор, устранения воспалений.

Маска Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask – must-have для проблемной и комбинированной кожи. Она не только очищает лицо, но и осветляет черные точки. В составе – экстракт зеленого чая (противовоспалительное действие), угольный порошок (эффект детокса), термальная вода (увлажнение).

Гидрогелевые маски дают выраженный лифтинговый эффект. Гелевая субстанция наносится на кожу, причем желательно проводить процедуру в положении лежа. В противном случае, тяжелая масса будет не подтягивать, а растягивать лицо.

Гидрогелевая маска для носогубных складок Mediheal Timetox Gel Smile-Line Patch работает с первого применения и уменьшает морщины при условии регулярного использования. Секрет – в концентрированном составе, в который входят церамиды, морской коллаген, витамины.

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