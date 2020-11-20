Хайлайтер для лица: что это такое и как пользоваться современным средством макияжа

Собирая современную косметичку, многие девушки интересуются, что такое хайлайтер для лица. Это уникальное средство позволяет не только видоизменить структуру лица (скрыть изъяны и подчеркнуть достоинства), но и добавить свежести во взгляде и внешней молодости благодаря правильной расстановке акцентов.

Для чего нужен хайлайтер для лица







Хайлайтер – это отличный вариант для придания рельефа и высвечивания любого участка кожи. Он не заменяет корректирующие средства, а умело дополняет их, придавая лицу посвежевший вид и добавляя четкости линий. Чаще всего его берут на вооружение для подчеркивания спинки носа и скул, зоны над верхней губой, подбровных участков и подбородка.

В переводе с оригинала название данного средства переводится как «выделять, освещать». Часто данное средство называют иллюминайзером. Благодаря тому, что в составе хайлайтера содержатся мелкие светоотражающие частицы, это позволяет сиять коже. Любое тональное или матирующее средство, как основа макияжа, часто ложится «маской» и лишает лицо естественности и природного свечения. Черты лица становятся незаметными и визуально теряют рельефность. Устранить эти проблемы в макияже может именно хайлайтер.

Как наносить хайлайтер на лицо – важные принципы







Важно придерживаться главных принципов нанесения подобного косметического средства:

для того, чтобы замаскировать усталость и зрительно сделать лицо моложе, иллюминайзер наносят на верхнюю часть скул, конкретно под глазами;



для расширения области между глаз и расширения взгляда достаточно будет точечно добавить хайлайтер на область под бровями;



чтобы приподнять брови и тем самым сделать взгляд моложе, тонкую линию хайлайтера проводят под бровью от ее центра по направлению к виску;







для рельефности губ и придания им чувственного объема средство наносят в ямочку над верхней губой. Здесь важно особо тщательно растушевать средство, чтобы не переборщить с эффектом;



отлично убрать темные мешки под глазами может хайлайтер, поскольку он не забивается в поры за счет однородной текстуры. На данном участке он будет даже выигрышнее корректора и помимо выравнивания кожи, также скроет ее мелкие покраснения.

Как выбрать хайлайтер для лица







Существует несколько консистенций хайлайтера:

компактный (спрессованный);



жидкий;



кремообразный;



рассыпчатый.

Подбирая для себя идеальный вариант, стоит учитывать, для каких целей планируется его использовать. Так например, с целью скорректировать овал лица и сделать выразительнее линию скул на руку сыграет жидкий вариант хайлайтера, либо кремообразный. Если же хочется придать сияние всей поверхности лица (для похода в клуб или на вечеринку), выбирайте компактную либо рассыпчатую консистенции.

Планируя скульптурировать лицо и корректировать отдельные его зоны, стоит выбрать жидкий вариант. Также в вопросе, как пользовать жидким хайлайтером, лучше вооружиться тонкой длинной кистью – она удобна для работы с небольшими участками.







У многих возникает вопрос, кисть для хайлайтера – какую выбрать для каждой из консистенций. Спрессованный вариант отлично наносится веерной крупной кистью шириной до 1,5 см, чтобы добиться тщательной растушевки. Рассыпчатый хайлайтер требует кисти из натурального ворса, а для кремообразной текстуры лучше выбрать кисть из синтетических тканей.

Чем хайлайтер отличается от консилера и корректора?







Приобретая хайлайтер и консилер, в чем разница этих средств, разбирается далеко не каждая. Также стоит сравнить их с корректором. Консилер борется с недостатками кожи за счет цветокоррекции, он выпускается в множестве оттенков (от желтого до фиолетового подтона), его можно использовать на больших участках кожи. Он имеет легкую и довольно пластичную текстуру. Корректор же более плотный, его применяют для устранения более явных точечных несовершенств. Хайлайтер нацелен именно на мерцание кожи и акцентирование, он отличается от двух других средств большой концентрацией светоотражающих частиц и более широкой вариативностью консистенций.

Как правильно пользоваться хайлайтером для лица: пошаговое фото и советы





Размещать хайлайтер можно на следующие зоны лица:

впадина над верхней губой и рельеф нижней губы;



крылья носа, Т-зона;



область под глазами и во внутренних уголках ;



пространство под бровью, надбровные дуги;



область от центра бровей вверх ко лбу;

Перед использованием иллюминайзера предварительно нужно увлажнить и выровнять кожу, подготовить основной макияж. Хайлайтер будет финальным штрихом, наносится он минимальным слоем и тщательно растушевывается.

ВАЖНО! Перед нанесением требуется правильно подобрать оттенок средства. Можно воспользоваться следующими хитростями:

розовый тон отлично подойдет для кожи с покраснениями;



персиковый тон освежит уставшее лицо с желтым оттенком;



золотой оттенок идеален для загоревшей кожи;



натуральный или белый варианты подойдут для светлокожих девушек для дневного макияжа.

По типажу лица также есть свои тонкости нанесения



Чтобы сделать лоб повыше, средство наносят в центральной части надбровной зоны, а расширить лоб можно, нанеся иллюминайзер над бровями по обе стороны лба. Увеличить мелкий нос получится, если средство поставить мелкими бликами по боковым частям носа, а укоротить нос поможет высветление зоны от переносицы до кончика носа. Чтобы зрительно распахнуть взгляд, можно провести тоненькие линии над бровями, а для глубоко посаженных глаз стоит отметить хайлайтером середину подвижного века.

Популярные ошибки при использовании

Главная ошибка – обильное нанесение хайлайтера, из-за чего кожа начинает смотреться неестественно, кукольно. Нельзя применять средство как маскирующее либо заменять им пудру, а также недопустимо сочетать сразу все оттенки хайлайтеров. Для повседневности подойдут нежные тона, а для вечернего выхода можно выбрать оттенки более сияющего типа. Еще одна ключевая ошибка – наносить средство на зоны повышенной жирности, с прыщами и воспалениями – хайлайтер притянет внимание к ним.

Что делать, если нет хайлайтера?

Если нужно подсветить кожу либо акцентировать внимание на глазах или скулах, но хайлайтера под рукой нет, решить проблему помогут спрессованные пигментированные блестящие тени. Они отлично придадут мерцающий блеск, однако использовать их нужно аккуратно, чтобы не получить эффект жирного лица.





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