Как сделать брови гуще в домашних условиях – проверенные способы

Мода на тончайшие бровки осталась в далеком прошлом. Сегодня в тренде естественные, натуральные варианты, поэтому у многих девушек возникает логичный вопрос, как отрастить густые брови в домашних условиях быстро.

Проблемы, ухудшающие рост волосков

Если вы ищите ответ на вопрос, как сделать брови красивыми в домашних условиях, фото пошагово помогут только в том случае, если вы четко уверены, что шансы отрастить густые и крепкие волоски у вас есть. Прежде чем отращивать брови, нужно понимать причины, по которым они плохо растут. Их может быть несколько:

Генетика – если у всех родственников от природы тонкие, еле заметные волоски, то вряд ли у вас получится обзавестись соболиными бровями. Но всегда можно укрепить структуру имеющихся волосков;

Отсутствие ухода – как и любые волосы, брови тоже требуют внимания, различных масок и массажных процедур;

Татуаж, особенно при глубоком введении пигмента, влияет на замирание роста волосков;

Очень часто не растут волоски после выщипывания, поэтому важно сразу отказаться от пинцета;

Окрашивание бровей может замедлить их рост, особенно если используется агрессивная краска;

Неправильное питание, нехватка витаминов – влияет на организм в целом;

Индивидуальные проблемы – гормональный фон, разная скорость роста волос и др.

Как сделать брови гуще в домашних условиях: используем масла

Лучшие помощники для того, чтобы сделать структуру волосков темнее, а также ускорить рост замерших волосков – это масла. Хорошим выбором будет касторовое масло, утолщающее волоски – для достижения эффекта его нужно ежедневно наносить на брови на ночь, а с утра смывать тоником. Через месяц пространство бровей заметно станет гуще, а приобрести можно касторовое масло для роста бровей в аптеке.

Второй вариант – стимулирующее рост репейное масло, особый эффект оно дает в сочетании с эфирным маслом корицы. Наносится аналогичным способом на ночь. Используя репейное масло для бровей, до и после сравнить результаты можно будет уже через пару недель.

А вот для укрепления волосков и создания вокруг них защитной оболочки лучше выбрать кокосовое масло для бровей. Его обязательно нужно немного разогреть перед использованием, наносится оно на ночь, а добиться максимального эффекта можно, смешав его с репейным или касторовым маслами. Подобные маски допустимо делать 3-4 раза за неделю.

Массаж для бровей

Действенный способ, как ускорить рост бровей – это их регулярный массаж, стимулирующий волосяные фолликулы и активизирующий кровообращение. Массаж бровок проводится следующим образом:

Легкие растирания бровей от носа к вискам;



Мягкие пощипывания и оттягивания кожи на протяжении 2-3 минут;



Пару раз в неделю массаж области бровей старой зубной щеткой средней жесткости;



По вечерам можно окунать кисточку для бровей в любое из вышеупомянутых масел и делать массаж с ним.



Натуральные средства

Еще один отличный метод, как сделать брови густыми и темными – это использование отваров трав. Можно приобрести мать-и-мачеху, ромашку, хмель или крапиву, делать их отвар или настой, и ватным тампоном аккуратно помещать его на волоски на один час. Повторять процедуру нужно максимально часто, можно и ежедневно.

Натуральные маски тоже помогут решить вопрос, как отрастить брови за неделю. Можно выдать несколько капель сока из измельченного лука и капать на брови, держа около 5 минут. Другой способ – смешать в однородную массу мед и оливковое масло, подогреть на водяной бане и нанести.

Горчичная маска, выполняемая из сухой горчицы, разведенной с водой до однородной массы, может использоваться пару раз в неделю для стимуляции кровообращения. А если вас волнует, можно ли отрастить брови там, где они не растут, смело запасайтесь настойкой красного перца – при нанесении ее на волоски пару раз в неделю вы быстро заметите желаемый результат.

Правильный уход за бровями

Лучшее средство для роста бровей в домашних условиях – это регулярный уход за ними. При снятии макияжа нужно обязательно очищать кожу и в зоне бровей, а утром и перед сном свои бровки полезно расчесывать чистой щеточкой от туши либо специальной щеточкой. Сначала волоски причесывают против их роста, затем по росту, чтобы удалить омертвевшую кожу, усилить приток крови и тем самым со временем сделать брови гуще и шире.

Конечно, как правильно красить брови карандашом пошагово, фото можно найти очень много – но отрастив их однажды, уже не придется тратить каждое утро время на лишние элементы вашего макияжа.

Как экономить на покупке средств для бровей

Моделируя красивые брови, как правильно придать форму в домашних условиях – это вопрос, решаемый при помощи правильной косметики. Для ухода за бровями можно приобрести качественные косметические средства на натуральной основе и маслах. К примеру, стимулятор роста от iHerb или сыворотка для бровей от Иль де боте.

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