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Как убрать мешки под глазами в домашних условиях: красота и свежесть взгляда

Практически любой представительнице слабого пола знакомы мешки под глазами – тяжелые, опухшие нижние веки, визуальная синева или покраснения. Отекшие глаза портят общий внешний вид, человек кажется старше своих лет, с унылым и потухшим взглядом. Прежде чем женщине искать идеи, как убрать мешки под глазами в домашних условиях быстро, важно правильно определить, что стало их причиной.

Почему может появиться подобная проблема

Отеки в области нижнего века могут стимулироваться следующими факторами:


  • Избыточное употребление жидкости, особенно перед сном;

  • Гормональный сбой организма;

  • Бессонница, состояние стресса;

  • Аллергическая реакция;

  • Избыточное употребление соленого и острого;

  • Злоупотребление алкоголем и никотином.

Часть причин носит временный характер и легко устраняется – к примеру, стоит убрать из рациона излишнюю воду или соленую пищу, как ваше лицо быстро придет в норму. Другие причины, вроде аллергии или гормонального сбоя, требуют посещения врача и более детального ухода за собой.



Популярные народные способы устранения мешков

как избавиться от мешков под глазами за 5 минут

Действенное народное средство от мешков под глазами – это компресс из растений. Первый рецепт – залить 10 березовых листьев 200 мл воды и оставить настояться на ночь. С утра из охлажденного настоя нужно сделать компрессы и подержать около 15 минут. Второй вариант – настоять на кефире смесь из зелени и корней петрушки. Средство затем наносится в форме компресса на область под глазами на 10 минут.


как быстро убрать мешки под глазами в домашних условиях утром

Отлично способствует в сражении с «унылым взглядом» мед, его достаточно просто наносить ровным слоем на кожу век, держа 10 минут. Излишки затем нужно убирать влажной салфеткой. Для этой цели годится исключительно качественный и не слишком жидкий мед.


как убрать мешки под глазами в домашних условиях более эффективнее

Еще один популярный народный способ, как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях быстро - черный чай. Пакетики нужно заварить, охладить и подержать на глазах около 1 минут. Другой метод – ватный тампон окунуть в чай, отжать и подержать не менее 10 минут.



Самые легкие методы устранить синеву

Чтобы более эффективнее, буквально за 5 минут привести себя в порядок, будут интересны следующие способы, как быстро убрать мешки под глазами в домашних условиях утром. Отличный вариант – пара кусочков огурца или картошки, которые на несколько минут необходимо поместить в морозильную камеру, после чего подержать на веках около 10 минут. Также можно потереть овощи на терке, положить в плотную марлю и подержать на веках 10 минут.


малярные мешки под глазами как избавиться

Действенный и самый простой способ – умыться холодной водой, либо погрузить лицо в нее на 30 секунд. Также не стоит упускать из виду гимнастику для области глаз:

  1. Сильно зажмуривайтесь, а затем распахивайте глаза, повторяйте упражнение 10 раз;

  2. Часто моргайте, потом закройте глаза, подождите 10 секунд. Повторяйте 2-4 раза;

  3. Без поворота головы смотрите вверх-вниз-влево-вправо, повторяйте упражнение до 5 раз.

Мешки под глазами и малярные мешки – отличия

как убрать малярные мешки под глазами

Помимо привычных мешков под глазами, существуют и так называемые малярные отеки. Это подушечки на скулах, образующиеся из жировой ткани, в простонародье их называют припухлостями скул, либо скуловой грыжей. Они проявляются обычно в возрасте после 30 лет, из-за ослабления кожи скул и излишнего воздействия ультрафиолета. Если у вас уже есть малярные мешки под глазами, как избавиться – это вопрос, требующий участия косметолога. Чаще всего используются процедуры микротокового дренажа или электрических импульсов (дарсонваль). Также можно прибегнуть к лазерной терапии или использованию филлеров – эти процедуры эффективно омолаживают кожу в области скул, помогают устранить лишние жировые отложения и тем самым избавиться от визуальной припухлости в районе скул. К слову, если вам интересно, как убрать мешки под глазами без операции, новые технологии косметологии могут помочь и в этом – главное, обратиться к надежному специалисту, который правильно проведет диагностику и назначит соответствующие процедуры.


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Профилактика для ваших глаз

как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях быстро

  1. Проветривание комнаты перед сном поможет улучшить обмен веществ;

  2. Перед сном не употребляйте слишком много жидкости, особенно чая и алкоголя;

  3. Подберите правильный рацион, содержащий витамин В, цинк, магний и селен. Не стоит злоупотреблять соленой и острой пищей;

  4. Важно правильно подобрать ночной крем, без излишнего увлажнения, чтобы влага не задерживалась на коже;

  5. Подберите невысокую и плоскую подушку, чтобы гарантировать крепкий, здоровый сон.

Покупка средств для век и борьбы с «унылым взглядом»

Подбирая методы, как избавиться от синяков и темных кругов под глазами в домашних условиях быстро, можно приобрести отличные косметические средства проверенных брендов. Самые популярные – это крема и патчи от марок Лореаль, GARNIER и Sephora.


Если вы будете планировать покупку подобных средств через интернет, стоит воспользоваться специальным кешбэк-сервисом beribuy.ru. Найдя любой интересующий вас магазин в каталоге, такие как: Лореаль, Sephora, Летуаль, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Vichy, Ozon.ru и РИВ ГОШ, вы совершаете привычную покупку, и кешбэк с нее сразу зачисляется обратно на ваш счет. Тратить кешбэк можно любым удобным способом – от вывода на электронный кошелек или банковскую карту, до пополнения баланса мобильного телефона.

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