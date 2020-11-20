Каких 12 ошибок стоит избегать, чтобы красить волосы в домашних условиях

«Сделайте что-нибудь с моими волосами!» — это, пожалуй, самая распространенная фраза, которую произносят девушки сев в кресло к парикмахеру. И мастер проводит над головой с неизведанным цветом волос несколько часов, предоставляя потом счет на кругленькую сумму. А избежать всего этого можно было лишь зная ряд ошибок, избегая которые покрасить волосы в домашних условиях станет просто.

Ошибка 1: держать краску дольше, чтоб лучше взялось

Никогда не держите краску на волосах дольше оговоренного в инструкции времени. После получаса краска непросто не возьмется лучше, она потеряет свои красящие свойства, не потеряв свойство открывать и сжигать окрашиваемую поверхность. Подобные действия – это осознанное издевательство над волосами.

Ошибка 2: неверно подобранный тон

Дело в том, что цвет, который изображен на коробке не учитывает не только вашего естественного тона, но и состояния ваших волос. На то, что вы будете иметь в итоге, влияет так много факторов, что даже страшно, поэтому ВСЕГДА смотрите на обратную сторону коробочки с краской, где изображено как на какой тон ляжет краситель. И помните, что на тонкие волосы краска ляжет не так, как на волосы с более плотной структурой.

Ошибка 3: радикальные перемены цвета

Производители красок делают ее с тем расчетом, что покупатель будет краситься на два тона светлее или темнее, чем желаемого результата. Чем грозит неучитывание этого аспекта? Помимо неизвестного природе цвета, вы можете привести свои волосы в необратимое состояние. И речь идет не только о цвете: может пострадать(выгореть) волосяные луковицы, сами же волосы станут редкими и приобретут больной вид.

Ошибка 4: блондинка любой ценой

Неправильное использование блондирующих красителей может сделать из волос мочалку, которую вылечить будет возможно только путем полного срезания волос. А еще, для того, чтоб вывести родной пигмент из волос, в краску добавляют химический элемент синего цвета, который в тандеме с волосами темнее желаемого более чем на два тона, автоматически становятся нежно-зеленого оттенка. Если такой расклад вам не по душе, то вопрос как покрасить волосы в домашних условия отпадает сам собой. Для ослепительно белого цвета идите в парикмахерскую.

Ошибка 5: краска по низкой цене

Это непросто риск для цвета, но и для здоровья, ведь в большинстве случаев, аллергических реакций не избежать. Если уж так хочется быть экономной, то воспользуйся нашими промокодами, которые дают возможность покупать дорогую, но качественную косметику.

Ошибка 6: а давай покрасимся в синий/розовый/зеленый

Не будем говорить о том, что это неестественные цвета. Поговорим о том, что в красителях подобных оттенков содержится пара-фенилендиамин, который приводит к аллергическим реакциям на коже, а она довольно сложно лечиться и проходит очень болезненно. Так что, стоит ли сумасшедший цвет того?

Ошибка 7: одна краска для волос и бровей с ресницами

Этот варварский способ окрашивания придумал сумасшедший человек, ведь беда будет не только в том, что опадут все ресницы, но и в том, что при малейшем попадании в глаза, можно просто остаться без зрения как такового. Не рискуйте. Ресницы-то отрастут, а зрение восстановиться вряд ли. На нашем сайте также доступны актуальные промокоды и скидки на косметику.

Ошибка 8: металлический инструмент

Для окрашивания никогда не применяйте ничего металлического, ни расческу, ни мисочку. Они вступают в реакцию с окислителем и цвет предсказать становиться просто невозможно.

Ошибка 9: неправильное смешивание окрашивающей смеси с окислителем

В краску ничего нельзя добавлять. Если создалось чувство, что разведенной краски не хватит, не разбавляйте ее ни бальзамом, ни шампунем. Лучше попросите подружку или кого-нибудь сходить докупить. Почему нельзя сходить самой? Чем дольше краска стоит на воздухе, тем менее яркий цвет получится, а это мало кому понравиться.

Ошибка 10: уход за волосами

Ни в коем случае нельзя сразу же мыть голову или наносить на нее укладывающие средства. Краска должна закрепиться на волосах. Это как минимум 24 часа. По истечении суток используйте средства по уходу за окрашенными волосами и ни в коем случае не пользуйтесь средством от перхоти. Если она у вас имеется, то шампунь следует брать исключительно с пометкой для окрашенных волос.

Ошибка 11: неверное нанесение краски

Секретом равномерного окрашивания является памятка о том, что корни нуждаются в более длительном окрашивании, чем концы. Поэтому сначала окрашивайте корни, а только по истечении 10–15 минут наносите краску на кончики. За 10 минут до того, как вы пойдете смывать краску, прочешите волосы, а лучше промассируйте, словно вы моете голову шампунем. Это поможет избежать непрокрашенных пятен и неровных переходов. Наносить краску лучше попрядно, предварительно разделив волосы на 4 зоны: от ушка к ушку через макушку и от центра лба до середины шеи. Это упростит процесс нанесения краски и уменьшит вероятность того, что краска будет не на всех волосах. Кстати, при отсутствии седины начинайте красить волосы с так называемой «холодной» зоны – с нижней части затылка.

Ошибка 12: состояние волос при нанесении краски

По этому вопросу ведется довольно много дискуссий. Давайте разберемся что к чему. Красится лучше, когда с момента мытья прошли сутки, а на волосах нет следа в виде лаков, пенок и прочего от прошлой укладки.

Помня об этих самых распространенных ошибках, можно не только качественно покрасить отросшие корни или поменять весь цвет, но и здорово сэкономить на походе в салон красоты.

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