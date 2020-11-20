Красивый маникюр в домашних условиях

Женщина - это воплощение всего прекрасного на земле. Прекрасно должно быть все: от линии изгиба ресниц, до кончиков ногтей. Но как сделать шикарный маникюр в домашних условиях, не тратя деньги на поход в салон красоты?

Прежде всего, стоит помнить, что маникюр делается пошагово и от правильности выполнения каждого шага зависит хороший конечный результат. Поэтому:

Шаг первый – первоначальная подготовка

Да, именно правильный уход за ногтями является вашим гарантом стойкого маникюра. После удаления старого лака придайте форму ногтям. Не вырезайте все ножницами, не вычищайте пыль и прочий мусор острыми предметами, например, пилочкой и не спиливайте его до самого основания.

Маленькая хитрость: для того, чтоб получить идеальную форму, на протяжении месяца не спиливайте боковые части ногтя.

Шаг второй – непосредственная подготовка

Обработайте ногтевую пластину шлифовальной пилкой удалив неровности. Только не перестарайтесь, чтоб не повредить сам ноготь, после чего обезжирьте его. Как это сделать?

Обезжиривание происходит путем тщательного протирания каждого ногтя ватным тампоном смоченном в средстве для снятия лака. И через минуты две можно приступать к основному действию.



Шаг третий – основа под лак

Покройте ногти основой под маникюр. Его производят из силикагеля, который не просто скрывает недостатки ногтя, но и оказывает на него оздоравливающее влияние. Специалисты рекомендуют нанести его дважды. И хотя это нельзя назвать обязательным действием. После высыхания можно приступать к следующему шагу.

Четвертый шаг – правильное нанесение цветных лаков

Никогда, ни при каких обстоятельствах не трясите флакон с лаком. Его можно только катать между ладошками для того, чтоб сделать равномерным тон или смешать переливающиеся элементы с основным цветом.



Наносить его стоит в два слоя. Слои должны быть тонкими. Если хотите получить яркий тон, перед нанесение желаемого тона, нанесите белый или бежевый тон. Он усилит яркость.

Важно! Каждый слой наносится после полного высыхания предыдущего.



Заключающий этап – фиксирование

Покройте уже высохший лак одним-двумя слоями сушки или бесцветным лаком. И готово!

Еще некоторые маленькие секреты истинной женщины:

Ежедневно смягчайте кутикулу жирным кремом.



Для того, чтоб не запачкать кожу лаком, нанесите на нее вазелин, не цепляя поверхности ногтя, и после полного высыхания лака, аккуратно снимите ватой вазелин.



Выступающие элементы узора, например, стразы, покройте фиксирующим лаком не менее двух раз.



Иногда стоит давать ногтям отдохнуть от лаков, так как они подсушивают и могут значительно повредить ногтевую пластину.



На случай, если дома нет покрытия-сушки, достаточно опустить накрашенную поверхность в ледяную воду на 2−3 минуты, а потом смазать маслом. Это спасет ноготки от случайных прикосновений.

Идеальный маникюр можно сделать и самой. Для этого просто поупражняйтесь делать его с нашими советами. И будьте уверенны, у вас все получится!

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