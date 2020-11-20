Секреты правильного использования масок для лица

Для красивого лица очень важен правильный уход, но полки современных магазинов просто переполнены разного рода продукцией и становиться вопрос что купить и как правильно его использовать?

Маски для лица имеют огромный спектр воздействия, поэтому при покупке стоить обратить внимание не столько на зону ее воздействия, сколько для какого типа кожи она предназначается. Определите свой. Если это у вас не получается, то воспользовавшись промокодом на косметику стоит приобрести суперувлажняющую, так как воды в данном случае много не бывает.

Правила нанесения масок

А знаете ли вы, что за 4 продукта, которые разрушают вашу кожу. Обязательно прочтите, как замедлить старение кожи лица, исключив их из рациона. И ваша кожа скажет вам "спасибо".

Маска – это комплекс витаминов и минералов, которые питают верхний слой кожи, а значит в этот слой необходимо максимальное проникновение. Как его достичь? Есть три правила:

Очисть кожу от остатков макияжа и грязи. Она должна быть чистой.

Распарь ее. Для этого накрыв голову полотенцем посиди над паром от горячей воды несколько минут.

Маска должна покрыть всю кожу лица, шеи и декольте слоем средней толщины.

От соблюдения каждого правила напрямую зависит результативность всего действа.

Если ваша кожа имеет смешанный типаж, что сплошь и рядом, то, приобретя несколько средств, зонально наносите на отдельный участок индивидуальный состав. Это увеличит эффект от проведенной процедуры и достигнет желаемого результата, не переводя недешевую продукцию по уходу за лицом.

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Все верно нанесено, что дальше?

Тут тоже есть свои секреты:

Не держите её более 20 минут. За это время все полезные вещества достигнут цели, а оставшееся средство только будет утруждать кожу.



Средства на основе глины всегда подмачивай, чтоб они не брались коркой и не сушили кожу, вытягивая из нее влагу.



Смывать состав стоит как можно тщательнее. Лучше даже умыться мицеллярной водой или тоником.



Не сочетайте маску с сыворотками из-за их глубокого воздействия.

Четыре простых секрета сделают кожу бархатной и чистой – все просто и четко.

Как часто можно делать маски для лица

Наша кожа – это удивительная часть тела, которая проходит регулярное обновление самостоятельно. Задача любого крема – решить лишь какую-то её проблему, соответственно, чаще двух раз в неделю наносить средства с глубокой степенью очистки не стоит. Регулярно питайте кожу лица кремами, всегда очищайте ее от остатков макияжа, следите за своим питанием и пейте не менее двух литров чистой воды в день. Тогда маску можно будет наносить ещё реже.

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