Всё о натуральных средствах: идеальная красота в домашних условиях

Даже самая упругая и здоровая кожа под влиянием внешних факторов начнет терять свою молодость и красоту. Сухой воздух от радиатора, неправильное использование косметики, стрессы и даже экология – чтобы спастись от преждевременного старения, стоит использовать натуральные средства и правильно ухаживать за лицом в домашних условиях.

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Главный секрет успеха – регулярный и пошаговый уход, который не занимает много времени. Но эффект будет явный: кожа станет более упругой и увлажненной, менее выраженными будут мимические морщины и цвет лица приобретет натуральный вид.

Двойное очищение – вооружаемся молочком и маслом

Ключевое в уходе за кожей лица – очищение, которое должно включать в себя два этапа. Первым шагом нужно снять макияж и омертвевшие клетки, для этого идеально подойдет средства на масляной основе. Это может быть смесь масел, либо очищающее молочко. Нанеся средств на кожу, оставьте его на пару минут, после чего аккуратно смойте водой и протрите лицо тканевой салфеткой.

Вторым шагом выполняется уже глубокое очищение кожи – здесь на помощь придут продукты на водной основе, например, гель. За счет первого этапа гель будет взаимодействовать с уже чистой кожей и сможет проникнуть максимально глубоко, чтобы не только очистить, но и дополнительно увлажнить ткани.

Идеальные варианты натуральных средств для очищения:

1. Увлажняющее очищающее молочко Avalon Organics, Intense Defense с витамином С – гипоаллергенное и некомедонное, сертифицированное как натуральный продукт без глютена. В составе молочка входит смесь богатого антиоксидантами витамина С, белого чая и лимонных биофлавоноидов. Молочко ухаживает, восстанавливает и бережно очищает даже самую чувствительную кожу

2. Очищающий гель с цитрусовыми и чайным грибом Andalou Naturals – идеален для жирной кожи с неровным тоном, высыпаниями и закупоренными порами. В составе содержатся стволовые клетки аргании и пробиотики чайного гриба, нормализующие работу пор и уменьшающие выделение кожного сала, а также полисахариды алоэ вера и кора ивы для очищения и придания коже естественного сияния и ровного цвета.

Увлажнение – многослойность в использовании

После двойного очищения важно повысить уровень влаги и подготовить кожу для последующего питания. Вооружившись тоником, мистом или эссенцией, нужно распылить их на лицо, либо нанести на ладонь и бережным движением втереть. Кстати, многие корейские и японские девушки (которые славятся молодой кожей даже после сорока) наносят увлажняющие средства в несколько слоев – обычно от 3 до 7.

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Для увлажнения можно приобрести в этом магазине восстанавливающий тоник Aubrey Organics. Чилийская роза и масло семян шиповника дадут коже увлажнение до 8 часов, оставляя ее свежей, мягкой и упругой. Средство 100% натуральное, благодаря органической лаванде дополнительно вы сможете восстановить сухую кожу, а экстракт цветка самбукуса отшелушит верхний омертвевший слой клеток.

Шаг три – эффективное отшелушивание

Увлажненная кожа требует хорошего отшелушивания, этот этап достаточно проводить раз в неделю. Он поможет убрать скопления мертвых клеток, которые не удалось снять обычным очищением, и не допустить забивания пор и сухости. С этой целью приобретите такие косметические натуральные средства, как скрабы и пилинги с содержанием молочной или гликолевой кислот, а также ферментов. В домашних условиях перед скрабированием полезно распарить лицо, чтобы открыть поры – это в разы усилит эффект.

Гликолевая маска для лица с медом и тыквой Andalou Naturals – отличный выбор для отшелушивания, по отзывам можно понять, что этот продукт пользуется популярностью и очень хорош в данном сегменте. Витамин С, лесной мед манука и тыква мягко пропитают и удалят мертвые клетки, выравнивая тон кожи и борясь с ее тусклостью. Секретный ингредиент в виде плодовых стволовых клеток поможет вашей коже надолго сохранить ее природную молодость.

Маски для лица как быстрое питание

Для борьбы с конкретными проблемами кожи полезно 1-2 раза в неделю делать на очищенную кожу лица специальные маски. Помимо питания, они могут устранить высыпания, снять раздражения. Идеальны глиняные маски – если вам нужна упругость кожи, дайте маске высохнуть полностью перед снятием, а для успокоения кожи глину наносят плотным слоем и снимают до полного высыхания.

Также можно приобрести в магазине iHerb осветляющие или очищающие готовые маски для лица – тканевые или альгинатные. И конечно, можно сделать маску в домашних условиях из натуральных средств – например, из меда с порошком из тертой зелени. Она отлично борется с акне и придает лицу сияние.

Среди оптимальных масок для лица на Айхерб присмотритесь к угольной маске Derma E – экологичный продукт без глютена и сои глубоко проникнет в поры и выведет токсины, экстракт алоэ вера окажет противовоспалительное действие, а глина и древесный уголь ускорят впитывание полезных веществ в глубокие слои кожи и придадут ей свежесть и сияние.

Финишный этап на пути к красоте

После всех уходовых процедур закончите баловать свое лицо привычным средством – кремом для глаз, либо сывороткой. Подобные средства нужно наносить от подбородка ко лбу массирующими движениями. И не забывайте про нежную кожу губ – обязательно нанесите бальзам или любое другое увлажняющее средство. Так например, органический бальзам для губ Sierra Bees с пчелиным воском, витамином Е и подсолнечным маслом бережно питает кожу губ, создает нежный защитный слой для удержания влаги и помогает бороться с трещинами и шелушением, при этом бальзам можно использовать на ежедневной основе.