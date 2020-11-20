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Как подобрать шапку по форме лица
20 11 2020 | Выгодные покупки
Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год
5 12 2020 | Праздники
Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
20 11 2020 | Праздники
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Интересное в блоге
Идеи незабываемых подарков на Новый год 2020 для тех, кто этого достоин - для родителей
Сложнее всего в период перед Новым годом – определится с тем, что же подарить. Особенно ситуация усложняет...
20 11 2020 | Праздники
Как красиво завязать шарф или платок на шею - модный аксессуар доступный каждому
Не зря говорится, что всё, что кажется нам новым - это хорошо забытое старое. То, что не так давно казалос...
5 12 2020 | Мода
Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
Новый год – это праздник, которого больше всего на свете ждут дети. Как угодить ребенку любого пола и возр...
20 11 2020 | Праздники
Шоппинг с выгодой: какие интернет-магазины одежды самые популярные и дешевые
Покупки через интернет уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Не выходя из дома, можно просмотре...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Уловки магазинов, о которых вы не знали
Зашли в магазин на секунду, а выходите через полчаса с полным пакетом обновок? Как это произошло? Вы прост...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как правильно выбрать солнцезащитные очки (по типу защиты, по форме лица и т.д.)
Готовясь к летнему сезону, будет полезной информация о том, как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Что такое распродажи и как не быть обманутым
Все любят сезонные распродажи и скидки. Интернет-магазины переполнены товарами, которые идут по удобным ак...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как начать путешествовать дешево и экономно: советы и лайфхаки от туристов
Чтобы посмотреть мир не нужно много денег. Это доказано миллионами туристов. На основе их опыта мы подгото...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как определить размер одежды в интернет-магазинах
Как часто можно слышать от людей, что в интернете можно купить что угодно. Единственной сложностью для мно...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Шпаргалка: как выбрать обувь в интернет-магазине
Одной из насущных проблем у всех, кто все-таки решился заказать обувь в интернет-магазине, является выбор ...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Хайлайтер для лица: что это такое и как пользоваться современным средством макияжа
Собирая современную косметичку, многие девушки интересуются, что такое хайлайтер для лица. Это уникальное ...
20 11 2020 | Красота
Что хотят мужчины на День святого Валентина: 25 идей подарков на 14 февраля
Мы знаем, как трудно найти оригинальные подарки для мужчин на День святого Валентина. Чтобы не огорчать лю...
20 11 2020 | Праздники
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