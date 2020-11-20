Полезные советы и хитрости по уборке для дома и кухни

Приготовление пищи – процесс хлопотный и довольно грязный. Недаром домохозяйки активно заимствуют друг у друга полезные советы на кухне, облегчающие процесс уборки и поддержания чистоты. Собранные в этой статье лайфхаки для дома и кухни станут настоящей копилкой знаний и помогут держать жилье в идеальном состоянии, используя только простые и при этом экологически безопасные секреты.

Как сделать разделочную доску идеальной - полезные советы на все случаи жизни

Популярная проблема на каждой кухне – это пятна на пластиковых разделочных досках. Чтобы устранить их, можно воспользоваться двумя способами: перекисью водорода или обычной пищевой содой. Вооружившись перекисью, достаточно распылить ее на поверхность доски, чтобы она стала влажной. Оставьте доску полежать несколько часов и затем ополосните ее с моющим средством – пятна бесследно пропадут. Отлично подойдет для чистки разделочной доски обычный лимон, если разрезать его и половинкой тщательно протереть поверхность доски – лимон удалит все неприятные запахи.

Другой вариант – смешать 3 столовых ложки пищевой соды, ложку моющего средства и ложку перекиси. Полученную пасту так же наносят на доску, оставляют на несколько часов и потом промывают. Натуральный абразив в виде соды легко удалит даже глубокие пятна.

ВАЖНО! Ни в коем случае не используйте отбеливатель для удаления пятен – он токсичен для человека при вдыхании или попадании внутрь, а также может разъедать поверхность пластика.

Чистка духовки в домашних условиях: как избавиться от нагара и жира

Одним из самых сложных до сих пор остается вопрос, как отчистить духовку внутри от застарелого жира в домашних условиях.

Противень легко отмыть, если посыпать его пищевой содой и поверх залить уксусом. Когда вспенивание остановится, налейте теплой воды и оставьте противень на ночь. Утром вы легко промоете и высушите его. Есть и другие полезные советы, упрощающие жизнь - к примеру, если чистые стенки духовки протереть перед готовкой раствором уксуса и воды в равных долях, это помешает жиру осесть на поверхностях.

Почистить конфорки тоже можно без хлопот, если налить немного аммиака в плотный пакет с застежкой и положить их туда, оставив на ночь. Затем нужно промыть их обычной мыльной водой.

Чтобы удалить жир с решеток и противня, можно использовать и другой секрет. В ванной нужно разложить старые полотенца и на них положить грязные детали. Залив ванну горячей водой, добавьте туда пол стакана средства для мытья рук и полчашки пищевой соды. Оставьте воду на ночь и утром решетки и противень легко отмоются. А если у вас частный дом, попробуйте положить грязные решетки от духовки на обычную траву или газон на ночь. Утром нагар сойдет в разы легче.

Еще один простой способ, как очистить плитку – смешать четверть стакана перекиси водорода, чайную ложку жидкого мыла и пол стакана соды. Смесь нужно губкой нанести на плиту и оставить на 10 минут, после чего протереть. А вот внутри духовки можно использовать смесь из соды и растительного масла. Достаточно ложки масла и двух ложек соды, чтобы духовка засияла.

Советы по уборке дома – как очистить посудомойку

Не менее интересный вопрос - чистка посудомоечной машины. Если обычные средства не помогают или вы предпочитаете не использовать химические вещества, можно своими руками сделать натуральное моющее средство. Самый простой способ – поставить маленькую миску с белым уксусом на верхнюю полку посудомойки.

Также можно смешать пол стакана столовой соли, чашку лимонной кислоты и чашку пищевой соды. Одной столовой ложки смеси будет достаточно добавить в отсек для моющего средства посудомойки, чтобы она эффективно очищалась во время работы. Можно также взять половинку лимона и с ее помощью до блеска натереть поверхность мебели и нержавеющей стали.

ВАЖНО! Бытовые приборы лучше всего чистить сразу, будь то газовая плита или микроволновая печь. Поскольку их работа связана с нагревом, то при полном остывании грязь намертво присыхает и удалить ее в разы сложнее, при этом повышается риск повредить металлические поверхности.

Нередко на кухне застаиваются неприятные запахи, поэтому своими руками можно сделать натуральный ароматизатор. Вам понадобится стакан дистилированной воды, пол стакана водки и 10 капель любого эфирного масла. Тщательно взбейте смесь и распыляйте из флакона по мере необходимости, чтобы устранить лишние запахи.

Столовое серебро – как придать посуде яркий блеск

Наборы серебряной посуды со временем имеют свойство тускнеть. Но с простым лайфхаком, как чистить серебро от черноты в домашних условиях, вы сможете вернуть ложкам и вилкам блеск. Достаточно застелисть миску алюминиевой фольгой, положить туда серебро, залить кипятком и добавить несколько ложек соли. Через полчаса вы не узнаете свои столовые приборы!

Для мытья обычной посуды хорошо подойдут сода и горчица: 1 чайная ложа горчичного порошка идеально отмоет даже самую жирную сковороду, а сода благодаря абразивным свойствам хорошо растворяет глубокие загрязнения.

Чем отмыть сгоревшую посуду в домашних условиях

Случайно отвлекшись во время готовки на кухне, можно получить неприятный результат в виде закоптившегося дна кастрюли. На помощь хозяйкам придет простой лайфхак, как очистить сгоревшую кастрюлю. Порезав два лимона ломтиками, нужно закинуть их в кастрюлю и залить водой, чтобы она полностью закрывала дно. Воду доводят до кипения, после чего дают остыть и сливают – останется слегка почистить дно щеткой и нагар полностью сойдет.

Всегда актуальны полезные советы для дома хозяйке о том, как правильно чистить чугунную посуду. Для очистки идеально подойдет обычная соль – она не только устранит ржавчину, но и уберет неприятный запах.

Если же у вас дома накопилось много деревянных ложек и лопаток, которые потеряли свой вид и стали неприятно пахнуть, попробуйте прокипятить их и затем полностью высушить на солнце. Такие кухонные лайфхаки и хитрости помогут дать им вторую жизнь. А более детально узнать, какие существуют полезные лайфхаки для дома своими руками, вы можете в этой статье.

Оригинальные лайфхаки, полезные советы и идеи для жизни

Многие сталкивались с таким явлением, как неприятный запах из мусорного ведра на кухне. Решается этот вопрос легко: положите на дно ведра несколько долек лимона. Это экстренная мера, если нужно быстро избавиться от запаха – размножению бактерий она никак не препятствует.

А такой предмет кухни, как микроволновка, можно использовать для удаления жирного налета с мебели. Если у вас планируется уборка дома, советы домохозяйки будут простыми: пройдитесь по поверхности мебели губкой, предварительно разогретой в микроволновке. Достаточно всего пол минуты, чтобы губка стала теплой и удалила жировую пленку с кухонной мебели.

Цените экологичную уборку? Попробуйте кукурузный крахмал. Смешав его с водкой, уксусом и водой, вы получите отличное средство для мытья стекол, не оставляющее разводов. Крахмал и вода в пропорции 2 к 1 – идеальный вариант жидкости для мытья посуды и чистки стеклянных столешниц, а при появлении на тканях или мебели масляного пятна можно посыпать поверх него крахмал и через час оно легко будет удалено.

Обновить старую штору для ванной можно, промыв ее раствором воды и перекиси водорода в равных долях. А зубные щетки достаточно замочить в уксусе на час, чтобы убрать всех микробов. Уксус пригодится и для очистки мочалок в ванной: смешайте его с горячей водой в равных долях и замочите мочалки на 1 час, а затем ополосните.

Чем можно заменить моющее средство для посуды

Если у вас завалялись кастрюли с пригоревшим дном, попробуйте прокипятить в этой посуде обычную пепси-колу. Она хорошо удалит нагар, а также может пригодиться для очищения сливной трубы на кухне от жира и грязи – просто налейте газировку в трубу на ночь.

Есть и другие полезные лайфхаки для дома, которыми можно пользоваться для мытья посуды: так например, порция зубной пасты отлично поможет справиться с почерневшими столовыми приборами из серебра, а алюминиевая фольга, скомканная в шарик, поможет максимально быстро и просто отмыть от жира стеклянные емкости.

А вот грязные кружки и другую посуду с налетом легко почистить с применением лимонной кислоты. Насыпьте ее внутрь, легко потрите губкой и поверхность станет идеально чистой. Если же вам нужно справиться с жиром на сковороде, вооружитесь солью – засыпьте ей сковороду на 15 минут и затем потрите губкой.

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Дополнительные полезные советы на кухне хозяйкам

Стоит перечислить и другие самые полезные советы для дома:

Добавить блеск медной посуде можно, натерев поверхность обычным кетчупом, добавив в него немного соли;



Бумажное полотенце под овощами и фруктами в холодильнике поможет избавиться от конденсата, а жирные пятна на кухне будет легче удалить, если присыпать их мукой. Также для холодильника идеален активированный уголь – пара таблеток поможет устранить неприятные запахи;



Чистка микроволновки в домашних условиях станет легкой задачей, если стальные поверхности микроволновки натирать парой капель водки или спирта – это не только дезинфекция, но и отличный блеск поверхностей. А внутренние поверхности микроволновки идеально отмоются раствором из воды и лимонного сока;







Чтобы убрать лишний жир из готового блюда, нужно завернуть кусочки льда в бумажное полотенце и провести по поверхности блюда. Лед притянет жир и он останется на полотенце;



Чтобы не плакать при нарезке лука, предварительно поместите его в морозильник на полчаса (способ не подойдет, если лук будет использоваться в салаты);



Если вы озадачились, как убрать запах из холодильника в домашних условиях, смешайте воду с уксусом в равных пропорциях и протрите поверхности холодильника. Также можно использовать смесь лимонного сока с водой в соотношении 1:2;



Чтобы сделать моющее средство для посуды своими руками, смешайте чайную ложку горчичного порошка с парой литров горячей воды – горчица хорошо удалит жир. Разделочные доски можно протирать лимонным соком, чтобы удалить неприятные запахи, а для дезинфекции кухонных губок их нужно ненадолго замочить в емкости с соленой водой



Чтобы деревянная мебель не рассыхалась, полезно периодически протирать ее оливковым маслом. А протерев кожаную мебель или паркет хлопковой тканью с парой капель масла, можно придать им свежесть и блеск.

Эти и многие другие полезные советы по дому заметно упростят вашу жизнь и помогут сделать ее более экологичной. Используя хитрости жизни в решении кухонных вопросов, вы быстро получите результат в виде идеальной чистоты, от намытых до блеска кастрюль до чистой микроволновки и холодильника, даже при регулярном их использовании.

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