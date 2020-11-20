Как избавиться от ненужной и старой одежды, не испытывая дискомфорта

«Это же моя любимая кофточка! И что, если я два года уже как ее не ношу?!» - это, пожалуй, самое часто оправдание, которое можно услышать, но есть ли в нем смысл?! Для каких целей держать в доме вещи, которые не одевались долгое время или не будут одеты?

Некоторые психологи утверждают, что после того, как человек избавляется от всего старого, он автоматически освобождается от многих тяготящих душу воспоминаний и приливов ностальгии. Да и места для новых вещей значительно прибавляется, а это значит, что появляется возможность идти в ногу с модой.



Согласно подсчётам ученых, избыток старой одежды, мебели и прочего не только загружают квартиру, но и негативно сказываются на здоровье. Они отлично впитывают в себя не только пыль, но и опасные вирусы, которые в больших количествах содержатся в доме. Поэтому, как бы ни было жалко выкидывать старые вещи, процедура эта необходима и полезна!

4 шага, которые помогут настроиться на грандиозную уборку

Шаг 1: вкус

За время, которое эта вещь пролежала/простояла вкусовые предпочтения вполне могли измениться и теперь она, возможно, уже не так хороша, как казалось при покупке и место ее только в мусорном ведре, а для приобретения новой мы дарим вам промокоды на любой вид гардероба. Так что в перебирании одежды есть определенная выгода.

Шаг 2: внешние характеристики

Если на этой вещи пятна, дырки и выглядит она заношенной, то стоит ли ради нее портить свою репутацию. Неужели все так серьёзно? Конечно! А как бы вы смотрели на вашу подругу/друга, который пришёл к вам в такой одежде, которую даже когда ты один в доме одеть стыдно? Не рискуйте. К тому же, лишних полок в шкафу не бывает! Но как быть если вещь безупречно выглядит?

Шаг третий: примерка

Да, именно примерка может вам напомнить причину, по которой вы убрали эту вещь в самый дальний угол ящика. Но если вещь отлично сидит или вы готовы её ушить, то вы можете смело вешать ее обратно в шкаф или не затягивать с походом в ателье. Если и тут порядок, то самое время для четвертого шага.

Шаг четвертый: почему так долго не одевалась эта вещь

Возможно, дело в том, что этой вещи нужно ещё полгода побыть в вашем шкафу, чтоб снова пройти по этим четырём шагам заново. Почему? Некоторые вещи могут быть дороги нашему сердцу, но не подходить нам по фасону, цвету, размеру, стилю. Чтоб окончательно согласиться с этой мыслью нужно просто подождать. Спустя какое-то время, снова примерьте этот предмет гардероба и определись нужен ли он вам или нет.

Другим вариантом для проведения четвертого шага называют понятие трёх коробок. Каждую из них именуют по значимости. В первую кладут то, что однозначно уже не оденут. Вторую наполняют вещами, которые вызывают сильное сомнение, а в третью – то, что вам вроде уже и не нужно, но выкинуть просто из-за каких-то внутренних чувств. Если с содержимым первой коробки все ясно, то как быть с остальными двумя?

Постарайтесь не думать о том, какую пользу эта вещь вам приносила когда-то. Времена меняются. Подумайте так же о том, что именно вас так держит, и может избавившись от этой вещи вы избавитесь от тяжести прошлого и откроетесь чему-то новому. Никто не говорит, что выкинуть нужно все три коробки. Важно выяснить для себя необходимость содержимого этих коробок.



Но для такой уборки нужно еще настроиться. Так как решиться выкинуть ненужные вещи? Есть пару секретов.

Настройтесь на чистоту

Если дверца шкафа уже не закрывается, а у вас по-прежнему чувство, словно нет никакой подходящей одежды, то не есть ли это признак того, что половина вещей просто лежит мертвым грузом? Пора заняться этим вопросом и как можно быстрее.



Для того, чтоб решиться сделать такую уборку нужно понять какие возможности у вас открываются после ее проведения:

Чистые полочки в шкафу, соответственно, больше места для новых вещей;



Если ваша фигура сильно изменилась, то нет вещей, которые мозолили бы вам глаза;



Нельзя недооценивать и эмоциональную сторону вопроса. Это ваш способ избавиться от неразрешенных проблем и открыть дорогу для новых перспектив;



Возможность помочь тем, кто в этом действительно нуждается, раздав эту одежду;



Шанс попробовать себя в дизайнерском деле. Но тут важно понимать, что если в ближайшее время у вас не будет времени для хейд-мейда, то лучше выбросить всё и забыть.

А вообще, главное – начать, а там, возможно вы сами будете поражены результатом.



Как ни крути, чистота в шкафу очень много значит для его пользователей. Чем меньше в вашем доме ненужного, тем больше места для того, что реально пригодиться. Помните об этом и сделайте хорошей привычкой выбрасывать то, что занимает лишнее место в гардеробе и сердце.