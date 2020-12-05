Как красиво завязать шарф или платок на шею - модный аксессуар доступный каждому

Не зря говорится, что всё, что кажется нам новым - это хорошо забытое старое. То, что не так давно казалось нам просто способом согреться или просто красивой тканью непонятного применения теперь, как никогда в тренде. Теперь fashionistas с огромной фантазией разбавляют им самым невероятным образом любой стиль одежды. Конечно, у всего есть своё применение и свой стиль преподнесения.

Поговорим о платках

Самыми актуальными считаются небольшие квадратные платки, которые легко примут форму жгута или подойдут в качестве шарфа или косынки.

Правда не все так просто. Важно учесть, что этот аксессуар должен сочетаться с вашим нарядом внося в него изюминку или расставляя акценты. Особенно эффектно смотрятся яркие платки с другим предметом одежды. Например, можно подобрать туфельки или сумочку в тон, в некоторых случаях уместно подкрасить подходящей помадой губы. Но как завязать платок на шее?

Шелковые платки, завязанные в «пионерский галстук» прекрасно подчеркнут длинную шею и сделают ярче офисный образ. А если его сложить и вплести в волосы, то это подчеркнет вашу индивидуальность и сэкономит средства на аксессуарах для волос.

Этот аксессуар облетел все модные города мира в самых разнообразных его вариациях. Возможно один из этих, подобранных нами образов вдохновит и вас. Попробуйте и вам не получиться остаться незамеченной.

Помните: красота притягивает взгляды.

Шарф как способ совместить полезное с красивым

Другим не менее эффектным трендом этого сезона является шарф. Помимо способа сохранить свое здоровье, это отличный способ добавить шарма к своему образу, а если его необычно завязать, можно почувствовать себя француженкой, которая знает толк в одежде. Но как подать этот элемент красиво.

Варианты завязывания шарфов и платков на шее:

Минимализм для офиса

Подойдет небольшой квадратный или треугольный вариант. Легкие струящиеся материалы в таком узле смотрятся лучше. В выборе цвета вы не ограничены.

Отступите с одной стороны 15 см, наденьте в этом месте кольцо или булавку. Сегодня такие аксессуары есть в большинстве магазинов женской одежды. С ними любые шарфики на шею смотрятся очень стильно.

Наденьте аксессуар так, чтобы прямой угол был сзади. Свяжите между собой два острых угла. Конструкция должна сидеть свободно.

Скрытый узел для повседневного стиля

Накиньте платок так, чтобы одна сторона была в 2 раза длиннее. Обверните его 2-3 раза, в зависимости от длины, затем просуньте край под ту часть, которая находится над грудью.

Свяжите края между собой. Расправьте ткань таким образом, чтобы узла не было видно.

Универсальный шарф-венок

Наденьте шарф таким образом, чтобы его концы были перекрашены между собой сзади, а затем уходили вперед.

Возьмите один из концов шарфа, намотайте его на образовавшуюся петлю несколько раз, идя от края к центру.

Повторите то же самое с другой стороны.

Плотный узел для прохладного вечера

Перед тем, как красиво завязать шарф на шее, наденьте его так, чтобы края перекрашивались сзади. Оттяните переднюю петлю, перекрутите ее. Ткань на шее с петлей должны образовывать восьмерку.

Поочередно просуньте каждый конец в петлю. Затяните шарф по принципу галстука.

Простая цепочка для романтичного образа

Такой вариант впишется в образ для любого сезона. Все зависит только от плотности ткани.

Возьмите длинный легкий шарф, сложите его концами друг и к другу и наденьте. Один свободный край просуньте в петлю. Перекрутите ее восьмеркой, затем проденьте второй конец.

Получится подобие плетения. Из-за способа завязывания подобный узел часто называют восьмеркой.

Узел-бабочка для любого случая

Сложите палантин вдвое. Накиньте его на плечи и проденьте через петлю.

Расправьте свободные края по груди и плечам. Перевяжите углы между собой со стороны затылка. Вторые углы тоже можно связать друг с другом, но уже спереди. Струящаяся ткань напоминает крылья бабочки, из-за чего узел и получил свое название.

Если вы используете плотный палантин, такой узел будет идеально смотреться поверх одежды. Он согреет не только горло, но и всю верхнюю часть тела.

Узел-леденец для яркого стиля

Подобный узел всегда привлекает внимание. Если хотите так красиво завязать платок на шее пошагово, без фото не обойтись.

Наденьте тонкую косынку, перекрутите свободные края между собой по всей длине. Из образованного жгута смотайте улитку. Завяжите свободную ткань сзади, а затем расправьте верхнюю конструкцию так, чтобы она немного облегала узел.

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Узел-крендель для осеннего образа

Потребуется длинный классический шарф. Свяжите две его стороны между собой. Наденьте на себя, перекрутите свободный край, а затем снова накиньте на шею.

Впереди образуется переплетение, похожее на крендель или знак бесконечности.

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Как завязать платок на шее разными способами смотрите видео