Как определить размер одежды в интернет-магазинах

Как часто можно слышать от людей, что в интернете можно купить что угодно. Единственной сложностью для многих является обновление гардероба. Даже если с первого раза у вас не получилось правильно разобраться с размерами, не беда – вы всегда сможете воспользоваться услугой возврата товара. Однако, если вы запомните правила этой краткой инструкции, вы избежите необходимости обращаться к данной услуге.

Как определить размер одежды для женщин и мужчин

Самым необходимым будет сантиметровая лента, которую используют швеи. Некоторые просят близких людей помочь снять сложные мерки.

Для примерки нужно раздеться до нижнего белья. При чем это должно быть бельё без увеличивающих подкладок.

В основном, нужны семь показаний для определения размера. Основные – это объём талии, груди, бедер, второстепенные – это ширина плеч, длинна рук и ног, обхват шеи.

Поговорим о каждой основной мерке в отдельности.

Обхват груди. Расположите сантиметр по выступающей части груди и под мышечными впадинами. Это первая мерка.

Расположите сантиметр по выступающей части груди и под мышечными впадинами. Это первая мерка.

Обхват талии. Это часть тела находиться прям под ребрами и измеряется в самом тонком месте.

Это часть тела находиться прям под ребрами и измеряется в самом тонком месте.

Обхват бедер. Принцип измерения, как и в груди, только по выступающим точкам ягодиц.





Измерения второстепенных частей требуются не часто, но, тем не менее, стоит знать общий принцип их измерения. Для этого нужно приложить сантиметровую ленту к крайней точки измеряемой части тела и отмерять расстояние до необходимой длинны. Главное правило примерки – это, чтобы сантиметр не перетягивал и не обвисал, тогда показания будут максимально точными.

С полученными мерками важно сочетать и описание желаемого предмета гардероба.

Если стоит пометка fitted – это означает, что эта одежда должна будет вас обтягивать;

– это означает, что эта одежда должна будет вас обтягивать;

если semi-fitted – это слегка обтягивает;

– это слегка обтягивает;

loosefi – одежда свободного кроя.



Есть так же особые отметки по отношению джинс и штанов.

При пометке low-rise стоит понимать, что талия будет низкой.

стоит понимать, что талия будет низкой.

Пометка medium-rise означает стандартную посадку,

означает стандартную посадку,

а high-rise – высокую талию.

Что это означает для вас? В соответствии с пометкой сделайте мерку выше или ниже вашей талии.

Размеры женской одежды

В счет разницы физиологии стоит учитывать некоторые особенности размеров. Например, для прекрасной половины человечества есть особые параметры помимо обхвата талии, бедер и груди. Вот некоторые особенности измерения длин:

Длина спереди. Её можно измерять от визуально найденной самой высокой точки плеча, потом по самой крайней точки груди и до точки желаемой длины, опять-таки, с учётом пометок, о которых говорилось ранее (степень облегаемости);

Её можно измерять от визуально найденной самой высокой точки плеча, потом по самой крайней точки груди и до точки желаемой длины, опять-таки, с учётом пометок, о которых говорилось ранее (степень облегаемости);

Длина юбок. Измерение проходит довольно просто от верхнего шва изделия (помним о высокой и низкой посадке) и до желаемой длины;

Измерение проходит довольно просто от верхнего шва изделия (помним о высокой и низкой посадке) и до желаемой длины;

Длина рукава от горловины. Поставьте сантиметр на крайнюю точку ворота или горловины, и длина до нужной точки будет вашей меркой.

Поставьте сантиметр на крайнюю точку ворота или горловины, и длина до нужной точки будет вашей меркой.

Длина рукава от плеча. Эта длина измеряется от высшей точки плеча до необходимой точки, на которой закончиться рукав.

Эта длина измеряется от высшей точки плеча до необходимой точки, на которой закончиться рукав.

Длина внутренней части брюк. Измерять нужно от промежности до низа по внутренней части бедра.

Измерять нужно от промежности до низа по внутренней части бедра.

Длина по спинке. Прикладывать сантиметр нужно либо к седьмому позвонку, либо к основанию ворота и считать вдоль позвоночника.

Таблица размеров одежды для женщин

Размеры мужской одежды

Снятие мерок со спины, плеч, ворота, длинна рукавов проходят по той же схеме, что и в женской одежде. Есть моменты по снятию мерок на обувь. Но об этом вы можете узнать из статьи: как правильно выбрать размер обуви.

Таблица размеров одежды для мужчин

Секрет экономных покупок

Теперь, сумев правильно определить ваши мерки, можно просмотреть все проводимые в магазине акции. Для этого существуют промокоды на одежду. Это набор букв и цифр, воспользовавшись которым, вы сможете не просто покупать понравившуюся одежду, но и получать неплохие скидки.

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