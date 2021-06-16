Как убрать мешки под глазами в домашних условиях: красота и свежесть взгляда

Практически любой представительнице слабого пола знакомы мешки под глазами – тяжелые, опухшие нижние веки, визуальная синева или покраснения. Отекшие глаза портят общий внешний вид, человек кажется старше своих лет, с унылым и потухшим взглядом. Прежде чем женщине искать идеи, как убрать мешки под глазами в домашних условиях быстро, важно правильно определить, что стало их причиной.

Почему может появиться подобная проблема

Отеки в области нижнего века могут стимулироваться следующими факторами:

Избыточное употребление жидкости, особенно перед сном;



Гормональный сбой организма;



Бессонница, состояние стресса;



Аллергическая реакция;



Избыточное употребление соленого и острого;



Злоупотребление алкоголем и никотином.

Часть причин носит временный характер и легко устраняется – к примеру, стоит убрать из рациона излишнюю воду или соленую пищу, как ваше лицо быстро придет в норму. Другие причины, вроде аллергии или гормонального сбоя, требуют посещения врача и более детального ухода за собой.

Популярные народные способы устранения мешков

Действенное народное средство от мешков под глазами – это компресс из растений. Первый рецепт – залить 10 березовых листьев 200 мл воды и оставить настояться на ночь. С утра из охлажденного настоя нужно сделать компрессы и подержать около 15 минут. Второй вариант – настоять на кефире смесь из зелени и корней петрушки. Средство затем наносится в форме компресса на область под глазами на 10 минут.





Отлично способствует в сражении с «унылым взглядом» мед, его достаточно просто наносить ровным слоем на кожу век, держа 10 минут. Излишки затем нужно убирать влажной салфеткой. Для этой цели годится исключительно качественный и не слишком жидкий мед.





Еще один популярный народный способ, как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях быстро - черный чай. Пакетики нужно заварить, охладить и подержать на глазах около 1 минут. Другой метод – ватный тампон окунуть в чай, отжать и подержать не менее 10 минут.

Самые легкие методы устранить синеву

Чтобы более эффективнее, буквально за 5 минут привести себя в порядок, будут интересны следующие способы, как быстро убрать мешки под глазами в домашних условиях утром. Отличный вариант – пара кусочков огурца или картошки, которые на несколько минут необходимо поместить в морозильную камеру, после чего подержать на веках около 10 минут. Также можно потереть овощи на терке, положить в плотную марлю и подержать на веках 10 минут.





Действенный и самый простой способ – умыться холодной водой, либо погрузить лицо в нее на 30 секунд. Также не стоит упускать из виду гимнастику для области глаз:

Сильно зажмуривайтесь, а затем распахивайте глаза, повторяйте упражнение 10 раз;

Часто моргайте, потом закройте глаза, подождите 10 секунд. Повторяйте 2-4 раза;

Без поворота головы смотрите вверх-вниз-влево-вправо, повторяйте упражнение до 5 раз.

Мешки под глазами и малярные мешки – отличия

Помимо привычных мешков под глазами, существуют и так называемые малярные отеки. Это подушечки на скулах, образующиеся из жировой ткани, в простонародье их называют припухлостями скул, либо скуловой грыжей. Они проявляются обычно в возрасте после 30 лет, из-за ослабления кожи скул и излишнего воздействия ультрафиолета. Если у вас уже есть малярные мешки под глазами, как избавиться – это вопрос, требующий участия косметолога. Чаще всего используются процедуры микротокового дренажа или электрических импульсов (дарсонваль). Также можно прибегнуть к лазерной терапии или использованию филлеров – эти процедуры эффективно омолаживают кожу в области скул, помогают устранить лишние жировые отложения и тем самым избавиться от визуальной припухлости в районе скул. К слову, если вам интересно, как убрать мешки под глазами без операции, новые технологии косметологии могут помочь и в этом – главное, обратиться к надежному специалисту, который правильно проведет диагностику и назначит соответствующие процедуры.

Профилактика для ваших глаз

Проветривание комнаты перед сном поможет улучшить обмен веществ;

Перед сном не употребляйте слишком много жидкости, особенно чая и алкоголя;

Подберите правильный рацион, содержащий витамин В, цинк, магний и селен. Не стоит злоупотреблять соленой и острой пищей;

Важно правильно подобрать ночной крем, без излишнего увлажнения, чтобы влага не задерживалась на коже;

Подберите невысокую и плоскую подушку, чтобы гарантировать крепкий, здоровый сон.

Покупка средств для век и борьбы с «унылым взглядом»

Подбирая методы, как избавиться от синяков и темных кругов под глазами в домашних условиях быстро, можно приобрести отличные косметические средства проверенных брендов. Самые популярные – это крема и патчи от марок Лореаль, GARNIER и Sephora.

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