Как убрать синяки под глазами: простые способы для домашнего ухода

Глаза – зеркало души, они передают наше настроение, демонстрируют возраст и являются главным акцентом, создающим общее впечатление у нашего собеседника. Одних они беспокоят только утром, других – на регулярной основе. Поэтому не лишними будут навыки, как убрать синяки под глазами в домашних условиях, ведь именно эта проблема делает взгляд унылым, потухшим и зрительно добавляет возраст. С синяками обязательно нужно бороться, чтобы проблема не стала проявляться на постоянной основе.

Главные причины синяков под глазами

Чаще всего появляются темные круги под глазами у женщин, причины подобной проблемы могут быть следующими:

Бессонница, регулярные недосыпания;

Курение;

Избыточное употребление воды, соленой пищи;

Стресс и депрессия;

Нехватка витамина С;

Слишком близкая расположенность сосудов и тонкая кожа;

Гормональный сбой, проблемы с печенью или почками, анемия.

Часть этих причин способствуют появлению синяков только утром (излишняя жидкость или недостаточный сон), другие вызывают подобную проблему на длительной основе (гормоны, депрессия и др.)

Как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях быстро

Обнаружив у себя синяки под глазами, можно воспользоваться несколькими народными средствами, чтобы их устранить. Отличный вариант – компрессы из чайной ложки укропа и ромашки в той же пропорции. Их необходимо залить кипятком, настоять 10 минут, а затем отжать настой и поделить его поровну. Первую часть используют горячей, вторую холодной: в растворах смачивают марлевые салфетки и попеременно прикладывают на веки.

Другое действенное народное средство от синяков под глазами – сырой картофель, который натирают на терке, заворачивают в марлю и держат на глазах около 15 минут. Хорошо действует и отварная картошка в мундире – ее необходимо разрезать пополам, остудить и приложить к векам на полчаса.

Также в поисках ответа на вопрос, как избавиться от синяков под глазами за 5 минут, стоит попробовать настой цветов василька. Несколько столовых ложек нужно залить кипятком, дать настояться пару часов, процедить отвар и затем делать на его основе компрессы на область нижних век.

Косметологические процедуры для борьбы с синяками

Если вы наблюдаете синеву под глазами регулярно и народные способы не дают эффекта, стоит обратиться к косметологу. Он подберет оптимальную для вас процедуру. Одна из самых популярных – карбокситерапия, это подкожные инъекции двуокиси углевода, позволяющие ускорить выработку природного коллагена и тем самым осветляющие кожу под глазами. Помогут в решении проблемы и пилинги, которые снижают выработку темного пигмента, но для кожи век важно подбирать самые щадящие варианты. Еще один вариант, как замаскировать синяки под глазами – мезотерапия, осуществляемая индивидуально подбираемыми курсами инъекций. Она отлично омолаживает кожу и устраняет синеву под глазами.

Косметические средства, которые помогут убрать синие круги

Если вы озадачились вопросом, как убрать мешки под глазами в домашних условиях быстро, то современная косметика предлагает множество средств, обеспечивающих лечение синяков под глазами, а также профилактический уход.

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