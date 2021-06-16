Главная >
Популярные статьи
Что лучше из IT-школ: Нетология, Geekbrains или Skillbox
16 06 2021 | Выгодные покупки
Дебетовая карта Райффайзен банка с кэшбэком: можно ли экономить больше
18 08 2021 | Выгодные покупки
Обучающие платформы для дистанционного обучения школьников – как сделать правильный выбор
8 09 2021 | Выгодные покупки
Интересное в блоге

Как убрать синяки под глазами: простые способы для домашнего ухода

Глаза – зеркало души, они передают наше настроение, демонстрируют возраст и являются главным акцентом, создающим общее впечатление у нашего собеседника. Одних они беспокоят только утром, других – на регулярной основе. Поэтому не лишними будут навыки, как убрать синяки под глазами в домашних условиях, ведь именно эта проблема делает взгляд унылым, потухшим и зрительно добавляет возраст. С синяками обязательно нужно бороться, чтобы проблема не стала проявляться на постоянной основе.

Главные причины синяков под глазами

 

как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях быстро

 

Чаще всего появляются темные круги под глазами у женщин, причины подобной проблемы могут быть следующими:

  • Бессонница, регулярные недосыпания;
  • Курение;
  • Избыточное употребление воды, соленой пищи;
  • Стресс и депрессия;
  • Нехватка витамина С;
  • Слишком близкая расположенность сосудов и тонкая кожа;
  • Гормональный сбой, проблемы с печенью или почками, анемия.

Часть этих причин способствуют появлению синяков только утром (излишняя жидкость или недостаточный сон), другие вызывают подобную проблему на длительной основе (гормоны, депрессия и др.)

Как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях быстро

Обнаружив у себя синяки под глазами, можно воспользоваться несколькими народными средствами, чтобы их устранить. Отличный вариант – компрессы из чайной ложки укропа и ромашки в той же пропорции. Их необходимо залить кипятком, настоять 10 минут, а затем отжать настой и поделить его поровну. Первую часть используют горячей, вторую холодной: в растворах смачивают марлевые салфетки и попеременно прикладывают на веки.

 

народное средство от синяков под глазами

 

Другое действенное народное средство от синяков под глазами – сырой картофель, который натирают на терке, заворачивают в марлю и держат на глазах около 15 минут. Хорошо действует и отварная картошка в мундире – ее необходимо разрезать пополам, остудить и приложить к векам на полчаса.

 

как убрать синяки под глазами за 5 минут

 

Также в поисках ответа на вопрос, как избавиться от синяков под глазами за 5 минут, стоит попробовать настой цветов василька. Несколько столовых ложек нужно залить кипятком, дать настояться пару часов, процедить отвар и затем делать на его основе компрессы на область нижних век.

 

как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях

 

Косметологические процедуры для борьбы с синяками 

как избавиться от синяков под глазами за 5 минут

 

Если вы наблюдаете синеву под глазами регулярно и народные способы не дают эффекта, стоит обратиться к косметологу. Он подберет оптимальную для вас процедуру. Одна из самых популярных – карбокситерапия, это подкожные инъекции двуокиси углевода, позволяющие ускорить выработку природного коллагена и тем самым осветляющие кожу под глазами. Помогут в решении проблемы и пилинги, которые снижают выработку темного пигмента, но для кожи век важно подбирать самые щадящие варианты. Еще один вариант, как замаскировать синяки под глазами – мезотерапия, осуществляемая индивидуально подбираемыми курсами инъекций. Она отлично омолаживает кожу и устраняет синеву под глазами.

Косметические средства, которые помогут убрать синие круги

Если вы озадачились вопросом, как убрать мешки под глазами в домашних условиях быстро, то современная косметика предлагает множество средств, обеспечивающих лечение синяков под глазами, а также профилактический уход.

Если вы планируете приобретение уходовых и лечебных средств через интернет, стоит подумать о возможности сэкономить деньги на подобных покупках. Для этого достаточно зайти на специальный сервис BeriBuy.ru, найти в каталоге интересующий вас магазин и просмотреть все доступные промокоды. Они могут дать не только крупную скидку, но и бесплатную доставку или приятный подарок к вашему заказу.

Промокоды на BeriBuy всегда актуальны для любого интернет-магазина – достаточно скопировать подходящий вам купон и можно приступать к выгодным покупкам.

 

Актуальные промокоды при покупки косметики также можно посмотреть в этих магазинах

 

La Roche-PosayMIXITVichyГалерея Косметики

 

ЛетуальSephoraLancomeAromaCODE
Vichy или La Roche-Posay: что лучше для проблемной кожи
Для ухода за проблемной кожей идеально подходит аптечная косметика с сертификатами качества. Такая продукц...
29 04 2021 | Мода + Красота
Что купить из корейской косметики в первую очередь: основные этапы ухода и примеры продуктов
Все чаще европейские девушки используют азиатские секреты красоты. Чтобы достичь желаемого эффекта от повс...
23 03 2021 | Мода + Красота
ТОП-3 фен-щетки с вращающейся насадкой: какая лучше
Если хочется не просто быстро сушить волосы, но и легко делать укладку за считанные минуты, значит, вам то...
15 04 2021 | Мода + Красота
Всё о натуральных средствах: идеальная красота в домашних условиях
Даже самая упругая и здоровая кожа под влиянием внешних факторов начнет терять свою молодость и красоту. С...
11 02 2021 | Мода + Красота
Как убрать мешки под глазами в домашних условиях: красота и свежесть взгляда
Практически любой представительнице слабого пола знакомы мешки под глазами – тяжелые, опухшие нижние веки,...
20 11 2020 | Мода + Красота
Весенняя депрессия у женщин: как распознать симптомы и как с ней бороться?
Весна – загруженное время у психологов. Хотя бы раз в жизни на каждого человека в это время накатывают сим...
20 11 2020 | Мода + Красота
Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина