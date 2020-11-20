Несколько советов, как ухаживать за замшевой обувью

Трендом этого сезона считается замшевая обувь. В сухую погоду – это самый выгодный и теплый вариант. Но как быть, если замшевая обувь утратила прежнюю красоту? Можно ли её «воскресить»? Какой самый лучший уход за замшевой обувью в домашних условиях? Открыть секреты долгой службы любимой обуви готов сайт BeriBuy.

Жизнь показывает, что при выборе обуви стоит обратить внимание не только на моду. Важно сконцентрироваться на том, хорошо ли согреет вас такая часть гардероба и на качество материала, из которого она изготовлена. Как же приятно осознать, что замш – это тот материал, который из моды не выйдет никогда. Он теплый, способен на долгое время удерживать тепло и мягко обтекать ногу. На как правильно ухаживать за замшем?

Уход за замшевой обувью в домашних условиях

Прежде всего стоит помнить, что замш не любит воду и грязь. Столкнувшись с ней вам придется немало потрудиться. Но для начала стоит разобраться с тем, как правильно ухаживать за замшевой обувью в принципе.

Механическая обработка щеткой. Если присмотреться, то видно, что замшевая ткань – это своего рода ворса. Соответственно, для того, чтоб она сохраняла свой внешний вид, время от времени ее нужно причесывать щеткой. Некоторые используют старую зубную щетку.

Если присмотреться, то видно, что замшевая ткань – это своего рода ворса. Соответственно, для того, чтоб она сохраняла свой внешний вид, время от времени ее нужно причесывать щеткой. Некоторые используют старую зубную щетку.

Водоотталкивающий спрей. Замш отрицательно реагирует на влагу и теряет свои свойства, поэтому распылив спрей с расстояния в 20-30 см, подождите несколько минут до высыхания и пройдитесь щеткой по вашим ботинкам.

Замш отрицательно реагирует на влагу и теряет свои свойства, поэтому распылив спрей с расстояния в 20-30 см, подождите несколько минут до высыхания и пройдитесь щеткой по вашим ботинкам.





Сушка. Замшевые сапоги нельзя ставить под радиатор. Процесс высушивания должен проходить естественным путем и равномерно со всех сторон.

Замшевые сапоги нельзя ставить под радиатор. Процесс высушивания должен проходить естественным путем и равномерно со всех сторон.

Ношение. Одевать обувь из замши нужно обязательно при помощи ложки и ни в коем случае не на босую ногу.

Но как почистить замшу в домашних условиях, если она серьезно запачкана? Есть ли способы, не вредящие ее текстуре?

Правила чистки замши от загрязнений

Так как уход за замшевой обувью довольно деликатный, загрязнения нужно выводить не менее аккуратно.

Сам процесс мытья мало отличается от привычного. Единственное, что делается это в теплой воде, в которой разбавлен шампунь. Ни в коем случае нельзя использовать туалетное мыло, так как в нем довольно много жировых добавок, которые отложатся на поверхности ботинок.

Смыть грязь с подошвы лучше под проточной водой, избегая попадания влаги вовнутрь. Ботинки можно аккуратно обрабатывать салфеткой, смоченной в такой воде, но ни в коем случае не замачивать. В сложных ситуациях можно вооружиться губкой.

Такая тактика мытья способна спасти качественную обувь, которую можно купить гораздо дешевле, чем на прилавках. Например, очень легко воспользоваться специальными купонами или промокодами таких магазинов как Lamoda, Рандеву, Карло Пазолини, YOOX, ALBA, БашМаг и другие.



Однако не все виды загрязнений можно убрать губкой. Тут вам может помочь специальный ластик для замши.

Если вы еще не успели приобрести такой ластик, то вот пять советов для самых разных типов загрязнений:

Соль. Для начала тщательно уберите соль щеткой. Только без фанатизма – не втирать, а счистить. После подержите сапог над кипящей водой и снова пройдитесь щеткой. Теперь протрите места, на которых была соль нашатырным спиртом и приложите салфетку. Две минуты, и готово.

Жирные пятна. Некоторые используют корку черного хлеба и натирают поврежденные места, но для белой обуви лучше использовать тальк. Это вещество обладает прекрасными впитывающими способностями и если подождать какое-то время и вычистить тальк с обуви, от пятна не останется и следа. Темную обувь некоторые чистят бензином, но это довольно рискованно, так что хлеб тут подойдет больше.

Примятости. Тут все и вовсе просто. Найдите у себя или приобретите наждачную бумагу, желательно мелкую, и потрите замш. Когда примятости не станет, причешите обувь щеткой.

Теперь, зная, как ухаживать за замшевой обувью, вы сможете не только приобрести понравившиеся вам ботинки, но и проходить в них не один год.

Что делать если пахнет обувь, вы можете почитать здесь: Как убрать запах из обуви.

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