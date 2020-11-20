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Пять советов как стирать пуховик в стиральной машине

Как быть если нет возможности регулярно сдавать пуховик в химчистку? На помощь приходит стиральная машина. Всего пару советов, которые помогут не только сделать пуховик чистым, но и не испортить его внешний вид подскажет эксперт сайта BeriBuy.

Пуховики стали неотъемлемой часть жизни большинства людей. Но не у каждого есть физическая и финансовая возможность сдавать одежду в химчистку. Поэтому у более чем 80% населения есть печальный опыт стирки пуховика в обычной машинке автомат. Как следствие, такие пуховики теперь либо живут на даче, либо красуются на людях без определенного места жительства. Чтоб не испортить такую теплую и легкую куртку, при стирке стоит запомнить всего пять правил и тогда на вопрос о том, как правильно стирать пуховики в стиральной машине вы сможете ответить с лёгкостью.


Правило первое: стирайте наизнанку

Проблема стираных пуховиков в том, что из них лезет пух и портиться молния. Во избежание такого казуса, выверните куртку и рукава, после чего застегните ее на молнию. Так может пострадать только подкладка, которая легко заменима. Замок и внешняя сторона куртки будет чистой и красивой.

Хотя, конечно, лучше сразу приобрести более дорогую и качественную куртку. Если такой возможности нет, но ничего не мешает купить эту же куртку, но по выгодным скидкам и промокодам. Эти самые промокоды доступны в таких магазинах, как bonprixKupiVIPFinn FlareСнежная Королева и другие магазины зимней одежды, с которыми мы тесно сотрудничаем. Так что, выбор за вами.


Правило второе: стирайте пуховик отдельно от других вещей

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Какая-то часть пуха однозначно покинет куртку. Чем это опасно? Если в этот момент с курткой будут стираться другие вещи, пух вопьётся в их основу и вместе с курткой вы лишитесь еще нескольких любимых вещей. Плюс наличие другой одежды поспособствует сбиванию пуха в комья, что тоже не есть хорошо.


Правило третье: никакого порошка и четыре теннисных мяча

Порошок из хорошего пуховика никогда не выстирается. Поэтому воспользуйтесь специальным жидким средством для деликатной стирки. На крайний случай можно взять обычный шампунь.

Но при чем тут теннисные мячи? Все просто. Новые теннисные мячи послужат, как массажные ролики, которые буду разбивать комки, не давая им сбиваться в огромные комья. Четырех штук в барабане будет более чем достаточно. Во избежание линяния цвета у мячей, перед тем как стирать пуховики в стиральной машине автомат, прогоните ее исключительно с мячами.


Правило четверное: процесс стирки и отжим.

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Что касается самой стирки, то температурный режим должен быть максимально деликатным, а это до 30 градусов. Но, как бы деликатно ни проводилась стирка, отжимать куртку нужно не менее трех раз. И все это без вынимания теннисных мячей. Зачем? Это избавит куртку от разводов, а вас от лишнего перестирывания.


Последнее правило: сушка

Пух имеет неприятное свойство гнить при долговременной влажности. Как следствие – неприятный запах гнили. Тогда может сушить пуховик на радиаторе? Ни в коем случае! Процесс сушки должен проходить только в подвешенном состоянии и только на плечиках. Время от времени взбивайте куртку руками или специальной хлопушкой для чистки ковров.


Что в итоге мы имеем?

  • экономия семейного бюджета на химчистке;

  • аромат себе по душе, ведь только вы решите каким именно средством ее стирать;

  • чистую, теплую, легкую куртку без комков и неприятного запаха.

Видео: Как правильно постирать пуховик в стиральной машине





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