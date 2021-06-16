ТОП-3 фен-щетки с вращающейся насадкой: какая лучше

Если хочется не просто быстро сушить волосы, но и легко делать укладку за считанные минуты, значит, вам точно пригодится фен с крутящейся щеткой. С его помощью можно выпрямлять пряди или делать подкрученные локоны, увеличивать объем и экспериментировать с разными образами без помощи стилиста.

Не знаете, какой технике отдать предпочтение? Давайте рассмотрим процесс выбора фен-щетки с вращающейся насадкой: какую лучше купить исходя из разных целей. Расскажем о 3 популярных моделях и узнаем о функциональных особенностях техники. А в качестве бонуса мы поделимся с вами промокодами на скидку на бьюти-приборы!

Фен-щетка Philips HP8664 Dynamic Volume brush

Фен-щетка вращающаяся Philips Volumebrush HP8664 00 может похвастаться наибольшей мощностью в нашей подборке – 1000 Вт. Благодаря этому качеству прибор максимально быстро сушит шевелюру. При этом вы можете не беспокоиться за состояние своих волос. В данной модели используется турмалиновое керамическое покрытие, обеспечивающее правильное распределение тепла. Кроме того, турмалин (кстати, полудрагоценный камень) обеспечивает красивый блеск.

Фен-щетка с вращающейся насадкой Филипс также имеет настройку Care, которая устанавливает подходящую температуру сушки и не дает локонам перегреться. За счет системы ионизации не происходит электризация. Кроме того, данная особенность способствует закрытию волосяных чешуек, за счет чего локоны становятся максимально гладкими.

В процессе укладки и сушки щетки движутся в двух направлениях. Вы сможете быстро и без лишних усилий делать разные прически.

Рассмотрим комплектацию модели:

Круглая щетка 50 мм . Смешанные щетинки упрощают расчесывание и не дают волосам спутываться.

. Смешанные щетинки упрощают расчесывание и не дают волосам спутываться. Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной. Создана для любительниц красивых волн.

Мнение покупателей о фен-щетке Philips Volumebrush HP8664 00

Модель получила положительные отклики девушек. Среди преимуществ выделяют:

реальную простоту укладки: сделать прическу на очень длинных волосах можно за 5 минут;

соответствие заявлениям производителя: волосы действительно становятся блестящими;

долговечность: даже спустя 2 года активной эксплуатации девушки отмечают, что щетинки распушиваются только частично.

Вес устройства – всего 667 г.

Из минусов техники – высокий уровень громкости при работе.

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Фен-щетка BaByliss AS531E

Фен с крутящейся щеткой Бебилис рассчитан на мощность в 700 Вт. Точно так же, как и предыдущая модель Филипс, прибор совершает вращения в 2 противоположных направлениях, облегчая и ускоряя укладку.

Рабочая область устройства выполнена из керамики, которая не вредит волосам. Во время укладки такой материал не пересушивает локоны и предотвращает перегрев. Равномерное распределение тепла – гарантия вашей безопасности. Кстати, эксперты в сфере парикмахерского искусства рекомендуют именно керамическое покрытие людям с тонкими и редкими волосами, которые особенно подвержены негативному воздействию высоких температур.

Ключевая особенность круглой щетки 35 мм – натуральная щетина кабана. Такой материал идеален для поврежденных и тонких прядей.

Фен-щетка с вращающейся насадкой BaByliss, к сожалению, не оснащена функцией ионизации с антистатическим эффектом. Зато это самый дешевый и при этом качественный прибор из нашей подборки.

Отзывы покупателей

Фен для укладки волос с вращающейся щеткой клиенты оценили высоко. Девушкам понравились такие особенности прибора:

значительно упрощает укладку: многие женщины даже отказались от процедуры кератинового выпрямления благодаря данной модели;

по словам покупателей, щетка великолепно придает объем прическе;

удобная ручка и кнопки управления.

Это самая легкая щетка из подборки. Ее вес составляет 500 г.

К минусам техники девушки относят электризацию прядей. Впрочем, эту проблему эффективно решают специальные сыворотки.

Фен-щетка BaByliss продается в магазине «Техпорт», и на нее часто проходят акции.

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Rowenta Ultimate Experience CF9620F0

Вращающаяся фен-щетка Ровента тоже не может похвастаться максимальной мощностью (750 Вт), зато у нее есть другие достоинства перед «конкурентками».

Рабочая часть прибора также выполнена из безвредной для волос керамики. При этом одного универсального устройства достаточно для всех типов локонов: можно покупать технику для всей семьи или пользоваться ею вместе с подругами! Фен оснащен тремя насадками:

для тонких и прямых;

густых и непослушных волос;

а также щеткой для каре и укладывания челки.

На этом достоинства фен-щетки Ровента с вращающейся насадкой не заканчиваются. Порой девушки, которые никогда не пользовались такой техникой, не знают, как грамотно настроить устройство. Интеллектуальная функция Style Assist подскажет, какой режим подойдет для решения той или иной задачи.

По словам производителя, секретом гладкости и шелковистости прически после укладки являются натуральные щетинки PRO KERATIN. Исследования показывают, что они делают локоны более сияющими на целых 58 % в сравнении с обычной сушкой феном.

Кроме того, система ионизации спасает от электризации. Никакие дополнительные сыворотки с антистатическим эффектом при использовании продукта не понадобятся.

Комментарии клиентов о приборе

По словам женщин, безвредность укладки таким феном – налицо. В отзывах часто пишут, что при использовании прибора волосы выглядят более живыми и блестящими, чем при постоянном применении утюжка. Техника действительно экономит время на укладку: 30 дополнительных минут сна по утрам вам гарантировано. Пряди блестят, объем прически увеличивается, а щетки не выдирают локоны.

Недостатки у прибора незначительные: фен довольно громкий. Он чуть тяжелее остальных приборов из подборки – 840 г.

Приобрести технику Rowenta по минимальной цене можно в Eldorado.

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После сравнения популярных моделей вы поймете, какие функции и насадки вам необходимы. Если вы уже разобрались в том, какой фен лучше купить для домашнего использования, то самое время насладиться полезным и выгодным шопингом с помощью наших купонов. Ищите актуальные акции на сайте BeriBuy – наш агрегатор промокодов абсолютно безопасен для посетителей. В каталоге постоянно появляются новые, эксклюзивные предложения.

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