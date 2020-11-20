Устранить запах, пятна и потертости с вещей

Чтоб вещи служили как можно дольше стоит знать, как избавлять их от плохих запахов, пятен и прочего. Ряд элементарных советов здорово сохранит не только бюджет семьи, но и ваши нервы, ведь именно об этом старается заботиться сайт BeriBuy.

Как часто любимые вещи приходится отправлять в мусорную корзину лишь потому, что она испорчена: пятно, которое кажется не выводимым, запах, не перебиваемый ни одним стиральным порошком или кондиционером и прочее. Но так ли безнадежна ситуация? Ряд советов помогут вам не расставаться с вашими любимыми вещами.

Ароматы

Самой распространенной проблемой, и, наверное, самой обидной является стойкий запах, который не выводится ни одним моющим средством.

Зачастую это три аромата:

Стойкий запах пота;



Запах плесени с одежды;



Затхлость.

Каждый этот аромат вывести несложно. Например, запах плесени исчезает за считаные мгновения при воздействии с кислотной средой. Некоторые замачивают плохо пахнущий предмет гардероба после основной стирки в растворе, в который на литр теплой воды разводят одну столовую ложку уксуса и столько же порошка. Через полчаса вещи стирают как обычно и просушивают. Но чаще всего дело именно в неверной сушке одежды. Для того, чтоб одежда правильно просыхала, нужно развешивать ее исключительно в хорошо проветриваемых местах, где есть движение воздуха и достаточно солнечного света. Одежда должна оставаться там до полного высыхания и лишь потом кочевать на полочку в шкафу.

Жалко выкидывать старые вещи, можете почитать здесь: Как избавиться от ненужных вещей.

Как убрать затхлый запах с одежды

Если плесень – это зачастую признак неправильной сушки, то затхлость – это следствие неверного хранения, то есть без проветривания. В случае если такая неприятность постигла и вас, тщательно проветрите шкаф и положите в него ароматические камни, сбрызнутые водой бытовые салфетки, мешочек с травами и сухоцветами или куски мыла.

Совет прост, а действие его не заметить будет сложно, при условии, что нет никакого риска ни для вас, ни для одежды, ни для шкафа.

Ох уж этот запах пота





Да, от этого аромата избавиться сложнее всего, ведь он отличается своей устойчивостью и к парфюмерии, и стиральным порошкам. Конечно, можно довольно недорого покупать одежду по промокодам в интернет-магазинах передя по ссылке, что невероятно понравиться вашему кошельку, но и на новых вещах может образоваться этот запах. Как быть?

Одежда. Некоторые рекомендуют посыпать в области подмышек солью на некоторое время, а потом постирать обычным способом. Другие рекомендуют взбрызнуть водкой и дождаться ее полного высыхания, так как вместе с водкой уйдет и запах. Еще можно попробовать тот же совет, что и для вещей, которые приобрели затхлый аромат.

Некоторые рекомендуют посыпать в области подмышек солью на некоторое время, а потом постирать обычным способом. Другие рекомендуют взбрызнуть водкой и дождаться ее полного высыхания, так как вместе с водкой уйдет и запах. Еще можно попробовать тот же совет, что и для вещей, которые приобрели затхлый аромат.

Обувь. Для того, чтоб знать, как убрать запах пота из обуви, нужно понять, что он исходит от сырости, которая впитывает в себя ферменты, исходящие от потеющих в процессе работы ног. Для решения такой проблемы вам понадобится обычная сода, которую нужно засыпать внутрь ботинок. Она прекрасно впитывает и влагу, и запахи.

Неудачная стирка – полинявшая одежда

Что становится причиной такого состояния ткани? Это либо неправильной уход, либо неблагоразумная экономия – покупка дешевых вещей. А ведь экономить можно гораздо проще. Явным доказательством тому служат промокоды на одежду, обувь и так далее. Это не только возможность иметь брендовый товар, но и шанс не искать ответа на вопрос: что делать, если вещи линяют при стирке. Известны случаи, когда линька вещей начиналась во время дождя или активных занятий спортом. Не самый приятный вариант, правда?

Так вот, если уж вас и настигла такая беда, не отчаивайтесь, а просто купите два флакона нашатырного спирта. Его стоит развести пятью литрами горячей воды и на некоторое время положить туда уже полюбившуюся часть гардероба. Только стоит осознавать, что пахнуть будет, увы, не розами.

Если у вас достаточно много времени, то можно на ночь оставить линяющую вещь в горячей воде, которую стоит насыпать три компонента: порошок, пятновыводитель и отбеливатель. Наутро, после обычной стирки в стиральной машине, вопрос с линькой отпадет сам собой.

Пятна – самая страшная беда для хозяйки

Многие хозяюшки не перестают ужасаться оттого, что именно случайно поставленные пятна выводятся сложнее всего. Но на каждое пятно можно найти способ спасения одежды.

Как вывести жирное пятно с одежды

Пожалуй, это самое частое загрязнение, и, как бы странно это ни казалось, вам на выручку может прийти самое обычное средство, которым вы обычно моете посуду. Просто нанесите его на пятно, подождите пару минут и отправляйте застиранную вещь в стиральную машину. После стирки найти место, где было пятно крайне сложно.

Пожалуй, это самое частое загрязнение, и, как бы странно это ни казалось, вам на выручку может прийти самое обычное средство, которым вы обычно моете посуду. Просто нанесите его на пятно, подождите пару минут и отправляйте застиранную вещь в стиральную машину. После стирки найти место, где было пятно крайне сложно.

Как вывести пятно от красного вина

Понятно, что запачканную вещь нужно застирать. Но чем? Красное вино можно вывести белым вином. Как и в случае жирного пятна, застирайте одежу вином, а через пару минут отправьте на стирку классическим путем.

Понятно, что запачканную вещь нужно застирать. Но чем? Красное вино можно вывести белым вином. Как и в случае жирного пятна, застирайте одежу вином, а через пару минут отправьте на стирку классическим путем.





Как вывести пятна от пота под мышками

Про то, как избавиться от запаха пота на одежде под мышками говорилось ранее, но вот желтые пятна выведению поддаются крайне сложно. Поможет только кислотная среда. Для создания такой среды, смешайте сок лимона и соды. Эту шипящую смесь вотрите в пятна и оставьте на некоторый промежуток времени. Далее, действуйте по стандартной схеме: стирка, качественная сушка и правильное хранение.

Про то, как избавиться от запаха пота на одежде под мышками говорилось ранее, но вот желтые пятна выведению поддаются крайне сложно. Поможет только кислотная среда. Для создания такой среды, смешайте сок лимона и соды. Эту шипящую смесь вотрите в пятна и оставьте на некоторый промежуток времени. Далее, действуйте по стандартной схеме: стирка, качественная сушка и правильное хранение.

Как вывести пятно от губной помады с одежды

Помада – это особый жирный состав, который покрывает губы тонкой пленочкой. Если помада перешла на одежду, значит нужно просто правильно снять эту пленочку. Так вот, когда на одежде нет ярлыка о запрете химчистки, то нужно достаточно аккуратно распылить на пятно лак для волос. Это перенесет след от помады на пленку лака. Через пару минут, нанеси на пятно малое количество воды и отправь в стиральную машину.

Помада – это особый жирный состав, который покрывает губы тонкой пленочкой. Если помада перешла на одежду, значит нужно просто правильно снять эту пленочку. Так вот, когда на одежде нет ярлыка о запрете химчистки, то нужно достаточно аккуратно распылить на пятно лак для волос. Это перенесет след от помады на пленку лака. Через пару минут, нанеси на пятно малое количество воды и отправь в стиральную машину.

Как вывести пятно от тонального крема

По принципу работы, тональный крем мало чем отличается от губной помады, но вот уход за таким пятном несколько другой. В такой ситуации возьмите крем или пену для бритья, нежно вотрите его чистой ложкой в пятно, и постирайте обычным способом.

По принципу работы, тональный крем мало чем отличается от губной помады, но вот уход за таким пятном несколько другой. В такой ситуации возьмите крем или пену для бритья, нежно вотрите его чистой ложкой в пятно, и постирайте обычным способом.





Что делать с пятнами на обуви

Для замши можно взять простую пилочку для ногтей, или посмотреть статью по уходу за замшевой обувью. А уксус в компании мягкой зубной щеткой избавит вас от пятна на коже. Кстати, вазелин спасет поцарапанную лакированную обувь, а жирный крем обновит подсохшую кожаную.





В принципе, нет ничего невозможного в вопросах чистки и ухода за любым предметом гардероба. Главное – хотеть за ним ухаживать. Если интересует уход за обувью, вот ссылка: Как ухаживать за замшевой обувью.

Зная, как отстирать жирное пятно на одежде, вы сможете сохранить вещи в шкафу гораздо дольше, а если плохо застегивается молния на куртке, то смазав ее вазелином или парафиновой свечей, куртка прослужит вам верой и правдой еще не один сезон.

Плохой запах от любимых джинсов заберет морозилка, а блеск лакированным туфлям вернет средство для мытья окон. Поверьте, ваша одежда прекрасна, и выглядеть и пахнуть она будет хорошо ровно столько времени, сколько этого захотите вы.



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