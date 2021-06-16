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Весенняя депрессия у женщин: как распознать симптомы и как с ней бороться?

Весна – загруженное время у психологов. Хотя бы раз в жизни на каждого человека в это время накатывают симптомы хандры. Все вокруг расцветает, становится теплее, поют птицы, а внутри осталась зима. Как распознать проблему самостоятельно и побороть это состояние? Сейчас мы все выясним.

Как проявляется весенняя хандра?

Первые симптомы – усталость и сонливость. Ты только проснулась, а уже хочется спать. Все валится из рук, нет сил даже привести себя в порядок.

 

Эмоциональная подавленность – еще один признак. Вроде не происходит ничего плохого, живи себе и радуйся. Но не получается. Становится просто сложно выдавить из себя улыбку.

 

Если вас все раздражает, это тоже говорит о сезонной депрессии. Даже мелкие неурядицы, которые решаются за секунды, приводят в ярость.

 

Эти симптомы весенней депрессии у женщин в той или иной степени проявляются у всех. Есть признаки, которые встречаются реже:

 

  • отстраненность, нежелание общаться с людьми;

  • изменение пищевых привычек: хочется сладкого или нет чувства голода;

  • мрачные мысли, чувство безнадежности.

Если вы заметили у себя или и у кого-то из близких эти симптомы, самое время начать сопротивление. Лучше сделать это как можно раньше: дальше все будет только хуже.

 

Как побороть весеннюю депрессию?

 

Нет универсального ответа, что делать при весенней депрессии у женщин. Одной помогут небольшие изменения в жизни, другой – потребуется целый комплекс мер. Давайте рассмотрим самые важные и популярные советы.

 

Никакого одиночества

Никакого одиночества

 

Сезонная депрессия не предрасполагает к встречам с друзьями или новым знакомствам. Хочется запереться в своей комнате и наслаждаться одиночеством, но так делать нельзя.

 

Придется побороть себя. В первую очередь это нужно для того, чтобы высказаться. Не лелей свои негативные эмоции внутри, выпусти их наружу. Ты не должна стесняться их. Если просто поделиться с кем-то переживаниями, уже станет легче.

 

У тебя нет того, кто мог бы выслушать? Найди группу по интересам, расскажи о своих мыслях в социальных сетях, открой какой-нибудь анонимный чат. Современный век упрощает общение с людьми. Если и эти варианты не подходят, заведи дневник и излей душу в нем.

 

Больше спим и лучше питаемся

Больше спим и лучше питаемся

 

Весной нашему организму часто не хватает витаминов, а из-за смены продолжительности дня и ночи возможны проблемы с засыпанием. Но, как известно, здоровый сон и правильное питание - вот самое главное составляющее для хорошего самочувствия.

 

Банальная нехватка сна и не сбалансированное питание, очень сильно влияет на наше самочувствие, доказано, что постоянный недосып влияет на нашу гормональную систему, нарушая ее, из-за этого появляются всякие депрессии и вылезает наш любимый ПМС, а что говорить про питание, нехватка простых витаминов, может быть быть единственной причиной этого тревожного состояния.

 

Совет банальный: больше спи. Постарайся закончить свои дела пораньше, прими расслабляющую ванну, выпей ромашковый чай, почитай перед сном. Все это поможет быстрее и легче заснуть.

 

С авитаминозом все еще проще. Включи в свой рацион больше свежих фруктов и овощей, начинай принимать витамины. Сегодня в магазинах представлен огромный выбор препаратов, особенно на iHerb.

 

Ударим спортом по депрессии

Ударим спортом по депрессии

 

Активность поможет тебе не только избавиться от хандры, но и разгулять зимний жирок. Тяжелые тренировки с железом – не наш вариант.

 

Лучше проводи время на свежем воздухе. Весной в спортивных магазинах, таких как: Спортмастер, Ваш Велосипед, есть выгодные скидки на велосипеды. Купи и добирайся на нем в офис.

 

По выходным можно заниматься скандинавской ходьбой. Лыжные палки стоят совсем недорого, в таких магазинах: Спортмастер, Планета Спорт.

 

Есть вариант без вложений – обычные прогулки. Выйди из дома и пройдись по парку. Можешь слушать музыку, аудиокнигу или просто наслаждаться пением птиц.

 

Пробуем новое и неизведанное

Пробуем новое и неизведанное

 

Ты давно хотела научиться рисовать? Самое время приобрести краски и кисти. Боишься, что не получится? Наборы для рисования по номерам – вот твое решение.

 

Интересуют иностранные языки? Прикупи себе пару учебников и приступай к делу. Можно записаться на курсы, а заодно познакомиться с новыми людьми.

 

Вариантов масса. Постарайся побороть себя и начать что-то новое. Так ты выберешься из депрессии и раскроешь для себя новые горизонты.

 

Не отказываем себе в мелких радостях

Не отказываем себе в мелких радостях

 

Многие девушки спасаются от хандры при помощи шопинга. Он стимулирует выброс гормонов счастья на том же уровне, что и сладкое. Только пополнение гардероба не повредит твоему внешнему виду, а, напротив, улучшит его. Тем более что весна – это пора акций и распродаж в самых популярных интернет-магазинах. Промокоды на скидки и вовсе позволяют экономить круглый год.

 

Поход в салон красоты тоже отличный вариант. Обнови прическу, сделай татуаж, маникюр, педикюр. Если нет желания экспериментировать, сходи на массаж. Он поможет расслабиться и привести свои эмоции в порядок.

 

К мелким радостям можно отнести встречу с друзьями, поход в кино, новую прочитанную книгу, вечер с кружкой чая за просмотром сериала. Вариантов много. Ты сама можешь решить, что тебе сейчас хочется больше всего. Главное, чтобы это точно принесло удовольствие и улучшило твое настроение.

 

Подытожим

Положительные эмоции избавят от хандры

 

Если ты сама или кто-то из твоих близких страдает от весенней депрессии, начни со сна и питания. Это самый эффективный метод борьбы, но он не даст быстрого результата. Поэтому параллельно с этим добавь больше положительных эмоций. Найди способ высказаться, попробуй что-то новое, займись спортом.

 

Постарайся вносить в свою жизнь краски не только весной, но в другое время. Тогда ты больше никогда не вспомнишь о весенней хандре.

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