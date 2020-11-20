Что хотят мужчины на День святого Валентина: 25 идей подарков на 14 февраля



Мы знаем, как трудно найти оригинальные подарки для мужчин на День святого Валентина. Чтобы не огорчать любимого и не дарить годовой запас носков, приходится часами гуглить варианты подарков, чтобы найти что-нибудь необычное. Мы долго искали, но узнали, что на самом деле хотят получить мужчины на этот праздник и составили подборку самых популярных подарков, которых хочет каждый мужчина, со ссылками на популярные магазины, где выгоднее всего купить. А также написали варианты подарков, которые не стоит дарить своей второй половинке. Поехали!

Чтобы вам было еще удобнее, мы разделили наш гид по подаркам из 25 идей на парней и мужей. Хоть и разница небольшая, но так вы точно сделайте правильный выбор, который запомнится вашей половинкой надолго.

Оригинальный подарок на 14 февраля любимому парню

Оказывается, по опросам на форумах, большинство парней также, как и мы, хотят провести день наедине со своей любимой, при этом закончить день они желают милым романтическим ужином, другие ко всему этому ждут от девушки какой-нибудь модный гаджет или например, очередную игру для Playstation или Xbox.



Но мы теперь примерно знаем, что хотят парни и выберем лучший подарок молодому человеку на 14 февраля.

Совет: Отталкивайтесь от предпочтений своего парня, допустим, он большой фанат футбола и вы знаете за какую команду он болеет, и как вы думаете какие подарки на 14 февраля купить парню?

Ответ очевиден, что-нибудь с символикой любимой команды, например бейсболка или футболка, даже можно подарить футбольный мяч или видеоигру FIFA 19. Все это также относится и к другим видам спорта.



Не любит спорт? Не проблема, может он увлечен темой бизнеса, тогда подарите ему мотивирующую книгу.

Или он обожает спорт, смело дарите ему спортивный браслет или что-то другое из этой темы. Поверьте, ему будет очень приятно, что вы цените его интересы и поддерживаете во всем!

Смотрите ниже и выберите подарок парню на 14 февраля идеи которых придумали сами мужчины.

1) Видеоигра для Playstation 4

Для обладателей игровой приставки Playstation 4, как раз в тему будет какая-нибудь популярная видеоигра, например UFC 3 или Resident Evil 2.

Совет: перед покупкой удостоверьтесь, нет ли у него такой игры, которую вы хотите купить.



Цены: от 690 руб. (самые популярные игры в районе 1500-4000 рублей).



2) Портативная Bluetooth-колонка

Меломан или просто любитель музыки по-настоящему оценит портативную Bluetooth-колонку. Ведь ее удобно брать собой, например в спортзал или в путешествия, да куда угодно, самое главное любимая музыка всегда будет с собой.



Цены: от 620 руб. (хорошую колонку можно купить за 2000-3000 рублей).

3) Накладные наушники

Накладные наушники нужны всегда и всем, их применение бесконечно, начиная с пробежки по утрам и заканчивая полетом на самолете. Даже видеоигра на компьютере не очень без наушников, нет той самой виртуальности реальности, которая отрывает от реального мира.



Цены: от 440 руб. (нормальные наушники можно купить за 1500-2500 рублей).



4) Спортивный браслет

Если ваш парень спортивный и за ЗОЖ, то значит спортивный браслет точно займет первое место в его топ подарков, будьте уверены.

Ведь умный браслетик не только умеет считать шаги, но и также замеряет сердечные сокращения и ритм дыхания. Ко всему прочему, он умеет анализировать сон и определять идеальное время для пробуждения, будя своего владельца бесшумным вибросигналом. Даже себе захотелось такой :)

Цены: от 990 руб. (нормальный можно купить за 3000-4000 рублей).



5) Экшн-камера

Если он экстремал или любитель, например рыбалки или быстрой езды на велосипеде, подаренная вами экшн-камера сразу же превратит вашего парня в видеоблогера.

НО, если занятия парня слишком экстремальны и вас это не устраивает, не дарите ему эту камеру, его еще больше затянет в это занятие.

Цены: от 1 490 руб. (хорошую камеру можно купить за 1690-2500 рублей).

6) Романтический ужин

Как мы уже знаем, ваш молодой человек желает провести романтический ужин с вами. Значит нужно подготовиться, закупить заранее свечи, чтобы создать романтическую атмосферу, красиво разбросать по дому лепестки роз и конечно заказать еду на дом с любого ресторана.

Не нужно готовить самой, ведь это и ваш праздник. Поэтому расслабьтесь и закажите еду заранее, чтобы успели привести.







Цены: Свечи – от 129 руб. Лепестки роз – от 90 руб. Еда на дом – заказ от 500 руб.

7) Игровая клавиатура или мышь

Любитель стрелялок или танков, будет рад игровой клавиатуре или игровой мыши. Вы не сможете себе представить какую ценность она для них несет, к тому же последний, как вариант недорогого подарка.

Цены: Клавиатура – от 690 руб. Мышь – от 490 руб.

8) Сладкий подарок

Большой плюс вкусного сладкого подарка в том, что его можно съесть вдвоем, он будет не против поделится с вами :)

Но, если это ваш основной подарок, не нужно дарить обыкновенные съедобные конфеты, которые продаются на каждом углу, выглядеть это будет так себе. Нужно заказать в интернет-магазине что-нибудь креативное, например банка мармелада для хорошего настроения и т.д.

Цены: от 64 руб.

9) Бизнес-книга

Для тех, кто увлечен бизнесом, идеальным подарком будет какая-нибудь мотивирующая книга, желательно бестселлер, возможно он о такой слышал, но все никак не мог купить.

Цены: бестселлеров в среднем от 500 руб.

10) Подарочный набор

Как бы примитивно не звучало, но качественный подарочный набор лучше, чем очередные носки. К тому же купить можно довольно недорого, зато парень будет точно использовать его.

Цены: от 445 руб. (хороший набор можно купить за 640-2100 рублей).

11) Настольная игра

Настольные игры точно понравятся вам обоим, если вы любите весело проводить вечера вдвоем или в компании общих друзей.

Главное выбрать что-нибудь прикольное, чтобы поднимало настроение.

Цены: от 150 руб. (интересные игры стоят в среднем 1000-2100 рублей).

12) Термокружка или спортивная бутылка для воды

Самый заботливый подарок – это термокружка или спортивная бутылка для воды, пригодится всегда: при езде на велосипеде, в походах, в спортзал, даже можно взять с собой на работу и не обязательно, что там будет только вода, там может быть все что угодно, включая полезное смузи или соки.

Цены: Термокружка – от 189 руб. Бутылка для воды – от 180 руб.

Классный подарок на 14 февраля любимому мужу

Единственное, чем отличается 14 февраля у мужей от просто парней, это тем, что они хотят провести праздник интересно, например в поездке, потому что возможно им наскучила домашняя обстановка, поэтому хочется как-то разнообразить свою жизнь. Но это не точно, бывают исключения!





Также, как и в советах для парней, ориентируетесь на интересы своего мужчины, на его увлечения и характер.

Выберите ниже самый лучший подарок любимому на 14 февраля идеи которых придумали сами мужья.

13) Портативное зарядное устройство

Портативное зарядное устройство, это самая нужная и полезная вещичка для всех владельцев смартфонов и планшетов. Будьте уверены, что телефон мужа больше никогда не разрядится, потому что у него будет внешний аккумулятор для подзарядки любых устройств.

Цены: от 510 руб. (хороший можно купить за 1499 – 2199 рублей).

14) Кофемашина

Он любит по утрам кофе, подарите ему кофемашину, правда в среднем автоматические кофеварки, делающие напиток из кофейных зерен стоит довольно дорого, но если он пьет кофе ежедневно в хороший кофейнях, то кофемашина быстро окупится. Вот вам и математика!

Как вариант можно рассмотреть капсульную кофемашину, она дешевле, но капсулы обходятся дороже, чем просто зерна.

Цены: от 3 990 руб. (хорошую можно купить за 26 990-35 990 рублей).

15) Видеорегистратор

У него есть автомобиль, но нет видеорегистратора, обязательно подарите это ему. Сейчас, чтобы доказать свою правоту в различных ситуациях, нужно предъявить доказательства, видео записанное видеорегистратором самое то.

Цены: от 899 руб. (цена зависит от дополнительных функций в виде GPS навигатора и Радара-детектора).

16) Электробритва

Хоть электробритва и входит в список популярных идей подарков на день Святого Валентина любимому, но согласитесь это самых нужный товар для каждого мужчины.

Цены: от 2 490 руб.

17) Незабываемое путешествие

Путешествие – это самое романтический и оригинальный подарок мужу на 14 февраля, который запомнится вам двоим надолго. Представьте вы и он, гуляете по улицам Парижа, посещаете самые известные достопримечательности города и завершаете день ужином во французском ресторане.

Сколько будет эмоций, которые еще больше сблизят вас и этот день вы запомните на всю жизнь.

Цены: на отели за ночь на двоих: от 4000 руб., не считая покупку авиабилетов.



18) Стильный шарф

Как вариант, можно подарить стильный шарф. Опять же, отталкивайтесь от его предпочтений, многим мужчинам не нравится такой аксессуар, поэтому не стоит это дарить ему насильно.



Цены: от 695 руб.

19) Электрическая зубная щетка

Электрическую зубную щетку оценит не только тот, кто часто ходит к стоматологу с кариесом, но приверженцы ЗОЖа, а также мужчины, чья профессия связана с общением и работой с людьми, то есть всем.

Цены: от 990 руб. (хорошую электрическую зубную щетку можно купить за 2000-3500 рублей).

20) Подарок-впечатление для двоих

Вы можете устроить для себя и мужа парный подарок в виде впечатлений. Есть такой магазин, который продает подарочные сертификаты на получение впечатлений, можно самостоятельно создать набор для двоих из нескольких впечатлений, туда может входить конная прогулка, прыжок с парашюта или посещения театра, вообще все то, чтобы вы хотите испытать вдвоем в этот день.

Цены: от 750 руб.

21) Домашняя одежда, тапочки, халат

Уютная домашняя одежда, удобные тапочки или теплый халат, может стать лучшим подарком для домоседов. Но если ваш мужчина не любит халаты (а таких много), то не стоит их дарить.

Цены: Домашняя одежда – от 1000 руб. Тапочки – от 800 руб. Халаты – от 3500 руб.

22) Парфюмерная вода

Парфюм – банально скажите вы, тем не менее это один из самых популярных подарков, хотя сам по себе подарок не маленький по сумме, но очень нужный.

Цены: хорошего парфюма от 1 099 руб. (самые популярные в районе 3000-5999 рублей).

23) Горные или беговые лыжи

Для любителей активного отдыха и спорта, можно подарить горные или беговые лыжи. А если эти горные лыжи будут и у вас, то выходные вы обязательно будете проводить вместе, на горнолыжке.

Цены: от 12 499 руб.

24) Вечер вдвоем за просмотром кино

Подарите ему дополнительно на день Святого Валентина вечер вдвоем за просмотром какого-нибудь романтического фильма, но перед этим закажите на дом вкусную пиццу и накупите всяких вкусняшек, а также не забудьте про праздничный сладкий тортик.

Цены: Пицца – от 399 руб. Вкусняшки – от 35 руб. Тортик – от 300 руб. Хороший фильм – от 230 руб.

Что не стоит дарить своему любимому:



мягкие игрушки;



канцелярские товары (блокноты, ежедневники и т.д.);



товары для дома (постельное белье, предметы декора, посуду);



стихи, песню собственного сочинения;









картины на стену, шкатулки, аромалампы и любые безделушки (подушки в форме сердца, открытки, сувениры и другие милые подарки парню на 14 февраля);



курсы для развития или абонемент для фитнеса;



парные подарки (одинаковые футболки или толстовки);



носки и трусы.





P.S.

Почему только 24 идеи? Все просто, 25 идею мы оставили для вас, пишите в комментариях свои идеи и лучшие мы добавим в статью.

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