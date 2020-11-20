Идеи незабываемых подарков на Новый год 2020 для тех, кто этого достоин - для родителей

Сложнее всего в период перед Новым годом – определится с тем, что же подарить. Особенно ситуация усложняется, когда дело касается самых дорогих людей - родителей. Предлагаем вам несколько идей подарков на Новый год для любимых мам и пап.

Испокон веков подарки считались не столько способом доказать свою состоятельность, сколько возможностью напомнить людям, которым предназначаются подарки, о том, что к ним испытывают. В Средние века считалось, что подарки способны защищать как дарителя, так и принимающую сторону от злых духов в течение всего следующего года. И, хотя сейчас отношение к подаркам несколько изменилось, они по-прежнему остаются незаменимой составляющей праздника. Но с каждым Новым годом найти то, что позволить выразить всю глубину чувств становится все сложнее.

Так какие подарки можно подарить на Новый год родителям?

Конечно, все мы разные и каждому хотелось бы найти под ёлкой что-то свое, но есть пару основных моментов, которые натолкнут вас на верный путь в выборе подарков для мамы или папы.

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Оригинальные подарки маме на Новый год

Каждая мама прежде всего женщина и стоит понимать, что подарок, который подчеркнет ее женственность станет ей приятен. Например, можно подарить качественный шампунь или маску для лица. Только помните об особенностях кожи и волос.

Подумайте о том, чем увлекается ваша мама, в чем черпает вдохновение. Проанализируйте ее образ жизни и его ритм. Что это даст?



Бизнес-леди . Если мама довольно занятой человек с плотным графиком жизни, то она наверняка оценит полезные подарки. Например, органайзер интересного дизайна, более современный мобильный телефон или книгу, которая сможет ее расслабить. Для некоторых женщин истинным удовольствием является просмотр картин известных художников, или прочтение классических произведений, лирики, поэзии.

. Если мама довольно занятой человек с плотным графиком жизни, то она наверняка оценит полезные подарки. Например, органайзер интересного дизайна, более современный мобильный телефон или книгу, которая сможет ее расслабить. Для некоторых женщин истинным удовольствием является просмотр картин известных художников, или прочтение классических произведений, лирики, поэзии.

Ласковая бабушка . Таким мамам особо льстят подарки, которые отвлекут от бытовых проблем, например, абонемент в СПА-салон или в бассейн. Возможно, это именно то, что ей необходимо.

. Таким мамам особо льстят подарки, которые отвлекут от бытовых проблем, например, абонемент в СПА-салон или в бассейн. Возможно, это именно то, что ей необходимо.

Повар на все руки . Если ваша мама пропадает на кухне за приготовлением новых блюд, или просто неравнодушна к готовке, то отличным подарком может стать набор ножей или посуды, хотя более приятным станет предмет кухонной техники.

. Если ваша мама пропадает на кухне за приготовлением новых блюд, или просто неравнодушна к готовке, то отличным подарком может стать набор ножей или посуды, хотя более приятным станет предмет кухонной техники.

Например, можно купить мультиварку, хлебопечку, кухонный комбайн и даже кофемолку. Отличный подарок, и что самое приятное, сравнительно недорогой благодаря выгодным промокодам на скидку на сайте со скидками и купонами BeriBuy, которые способны сократить стоимость товара втрое.



Кстати, покупку можно совершить в онлайн-магазине и самостоятельно подобрав наиболее выгодный с любой точки зрения подарок.

Забота о здоровье. Многим мамам по душе разного рода массажеры и ортопедические подушки. Одним словом, вещи, которые могут поправить здоровье как мамы, так и ее супруга.

Конечно, идеи подарков на Новый год маме обычно найти несложно. Мамы – женщины, и любой представительнице прекрасного пола будет приятно получить украшение и, быть может, даже косметику. Обычно ключевым моментом становится вопрос о том, что подарить папе на Новый год.



Как удивить папу подарком

Стоит понимать, что все папы – это мужчины и им свойственна практичность и прагматичность. Поэтому, перед тем, как выбирать подарки папе на Новый год, стоит тщательно проанализировать что именно любит ваш отец и чем по-настоящему он увлечен. Конечно, есть один секретный план как узнать, что подарить папе – спросить у мамы, но к нему не стоит прибегать слишком часто.

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На что можно обратить внимание при выборе подарка для папы?

Автолюбитель . У многих пап есть автомобили, так почему же не воспользоваться этим и сделать подарок, который порадует и папу, и его машину. Например, это может быть новая система навигации или электрический компрессор.

. У многих пап есть автомобили, так почему же не воспользоваться этим и сделать подарок, который порадует и папу, и его машину. Например, это может быть новая система навигации или электрический компрессор.

Хобби . Большинство мужчин увлекаются разными вещами. Некоторые любят рыбалку, кто-то коллекционирует разные модели автомобилей или элитный алкоголь. Подумайте об этом.

. Большинство мужчин увлекаются разными вещами. Некоторые любят рыбалку, кто-то коллекционирует разные модели автомобилей или элитный алкоголь. Подумайте об этом.

Привычки . В этом разделе речь идет не столько о том, что можно подарить какую-то интересную зажигалку или запонки. Здесь дело в том, чем ваш отец занимает досуг. Возможно, ему нужен новый органайзер или теплая одежда для поездки на лыжах.

. В этом разделе речь идет не столько о том, что можно подарить какую-то интересную зажигалку или запонки. Здесь дело в том, чем ваш отец занимает досуг. Возможно, ему нужен новый органайзер или теплая одежда для поездки на лыжах.

Технологии . Мужчины зачастую питают слабость к новшествам в технике. Возможно, с промокодами папина мечта о новом ноутбуке перестает быть такой далекой?

. Мужчины зачастую питают слабость к новшествам в технике. Возможно, с промокодами папина мечта о новом ноутбуке перестает быть такой далекой?

Инструмент. Это то, что всегда будет радушно принято хозяйственным мужчиной, поэтому не стоит отбрасывать идею с новой дрелью или паяльной станции.

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Тем не менее, стоит понимать, что Новый год – это праздник, когда собирается вся семья. И важно не то, что будет подарено, а то, с какими чувствами это преподнесут. А, вообще, помните, что лучший подарок родителям на Новый год – это вы сами. Не забывайте о них в такой важный день, а наши идеи подарков смогут удвоить приятные впечатления от праздника!



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