Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год

Оригинальный новогодний декор своими руками может стать изюминкой в украшении вашего жилья. Даже если у вас нет способностей к рукоделию, простые советы помогут разобраться и стать настоящим мастером декора. Креативные поделки обязательно создадут новогодний уют и волшебство! Креативный новогодний декор – выбираем на свой вкус:

Стильное украшение окон на новый год 2021

Декор на окнах – это возможность воплотить в своем доме маленький мир новогоднего волшебства. Нам давно полюбились картинки, которые можно вырезать и наклеить на окно, или сделать снежинки и, прислонив их к окошку, промокнуть губкой, на которую намазана зубная паста. Не любите столь хлопотные варианты? Тогда без проблем можно сделать снег из пенопласта. Просто нацепите шарики пенопласта на нить и будет создаваться видимость, будто прямо с потолка на вас сыпется снежок.

Кстати, зону подоконника и занавесок тоже можно задействовать для воплощения соответствующего настроя: декорируйте все мерцающими шариками и гирляндами.

Оригинальная идея – это вытынанки новогодние для украшения окон

Это славянское украшение, которое выглядит как вырезанный из белой бумаги орнамент. Сделать вытынанку крайне просто: можно взять готовый трафарет в интернете или нарисовать его самостоятельно, и аккуратно вырезать по контуру при помощи ножниц или канцелярского ножа. Используя несколько вытынанок, можно создать на окне целый сюжет. Простые вытыканки на новый год 2021 для вырезания на окно можно сделать даже с детьми младшего возраста, а если найти несколько мелких иголок или кнопок, то разместить свои поделки можно и на шторах. Подобрав трафареты на новый год для вырезания на окно, вы создадите из вытынанок неповторимый образ – ваши окна будут самыми примечательными как внутри дома, так и снаружи.

Сохраните эти вытынанки к себе на телефон или на компьютер, наведите курсор на картинку, кликните правой кнопкой мыши и нажмите "Сохранить картинку как...", далее выберите папку, где нужно сохранить, после сохранения найдите эту картинку в папке и распечатайте ее, наведите курсор на картинку и нажмите на правую кнопку мыши, далее выберите "Печать".

Интересные украшения на новый год своими руками из бумаги

Воплотить сказку в жизнь можно даже при помощи обычного листа бумаги. Это не только полюбившиеся нам снежинки, которые часто вырезают вместе с членами семьи. Что же еще? Делая новогодние украшения на окна из бумаги своими руками, шаблоны реально придумать самим – а можно воспользоваться и готовыми моделями и идеями, приведенными ниже.

Планируя сделать новогодние снежинки из бумаги, достаточно правильно сложить бумагу, после чего можно приступать к вырезанию. Лист бумаги складывается углом к другой стороне, чтобы получился треугольник – лишнюю полосу бумаги снизу придется отрезать. Затем у треугольника углы нужно сложить наверх по центральной линии и сложить полученную фигуру пополам по этой же центральной линии. Отрезав торчащие наверху уголки, мы получим аккуратный треугольник – из него можно начать вырезать по собственной задумке или же взять готовые трафареты снежинок на новый год для вырезания.

Еще одна креативная идея - объемные снежинки из бумаги своими руками на новый год, выполненные в технике квирлинг. Такого рода креатив давно внедрился в нашу повседневность и подразумевает скручивание маленьких ленточек с их склейкой. Неповторимые фигурки и переплетение ленточек не только окажутся украшением помещения, но и подарят жилищу своеобразный стиль, а заодно и вызовут восторг у гостей дома.

Как сделать новогодние шары своими руками

Типичные елочные шары уже давно надоели, хочется чего-то более свежего и уникального. А что если сделать свои собственные шарики, и не только из бумаги? Что же можно придумать еще?

Креативно получится, если взять обычный шар из пластика и аккуратно обвязать его при помощи спиц или крючка. В интернете есть множество схем с оригинальными узорами. Другая яркая идея – разместить внутри прозрачного пластикового или стеклянного шара сухие веточки, листья и цветы. Так даже в зимние вечера у вас дома будет кусочек весны и даже лета.

Любителям красок можно вручную расписать заготовки шаров своими руками. Готовое изделие нужно обязательно покрыть лаком, чтобы зафиксировать краску. Также можно обвязать шары тканью, лентами или яркими нитками, добавив для декора бусины, бисер или блестки. Всё будет зависеть исключительно от вашей фантазии!

Новогодние поделки своими руками на 2021 год из ниток – утонченная оригинальность

Оригинальная задумка для преображения вашего дома – поделки из ниток. Сделать такие украшения на новый год 2021 своими руками просто: вымочив нитки в клее, вы добавите им жесткости. После этого можно придать нитям нужную форму, намотав их на проволочный каркас. Интереснее всего в этом исполнении выглядят большие звезды.

Шары из ниток. Для их изготовления нужен обычный надувной шарик, нитки и клей ПВА. Кстати, чем толще нить, тем оригинальнее шар. Изготовление происходит по следующей схеме: надуваем шарик, смачиваем нитку в клее и аккуратно выкладываем в любом, интересном для нас узоре, ждем, пока высохнет нитка и сдуваем шар. Елочное украшение готово.

В качестве декора для стен или елки интересно выглядят новогодние украшения для дома своими руками в виде шапочек из ниток. Взяв рулончик от салфеток или туалетной бумаги, его нужно обрезать, оставив ширину 2-3 см, и плотно обмотать шерстяными нитями. Края нитей завязываются на верхней стороне, и обрезаются – их нужно собрать в небольшой хвост (помпон шапочки).

Елки из плотной бумаги – это самые необычные новогодние поделки. Бумагу нужно свернуть по форме конуса и плотно обмотать бичевкой или толстыми нитями. Сверху нужно при помощи бусины и клея добавить петельку для возможности повесить свое украшение. Дополнительно поделку можно «оживить» стразами, бисером или блестками.

Другой вариант ниточной елки – промазать клеем бумагу и аккуратно, произвольными витками обмотать поверхность конуса. Когда высохнет клей, бумагу аккуратно убирают и остается оригинальная, практически невесомая елочка, которая поможет вам определиться, как украсить стол на новый год 2020.

Дополнить новогоднее оформление дома помогут и креативные снежинки. Вырезав из плотного картона трафарет, можно проделать в нем симметричные отверстия и красиво переплести по ним нити разных цветов. Конец нити используется как петелька для крепления.

Новогодний декор: поделки на любой вкус

Даже если вы не планируете ставить живую ель домой, всегда можно соорудить ее из подручного материала – креповой или папирусной бумаги, проволоки и цветочных лент. Бумажные полоски нужно надрезать бахромой вдоль одного края, каждую полоску скрутить жгутом и накрутить на проволоку, чтобы получить имитацию елочных иголок. Готовые ветки при помощи той же проволоки соединяются между собой, а атласные ленты или бусины помогут нарядить вашу елочку.

Не менее оригинально смотрится и елка из макаронных рожек – готовя на кухне вместе с ребенком, можно соорудить поделку к празднику. Идея проста: на картонный конус нужно рядами наклеить рожки, используя клеевой пистолет. Верхушку можно украсить макароном-бантом.

Рассматривая «вкусные» поделки на новый год 2019 своими руками, самое интересное – это поделки из теста. Которое состоит из муки и соли, создает эффект тип лепки из глины, можно вылепить абсолютно любые фигуры (звезды, елку, домики), а после запекания в духовке или высушивания на воздухе, их можно раскрасить и покрыть лаком для надежности.

Делая из теста украшения на новый год своими руками, самое интересное заключается в возможности комбинировать между собой разные идеи. К примеру, из макарон можно создать оригинальные снежинки – при помощи клея нужно сформировать из разных видов макаронных изделий снежинку. Ее необходимо покрасить в белый цвет, по желанию можно сверху покрыть вашу снежинку бесцветным клеем и посыпать блестками или конфетти.

Исполняем желания

Мы предлагаем вам кое-что больше, чем просто спалить листочек с вашим желанием и с шампанским выпить его под бой курантов. Заранее сделайте снежинки для каждого вашего гостя и попросите каждого написать свои желания и под бой курантов, попросите всех выйти на балкон и запустить снежинки вниз проговаривая про написанное.

Еще одним шансом исполнить чужие мечты – это сделать правильный подарок. Но как быть, если вы не успели сделать вовремя покупку? Наши промокоды помогут приобрести как технику, так и другие подарки быстро и по ценам, ниже магазинных. Согласитесь, подарить желанное и экономить – это именно то, что нужно современному человеку.

Некоторые подарки можно смастерить самостоятельно, но важно помнить, что в них должно быть вложено максимум любви.

Вообще, то, что вы сделаете сами будет иметь большую ценность как в ваших глазах, так и в глазах тех, кто приглашен на ваш праздник. Украшайте свой дом вместе с любимыми и дорогими вам людьми. Поверьте, такой праздник вы не забудете никогда!

Как самостоятельно сделать украшение новогоднего стола

Задумкой для преображения вашего жилья к празднику может стать сервировка стола. Соорудите рогалики или любое печенье в виде елочек. Если сладкое делать не охота, попробуйте выполнить полюбившиеся салаты в виде елочек или рождественского венка с зеленью.

Изюминкой в украшении стола могут стать оригинальные свечи. Их можно разместить в больших стеклянных банках, добавив веточки, орехи или ягоды. Оригинальный декор свечей на новый год интересно сочетается с еловыми ветками, рябиной, сухими ветками или палочками корицы. Достаточно взять плотную свечу и обклеить ее теми же палочками, добавить ленту и пару ярких бусин – и вы решили вопрос, как украсить дом к новому году 2020 своими руками.

Интересно на столе будет смотреться новогодний декор из веток своими руками. При помощи веток ели и ягод можно скрутить новогодний венок, в середину которого поставить крупные белые свечи. Отлично подойдут для декора столов и шишки – их можно раскрасить или добавить яркости при помощи блесток.

Делая новогодние украшения своими руками, идеи можно не только брать на просторах интернета, но и руководствоваться собственной безграничной фантазией. Собравшись в семейном кругу, вместе с близкими и любимыми, можно соорудить неповторимые наклейки на окно к новому году, гирлянды для украшения штор или же уютные свечи для декора вашего праздничного стола!

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