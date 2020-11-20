8 привычек, которые помогают мне экономить, в том числе на покупках

Как научиться экономить и откладывать деньги? Вы не поверите, но всего этих 8 простых привычек, помогли мне сэкономить приличную сумму и быстрее расплатиться с кучей кредитов.

Как научиться экономить деньги и копить?

Ох, уж эти кредиты и ипотеки, не брал их только самый ленивый или богатый. И к каждому из нас когда-то приходит мысль, как бы денежки накопить, чтобы увеличить свой семейный бюджет.

В наше время, даже несмотря на постоянное повышение цен, деньги можно накопить, не меняя свой образ жизни, но только добавив в свою жизнь чуток полезных привычек, которые изменят вашу жизнь.

1) Покупайте сани летом, а велосипед зимой

Да, всем известная пословица права. Абсолютно все вещи, нужно покупать не в сезон, шубу летом, а купальник зимой или хотя бы весной или осенью.

Как-то зимой, ради интереса, я решила заскочить в магазин, чтобы узнать сколько стоит сейчас кондиционер, который я купила этим летом. И какого мне было, когда я узнала, что тот же самый кондиционер, той же самой модели стоит на 20-30% дешевле.

И это после того, как мне магазин уверял, что делает заоблачную скидку. Ну нет! Вот она настоящая скидка, та которая не в сезон!

2) Скажите нет разрекламируемым брендам

Подумайте, сколько тратится большими корпорациями на маркетинг, ведь известность марки входит в стоимость продукта, будь то молоко или шампунь, но вы попробуйте присмотреться к его дешевым аналогам, почитайте состав и сравните.

В большинстве случаев, вы не заметите разницу в составе, но в цене будет существенное отличие.

3) Изучайте чеки и свои расходы

Получив чек от продавца, изучите его, бывает такое, что продавцы даже больших сетей могут случайно или специально пробить один и тот же товар 2 раза. Если вы не хотите участвовать в «Акции»: купи 2, а получи 1, советую забирать чеки и проверять их дома.

Второй плюс того, что вы возьмете чек собой, это контроль своих расходов, соберите и посчитайте количество расходов за один месяц, зная сколько вы тратите в месяц, вы подсознательно начнете контролировать каждую свою покупку.

Если это не произошло? Сделайте для себя игру, рассчитайте для себя сумму, которую вы должны тратить в месяц, собирайте чеки и каждый месяц подводите итоги по расходам, старайтесь, чтобы расходы этого месяца были на 1-3% меньше прошлого и потихоньку дойдите до той суммы, которую вы изначально поставили для себя, так вы сможете безболезненно отключить из списка покупок все самое бесполезное и затратное.

4) Покупайте то, что вам действительно нужно

По себе знаю, как тяжело пройти мимо SALE или забыть про присланную магазином персональную скидку, но это того стоит, а как иначе научится экономить деньги и жить по средствам. Вы должны понимать, что акция в магазине, это не повод для бессмысленных и ненужных покупок.

Не видитесь на поводу у магазинов, покупайте лишь то, что вам необходимо. К тому же, когда будет действительно нужно, промокоды и скидки всегда можно найти тут.

5) Делайте выбор в пользу интернет-магазина

Все знают, как выгодно покупать товар по низким ценам через интернет, об этом говорят на каждом углу. Я не буду расписывать, чем хороши интернет-магазины, я скажу только одно, что нужно пробовать и ощутить выгоду на себе. К тому же, если покупать заграницей, например в китайских или американских интернет-магазинах, то можно избежать пугающих россиян повышение цен.

Я помню, как я впервые решилась на онлайн покупки из Китая, а именно через Aliexpress. Сначала был страх, я боялась отправлять деньги в китайский магазин. Но потом осознав, что я оправляю всего лишь 35 рублей за форму для пельмешек и узнав о том, что деньги не переведутся продавцу, пока я не получу товар, я успокоилась и рискнула.

Это был маленький шаг в сторону большой экономии, теперь я безбоязненно покупаю в интернет-магазинах, знаю, как подобрать размер, но все равно выбираю, только популярные или проверенные онлайн-магазины. Это важно, чтобы не разочароваться!

6) Не жалейте деньги на качество

Качество продуктов, мы можем оценить по составу. А как же быть с техникой? Перед покупкой какой-нибудь техники, я всегда читаю отзывы и характеристики товара, для меня важно, чтобы у товара была гарантия, как можно дольше, нужные мне функции, а также низкий уровень энергопотребления, обычно это от A до A++, последний самый экономичный, поэтому и дороже.

Но зато оправдает себя в будущем при оплате электричества.

Не желательно брать следующие классы энергопотребления: B, C, а классы D, E, F, G - брать вовсе не стоит.

7) Начните возвращать деньги с покупок

Первый раз, когда я узнала о кэшбэке, мне показалась, что тема сомнительная, но интересная, потому что в тот момент я уже много покупала в интернете. Я начала изучать эту тему, мне нужно было знать откуда берется этот кэшбэк и нужно ли что-то от меня. Я задавала вопросы на форумах и все в один ответ твердили, что ты ничего не теряешь, только покупай и деньги вернут сами магазины.

И правда! Оказалось, дело в том, что магазины платят кэшбэк-сервису вознаграждение за все покупки сделанные через него, а часть его вознаграждения и есть наш кэшбэк.

Сейчас, мне трудно приставить покупки в интернете без кэшбэка, потому что это дополнительная экономия к промокоду, что мне и нужно! Вот и весь ответ на вопрос, как экономить деньги на покупках.

Совет: не гонитесь за повышенными ставками, выбирайте только надежный и проверенный кэшбэк-сервис, такой, как BeriBuy.

8) Откажитесь от не нужного

У многих есть такие модные привычки, как например, поход в кофейню каждое утро или стирка вещей в прачечной.

Это удобно, я не спорю, но это большие затраты, лучше купить стиральную машину или кофемашину домой и они сразу же окупятся. Ведь себестоимость одного стаканчика кофе всего 10-20 рублей в зависимости от объема, а за сколько продают нам? А теперь посчитайте, за сколько окупиться кофемашина.

Внедряя эти новые привычки, вы сможете научиться копить деньги. Сохраните эту статью, чтобы не забыть, просто поделившись ею в соц.сетях.