Что лучше Компьютерная Академия TOP, Eduson Academy или Яндекс Практикум - онлайн-школы, выбираемые большинством студентов

Курсы IT-специалистов с нуля сегодня выбирают те, кто хочет, чтобы обучение открыло реальные перспективы хорошего дохода. Наш обзор раскроет, что лучше - Компьютерная Академия TOP, Eduson Academy или Яндекс Практикум. Топовые школы дают востребованные навыки и гарантии карьерного роста.

Кратко разбираем сайты для обучения

Прежде чем выяснять, в чем разница между тремя школами, предлагаем кратко с ними познакомиться:

Онлайн-университет профессий Eduson Academy с 2014-го года обучает студентов на основании гослицензии. Школа является резидентом Сколково, ее основатель – Масолова Елена. Более 450 000 студентов учатся здесь в 2023 году, постоянное развитие платформы позволило ей стать №1 в сфере дополнительного обучения по версии Smart Ranking.

Компьютерная Академия ТОР – международная сеть IT-образования, действующая с 2008 года по государственной лицензии. Об успехах школы говорят более 10 тысяч положительных отзывов и средний рейтинг курсов 4.8 из 5, а также то, что 86% студентов уже через полгода после обучения успешно трудоустраиваются по новой профессии.

Яндекс Практикум – международная платформа от одноименного холдинга, оказывающая образовательные услуги на основании лицензии как АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса». Школа создана в 2019 году, руководитель – М. Янович. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, 71% выпускников Яндекс Практикум успешно нашли работу по новой специальности, при этом треть из них трудоустроилась еще в тот момент, пока проходила IT-обучение.

Благодаря наличию у всех трех школ лицензии на образовательную деятельность вы не только сможете получить документ установленного образца в конце учебы, но и получить налоговый вычет - 13% от стоимости курса (если вы официально уплачиваете НДФЛ).

Актуальный перечень образовательных программ

Академия TOP, Eduson Academy или Яндекс Практикум - что лучше, логичнее всего начать сравнивать с ассортимента. Мы выяснили, где и чему можно научиться:

Онлайн-школа Академия Эдусон предлагает около 14 разных направлений, среди них – финансы, программы МВА для руководителей, бухгалтерия, маркетинг и др. В сумме – около 60 курсов, отличительные среди них – курсы Soft Skills и женские IT-профессии. Выбор возможен только по направлениям, также доступна подборка «Популярные курсы».

В Академии ТОП есть как очное, так и онлайн-обучение: для взрослых (от 15 до 55 лет) представлено 3 направления – сети и кибербезопасность, разработка ПО и компьютерная графика и дизайн. Помимо этого, в ассортименте есть профессиональные спецкурсы по узким темам (30 штук) и 4 интенсивных буткемпа, возможна организация корпоративного и персонального обучения (вне набираемых групп). Есть в Академии ТОП и учеба для школьников – Малая компьютерная академия для 9-14 лет, ТОР IT-школа (общеобразовательная для 5-11 классов с акцентом на английский и айти), айти-колледж для выпускников, курсы английского, программирования и GameDev, а также IT-каникулы на лето и зимний IT-лагерь на базах отдыха.

Университет интернет-профессий Яндекс Практикум предлагает 6 направлений, суммарно – 99 курсов. Вы можете освоить профессии SMM, интернет маркетолог, разработчик игр, курсы «аналитик», курсы графического дизайна и др. Курсы разделены по уровню знаний (с нуля или с опытом), также доступны бесплатные вводные обучения, помогающие определиться с выбором IT-профессии. Школа также организует корпоративное обучение для компаний. Из ее новинок – возможность получить высшее образование в партнерстве с ведущими техническими ВУЗами страны (пока представлена магистратура - 2 программы и бакалавриат - 1 программа).

Очевидно, что только обучающая платформа Академия TOP предлагает возможность онлайн-обучения для школьников. Если же сравнивать именно курсы для взрослых, в количественном плане лидирует Яндекс Практикум (также только здесь можно получить высшее образование в режиме онлайн), но зато в Академии Эдусон вдвое больше направлений для учебы. И во всех школах точно можно найти востребованные айти-специальности.

Всё о предлагаемом формате – как проходит обучение онлайн-профессиям

Комфорт ваших занятий и итоговая удовлетворенность обучением будет складываться, исходя из предлагаемого формата – это могут быть обучающие курсы по типу живых вебинаров, видеозаписи и не только. Давайте разберемся, где и как проводится дистанционное обучение:

Университет онлайн Eduson Academy предусматривает формат обучения в виде готовых видеолекций с чек-листами и конспектами – смотреть их можно в любое время и из любого места. Каждый урок отрабатывается на тренажерах, тестах или бизнес-кейсах, а благодаря закрепленному куратору можно быстро решать сложные моменты и получать ответы на вопросы. Куратор закрепляется на 1 год, даже если вы пройдете программу быстрее. Доступ к материалам курса – вечный, включая и все обновления.

В Академии TOP предлагается смешанный формат: часть курса студенты изучают в виде аудиторных занятий в дистанционных классах в группах до 25 человек (обычно дважды в неделю по 2 академических часа с живым преподавателем), остальная часть курса – самостоятельная учеба по особым электронным урокам с видеоматериалами и примерами. Предусмотрены промежуточные тестирования для самопроверки знаний, а также практика прямо в момент обучения, проходящая под присмотром педагога. Есть у компании и чат для живого общения с одногруппниками и лекторами, отвечающими на ваши вопросы.

Яндекс Практикум обучение современным профессиям онлайн проходит по бессрочным видеозаписям с текстовыми материалами – изучать их можно в любое время, главное, вовремя сдавать домашние задания: учебные проекты и на реальных данных, работы можно затем использовать для портфолио. Практика отрабатывается при помощи онлайн-тренажеров с автопроверкой ошибок и интерактивного учебника, а также лайвкодинга, хакатонов, парных проектов и др. У ученика будут наставники – специалисты, с которыми можно обсудить сложности новой профессии, ревьюеры, проверяющие ваши коды и проекты (в программировании и т.п.), помогающий с организационными вопросами методист и круглосуточная техподдержка на сайте. Также вас добавят в чат студентов для обмена опытом и общения, чтобы обучение айти-специалистов с нуля проходило комфортнее.

Отметим также, что по окончании обучения предоставляется из документов:

Эдусон Академия выдает диплом школы и удостоверение о повышение квалификации.

Школа IT-технологий Академия TOP выдает международный диплом школы + сертификаты от партнерских организаций.

Университет Яндекс Практикум выдает диплом о профессиональной переподготовке. На «вышке» – диплом установленного образца.

В данном вопросе сравнение Эдисон Академия, Академия TOP или Яндекс Практикум показало: кроме Академии ТОП, две другие платформы сделали явный акцент на учебе в свободное время по видеоматериалам. Это практично и удобно, а благодаря кураторам можно легко разрешать все непонятные вопросы. При этом в Eduson Academy куратор будет числиться за вами целый год – даже если вы отучитесь быстрее.

Бесплатный контент, бонусы и подарки от школ

Каждая образовательная платформа стремится удивить учеников полезными подарками, будь то бесплатные курсы, рабочие инструменты или подарочные модули. Мы выяснили, что предлагают лучшие школы онлайн-профессий:

В Eduson Academy загляните в Блог Академии с полезными обзорами и статьями. Также подарок от школы - мини-курсы по трудоустройству при оплате обучения.

Академия TOP дарит подготовительный курс при оплате учебы. В разделе «Мероприятия» можно найти пробные уроки, приглашения на День открытых дверей, мастер-классы, интенсивы и прочее бесплатное обучение. Есть у компании и блог с актуальными обзорами и статьями о курсах программирования начинающим и не только.

У Яндекс Практикум можно бесплатно пройти тест на профессию (профориентация), а также 14-дневный вводный модуль в любом курсе и бесплатные онлайн-курсы в количестве 22 штук. Также у школы есть карьерная консультация стоимостью 4000р – при покупке обучения вам вернут деньги за нее. Воспользуйтесь и бесплатным журналом школы «Код» для знакомства со статьями на актуальную тематику.

С первого взгляда видно, что больше всего подарков дает именно школа Яндекс Практикум. Зато презенты от Eduson Academy максимально нацелены на перспективное трудоустройство, что особо актуально тем, кто ищет курсы для получения новой профессии.

Лучшие IT-школы: сравниваем особенности оплаты, скидки и тарифы

Любому будущему клиенту школы важно заранее узнать, что лучше и дешевле. Мы сопоставили тарифы и ценовую политику, и делимся актуальной информацией:

Курсы Eduson Academy возможно купить как с разовым платежом, так и с беспроцентной рассрочкой в виде ежемесячных платежей. У многих курсов есть 3 тарифа на выбор: Базовый, Стандартный с помощью в трудоустройстве и углубленной программой, Премиальный с консультациями с экспертом по развитию и обратной связью по каждому практическому заданию. Также курсы может чрез юр. лицо оплатить ваш работодатель. Школа дает выгодные скидки обладателям промокодов от BeriBuy;

В Академии TOP оплата есть разовая оплата программы, либо рассрочка через банк-партнер на срок 3-36 месяцев. При активации купона от BeriBuy можно учиться по персональной стоимости.

Кроме разовой оплаты со скидкой, в Яндекс Практикум доступна ежемесячная оплата, либо оплата от юр.лица (если курс хочет оплатить ваш работодатель). В курсах вы можете встретить разбивку на три тарифа: Базовый, Плюс с добавлением дополнительных практических кейсов и углубленных модулей, либо тариф Буткемп с максимально высокой нагрузкой и самой быстрой скоростью изучения (удобно тем, кому не нужно совмещать учебу с работой). Также действует программа со скидками за приглашение друзей. А использовав промокоды от BeriBuy, можно получить лучшую скидку на обучение.

Отметим также, есть ли возможность вернуть деньги при отказе от обучения, если вы передумаете учиться на айтишника либо дизайнера:

Eduson Academy в первые 3 дня со старта учебы вернет всю сумму. Если вы отучились 3-14 дней, вернется 50% от ценника курса, от 15 до 30 дней – 30% суммы, 31-45 дней – 15%, более 45 дней – возврат не предусмотрен.

Академия ТОП предусматривает возврат средств в полном размере только при отказе от обучения в срок не менее 5 рабочих дней до момента старта курса.

У школы Яндекс Практикум оформить возврат денег за курс можно на любом моменте обучения, сумма рассчитывается пропорционально пройденной части курса. А еще здесь можно оформлять академический отпуск или переносить дедлайны через куратора.

Итак, школы Eduson Academy и Яндекс Практикум хорошо проработали тарифные линейки, позволяя выбирать нужную вам глубину знаний и дополнительный функционал. Также только эти две школы позволяют сделать оплату от юр. лица, а Eduson Academy дополнительно предусмотрела еще и рассрочку без процентов. А еще в любой из трех сравниваемых школ можно пользоваться купонами от BeriBuy для получения персональных скидок и предложений – вне зависимости от того, интересно ли вам обучение программированию или домашнее онлайн-обучение на маркетолога.

Где лучше обучаться: сравниваем уровень преподавателей

Выбирая, где лучше проходить курсы, не упустите из вида и лекторов. Освоить профессию в разы легче, если заниматься под наставничеством реальных практиков, которые умеют найти подход к любому ученику:

В Академии Эдусон преподаватели – эксперты с обязательным опытом работы от 5 лет, на странице каждого обучения вы найдете раздел «Эксперты курса» с детальным описанием каждого педагога, его опытом и достижениями.

Чтобы стать преподавателем Академии ТОП, необходим опыт работы минимум от 5 лет. Здесь трудятся специалисты ведущих айти-компаний с актуальными знаниями и собственной практической базой.

Работать с вами в Яндекс Практикум будут действующие специалисты крупных предприятий, обладающие реальным опытом.

Заметно, что преподавательский состав во всех трех компаниях достойно высок – знания вы будете получать от реально практикующих экспертов в своей отрасли.

Всё о перспективах – есть ли гарантия трудоустройства

Вне зависимости от того, интересно ли вам направление UX/UI-дизайнер, тестировщик или Python-разработчик, хочется не просто получить новые знания, а с их помощью построить карьеру. Давайте выясним, возможно ли подобрать обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством:

Если вы ищете курсы IT с трудоустройством, то в Eduson Academy ваше резюме после обучения будет направлено в ведущие компании по базе корпоративных клиентов школы. Среди них – СБЕР, ПИК, X5Group, Gett, Билайн и др. Также в обучении предусмотрены модули по резюме, подбору вакансий, подготовке к собеседованиям и принятию офферов.

Компьютерная Академия TOP IT-курсы предлагает с участием представителей ведущих компаний на защите выпускных и курсовых проектов (можно себя зарекомендовать), также они участвуют как члены жюри при оценке хакатонов и конференций школы. Партнеры школы по трудоустройству – 2ГИС, Яндекс, Playrix и др.

В Yandex Practicum в каждой профессии предусмотрен модуль по трудоустройству, где вас научат навыкам создания резюме, мотивационного письма и портфолио, куда попадут все ваши выполненные проекты. Также студентам будут предложены реальные неоплачиваемые заказы или стажировка от компаний-партнеров для наработки опыта. Далее предусмотрена программа акселерации – помощь в поиске вакансий и прохождении собеседований, подготовка к интервью и др. Обычно выпускники откликаются на 10+ вакансий в неделю. Партнеры по трудоустройству – Туту.ру, Едадил, SoftSwiss и др.

Академия TOP, Эдисон Академия или Яндекс Практикум - что выбрать в вопросе трудоустройства, ответ очевиден: больше всего шансов на обучение с трудоустройством дает Академия Эдусон и Яндекс Практикум. В первой школе ваше резюме получат топовые фирмы, а во второй можно выполнить реальные проекты для потенциальных заказчиков. Не забывайте об этом, раздумывая об обучении и стажировках.

Обзорная таблица: наглядно сравним, какая школа лучше

Чтобы оперативно оценить, какие курсы лучше - Эдисон Академия, Компьютерная Академия TOP или Яндекс Практикум, обратите внимание на данную таблицу с ключевыми особенностями и фишками школ.

Пробные уроки: лично тестируем онлайн-образование

Поскольку сравнение курсов IT проще всего провести, лично посмотрев каждую из платформ, самое время выяснить, если ли в школах Яндекс Практикум, Компьютерная Академия TOP или Eduson Academy тестовые занятия:

Воспользуйтесь в школе Eduson Academy онлайн-консультацией для подбора программы, заодно узнав максимум о формате занятий и не только.

Компьютерная Академия ТОП предлагает онлайн-консультацию, в ходе которой вам помогут подобрать курс и ответят на все вопросы.

В Яндекс Практикум каждая профессия содержит бесплатный 14-дневный модуль для знакомства и оценки. Также можно пройти тест по профориентации для студентов для выбора курса либо воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией специалистов школы.

Выбирать онлайн-обучение будет не так и сложно: в каждой из школ вас готовы проконсультировать в онлайн-формате, а максимальные тестовые возможности дает платформа Яндекс Практикум – можно 14 дней бесплатно учиться на вводном модуле в заинтересовавшей вас отрасли, чтобы понять, какая айти-сфера привлекает больше и что лучше выбрать.

Выбираем обучение в Eduson Academy

Выбираем обучение в Компьютерная Академия ТОП

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

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