Что такое распродажи и как не быть обманутым

Все любят сезонные распродажи и скидки. Интернет-магазины переполнены товарами, которые идут по удобным акциям, но все чаще встречаются разочарованные отзывы после такого шопинга. Как не попасть впросак? Пять простых правил ждут на сайте BeriBuy.

Интернет пользователями отмечено огромное количество скидок, акций, распродаж на любые товары, но, конечно, чаще всего это сезонные или обычные скидки в магазинах одежды. А что вообще такое распродажи?

Если быть конкретным, распродажа – это способ сбыта товаров по заниженной цене. Причин для таких махинаций достаточно много. Но основными являются:

привлечь в свои магазины больше клиентов;



освободить складские помещения.

Кстати, тут и первый камень – это покупка вещей, которые уже выходят из моды. Почему не стоит тратиться на такую одежду?



Выходящие из моды – не значит нужные

Вещи, которые продаются по низким ценам не всегда, но зачастую, уже доживают последние дни на вершинах продаж. Для вас это означает, что оденете вы ее всего пару раз. Если, конечно, вы следите за модой. Хотя есть вещи, которые из моды не выйдут никогда и именно такие вещи в акционном товаре – это редкость, за которую стоит отдать деньги.

Сезонные скидки в магазинах одежды

Прежде чем увидеть достоинства и недостатки таких акций, стоит узнать, когда начинаются в магазинах сезонные распродажи. Ответ прост: после окончания сезона, когда эта обувь или часть гардероба актуальна. Достоинства:

можно купить одежду и обувь хорошего бренда за сравнительно низкую цену;



есть возможность проявить свой талант в предусмотрительности и быть готовой к следующей осени/весне/лету/зиме.

Можно не ждать окончания сезона, чтоб получить желаемый сарафанчик или джинсы, ведь можно воспользоваться отличными скидочными промокодами известных магазинов, таких как Lamoda, Love Republic, bonprix, La Redoute, TOPBRANDS, YOOX, Бутик.ру и так далее.

Ещё один вид низких цен – это тотальная распродажа. Уже по названию становиться понятно, что это полная распродажа всей имеющейся коллекции обуви и одежды. Кстати, тут тоже не обходится без подвоха.

Брак и ценники с акцией без акции

Да, к сожалению, в тотальных акциях некоторые продавцы идут на подлость. Какую? На старый ценник клеят новый с ценой, которая ни на копейку не меньше предыдущей, а то и больше.

Кстати, та же ситуация с браками. Речь не идет о следах косметики на примеряемой части гардероба, которые могли не заметить продавцы и консультанты. Здесь дело в испорченных вещах, которые осознанно ставятся на витрину для покупательниц, которые не станут рассматривать покупку в магазине, а займутся ей лишь дома, когда возможности вернуть её в магазин уже не будет.



Нужна ли мне эта вещь

Очень часто скидки нацеленны на то, чтоб человек купил как можно больше. Никто не интересуется так ли нужен приобретаемый товар. А задумываетесь ли об этом вы?

Что мы имеем в итоге? Ряд правил, обязательных при использовании акций и скидок:

Следите за модой и покупайте только то, что сможете одеть потом;

Внимательно рассматривайте приобретаемую вещь на наличие брака;

Проверяйте действительно ли уменьшена цена или это просто рекламный лозунг;

Покупайте одежду только своего размера. Если вы изменитесь в фигуре, купите новое. Поверьте, это дешевле;

Избавляйтесь от желания - купить лишь бы было: если вы ничего не нашли, значит вам ничего не нужно.

Конечно, не стоит забывать про промокоды в интернет-магазинах. Они дадут вам возможность всегда иметь брендовую одежду на любой сезон по экстремально низким ценам.