День холостяка: всемирный день шопинга 2020 на Алиэкспресс

Всемирный день шопинга 2020 - грандиозное событие, к которому готовятся за несколько месяцев. Обязательно загляните на Алиэкспресс 11 ноября. Здесь вас будут ждать скидки до 90%.

Что такое День Холостяка?

Для китайцев очень важна магия чисел. Неудивительно, что дата 11.11 еще в 90-х стала праздником для всех, кто не состоит в паре. В этот день принято искать свою вторую половинку, ходить по барам и кафе, дарить подарки друзьям.

Прибыль магазинов росла. Чтобы увеличить поток клиентов они начали снижать цены. Вскоре во всем Китае 11 ноября проводились распродажи. В 2013 году Алиэкспресс и подобные магазины провели День Холостяка уже онлайне.

Действуют ли промокоды и кэшбэк во время распродажи?

Распродажа 11.11 на сайте Алиэкспресс дает внушительные скидки, но экономия на этом не ограничивается. По-прежнему действуют купоны и промокоды Алиэкспресс.

Для любой покупки можно использовать кэшбэк. Достаточно пройти по специальной ссылке и вам вернется процент с оплаты.

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День Холостяка проводят не только на Aliexpress. Другие магазины, вроде Jd.ru, Tmall Aliexpress, GearBest, Geekbuying, BigGeek, Rosegal, SheIn, Zaful, Dx.com, La Redoute, Tomtop, bonprix, La Roche-Posay, LANCOME, Ашан, Ситилинк, iHerb тоже не упускают возможности порадовать своих покупателей дополнительными скидками.