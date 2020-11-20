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День холостяка: всемирный день шопинга 2020 на Алиэкспресс

Всемирный день шопинга 2020 - грандиозное событие, к которому готовятся за несколько месяцев. Обязательно загляните на Алиэкспресс 11 ноября. Здесь вас будут ждать скидки до 90%.

Что такое День Холостяка?

Для китайцев очень важна магия чисел. Неудивительно, что дата 11.11 еще в 90-х стала праздником для всех, кто не состоит в паре. В этот день принято искать свою вторую половинку, ходить по барам и кафе, дарить подарки друзьям.


Прибыль магазинов росла. Чтобы увеличить поток клиентов они начали снижать цены. Вскоре во всем Китае 11 ноября проводились распродажи. В 2013 году Алиэкспресс и подобные магазины провели День Холостяка уже онлайне.


Действуют ли промокоды и кэшбэк во время распродажи?

Распродажа 11.11 на сайте Алиэкспресс дает внушительные скидки, но экономия на этом не ограничивается. По-прежнему действуют купоны и промокоды Алиэкспресс.


Для любой покупки можно использовать кэшбэк. Достаточно пройти по специальной ссылке и вам вернется процент с оплаты.



Переходим на распродажу 11.11 на Алиэкспресс


День Холостяка проводят не только на Aliexpress. Другие магазины, вроде Jd.ru, Tmall Aliexpress, GearBestGeekbuyingBigGeek, Rosegal, SheIn, Zaful, Dx.comLa RedouteTomtopbonprixLa Roche-PosayLANCOMEАшанСитилинкiHerb тоже не упускают возможности порадовать своих покупателей дополнительными скидками.

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