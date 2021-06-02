Детские смарт-часы, по которым можно разговаривать

В век современных технологий почти у всех имеются умные часы, тем более у детей, ведь с помощью них можно не только отследить местонахождения ребенка, но и поговорить с ним. Смарт-часы, по которым можно разговаривать сейчас все больше и больше набирают популярность.

Как выбрать смарт-часы для ребенка?

«Какие смарт-часы лучше купить ребенку?» - этим вопросом задаются те родители, которые еще не купили своему чаду новый гаджет.

Выбирая умные смарт-часы для детей, необходимо обращать внимание на несколько факторов, о которых мы расскажем подробнее.

Правильно подобранный корпус и размер ремешка играют большую роль, ведь дети постоянно растут, а значит, и ремешок нужно выбирать регулирующийся. Он не должен слетать с руки ребенка или сдавливать ее. Сам экран часов должен быть такого размера, чтобы ребенку 7 лет и выше было удобно смотреть на дисплей, то есть экран не должен быть слишком маленьким или большим.

Смарт-часы для детей с функцией слежения бывают нескольких видов: GPS, LBS и Wi-Fi. Отдавать предпочтение следует часам с GPS, так как он работает по спутникам, а LBS и Wi-Fi не такие надежные. LBS имеет связь по сотовым вышкам, а так как связь может прерываться, то это ненадежный способ, так же как и с Wi-Fi.

При выборе умных часов для маленьких детей или для подростка следует отдавать предпочтение ударопрочным и влагостойким гаджетам, так как дети не всегда бережно относятся ко своим вещам, а частенько просто забывают их где-то и даже теряют. Чтобы меньше беспокоится о состоянии новых смарт-часов, лучше купите крепкие и влагостойкие часы.

Выбирайте часы с сим картой, с которых можно звонить без телефона, ведь дети не всегда носят с собой телефон, забывая его дома. А если вы беспокоитесь о том, где ваш ребенок и, когда он вернется, то смарт-часы для детей с функцией телефона – отличное решение.

С помощью умных часов вы в любое время можете позвонить ребенку и узнать его местонахождение. При этом не нужно беспокоиться, что недавно купленный дорогой телефон он может потерять, пока гуляет с друзьями на улице.

Как совершать звонки по смарт-часам?

Если вы переживаете, что ребенку будет сложно пользоваться смарт-часами и отвечать на звонки, то вы ошибаетесь, ведь это проще простого. В умных часах при звонке также, как на телефоне, высвечиваются надписи: принять и сбросить, обычно они выделены зеленым и красным. Для ответа или сброса звонка необходимо нажать на экран с нужной надписью или нажать на кнопки, которые находятся сбоку экрана часов. Также к смарт-часам можно подключить наушники (проводные или беспроводные), а если их нет, то разговаривать можно, поднеся часы к уху, как телефон.

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Функциональность умных часов

Выбирая умные часы для ребенка, стоит помнить об их функциональности. Некоторые модели имеют большое количество приложений, которые вовсе не нужны малышу. Обычно смарт-часы имеют в себе функцию телефона, слежения и такие приложения, как калькулятор, календарь, шагомер, диктофон, а также фото, отслеживание сна и другие. Если вашему ребенку нужны часы только, чтобы вы могли ему позвонить или узнать его местонахождения, то покупайте умные часы с минимумом функций, чтобы не переплачивать. А вот детям постарше уже будет интереснее, если в часах имеются различные функции.

Ответ на вопрос: «Какие смарт-часы лучше для школы?» простой, ведь в школе детям не разрешают пользоваться телефонами, поэтому умные часы с необходимыми функциями для ребенка будет отличным решением. Главное правильно подобрать размер ремня часов, чтобы они были ударопрочными и влагостойкими.

Смарт-часы с датчиком снятия часов с руки и функцией SOS Если вашему ребенку от 3 до 6 лет, то стоит выбирать модели с датчиком снятия часов с руки и горячей клавишей – SOS. Если ребенок снимет часы, то вы об этом узнаете, так будет понятно, например. Если часы потеряются, ведь обычно ребенку незачем снимать часы с руки. А функция SOS необходима в экстренных случаях, когда нужно быстро среагировать на ситуацию.

Звуковой мониторинг

Многие смарт-часы имеют функцию звукового мониторинга, то есть если ее включить, то вы будете слышать все, что происходит вокруг ребенка. Эта функция полезна в том случае, например, когда вашего малыша обижают в школе, но он не говорит, кто именно. Так вы сможете самостоятельно все узнать, не находясь рядом с ребенком.

Безопасная геозона

Также в определенных моделях умных часов есть функция «Безопасная геозона или геолокация», с помощью которой вы можете самостоятельно выбрать ту местность, которая будет безопасной для ребенка, а если он ее покинет, то вам придет оповещение. Таким образом, можно постоянно не отслеживать местонахождения ребенка, а просто выбрать ту зону, которая будет не опасной для малыша.

Если вы еще только собираетесь покупать смарт-часы для ребенка, то отдавайте предпочтение тем, которые имеют регулируемый ремешок, удобный интерфейс и все необходимые функции, ударопрочный и влагостойкий, а также те, по которым можно звонить.