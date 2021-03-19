Экономный шопинг в торговых центрах: промокоды в 7 магазинов «Охотного ряда»

«Охотный ряд» – современный торговый комплекс, расположенный в самом сердце столицы. В подземном центре собраны магазины одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, косметики, парфюмерии, техники, продукции для отдыха и саморазвития, полезных товаров для дома. Яркие витрины бутиков популярных брендов соблазняют на грандиозный шопинг – такой, чтобы ни в чем себе не отказывать и исполнять любые желания близких людей. К счастью, теперь мечта может стать реальностью благодаря секретным промокодам. Забирайте скидки и подарки, участвуя в эксклюзивных акциях, и получайте фантастическое удовольствие от покупок в любимых магазинах!

Фотография взята из источника freepik.com

«Охотный ряд»: история и современность

Начиная с XVII века в районе будущего подземного центра торговцы предлагали гурманам дичь. Охотники привозили сюда рябчиков и тетеревов, которые невероятно быстро раскупались. После пожара в 1812 году вместо деревянных лавок здесь установили новые и более презентабельные – из камня. Охотный ряд с тех пор стал ассоциироваться с пышными застольями и старинным хлебосольством, поэтому ассортимент предлагаемых товаров постепенно расширялся. Сюда с удовольствием съезжались не только жители, но и гости города.

Строительство современного торгового центра началось в 1993 году и завершилось к 850-летнему юбилею Москвы. Новый комплекс сразу же стал лауреатом международного конкурса MIPIM AWARDS. Центр включает 4 уровня, 3 из которых расположены под землей. Каждый подземный ярус получил оформление в стилях разных эпох, начиная с классицизма и заканчивая модерном. Элегантности дизайну торгового комплекса придают величественные колонны и мраморные лестницы, очаровательный фонтан на нижнем этаже и лифты с панорамным видом. Приподнятая часть центра «Охотный ряд» стилизована под традиционные русские торговые ряды.

На чем можно сэкономить в торговом центре «Охотный ряд»

Практически в каждом магазине, представленном в торговом центре «Охотный ряд», можно получить скидку или товар в подарок по промо-коду. И для этого совершенно не обязательно отправляться за покупками на Манежную площадь и даже ехать в Москву. Купоны часто действуют в интернет-магазинах популярных бутиков! Наслаждайтесь выгодным шопингом в любой точке России. Предлагаем список из 7 самых популярных бутиков из центра «Охотный ряд», в которых можно сэкономить благодаря купонам.

Colin’s

Colin’s входит в тройку самых популярных джинсовых брендов в России. Коллекция турецкой марки включает модели классического и современного кроя (бойфренды, кюлоты, скинни, слимы). В фирменном магазине продаются также другие изделия из денима: шорты, куртки, юбки, рубашки, платья. Создать эффектный и завершенный образ позволяют яркие толстовки и футболки с принтами, теплые и демисезонные куртки в стиле casual. Бренд предлагает удачные и трендовые образы для мужчин, женщин и подростков. Секретные промо-коды и купоны помогут обновить имидж со скидкой!

Забрать промокод для Colin’s

Nike

Американская компания, основанная в 1964 году, считается лидером как среди профессиональных спортсменов, так и среди ценителей легкого и комфортного стиля. Линейка бренда, название которого происходит от имени греческой богини победы Ники, включает кроссовки и форму для бега, футбола, тенниса, занятий фитнесом, активных прогулок. Компания предлагает клиентам эксклюзивную возможность заказать одежду или обувь со своим дизайном (текстом и логотипом). Интересно, что именно Nike является официальным поставщиком экипировки для NBA. Бренд сотрудничает с баскетболистом Майклом Джорданом и футболистом Роналдиньо. Купоны в магазин «Найк» – разумный выбор для людей, которые предпочитают комфорт и рациональные траты.

Забрать промокод для Nike

Respect

Respect Respect – один из самых популярных магазинов обуви на любой вкус. Его ассортимент представлен кроссовками и классическими сапогами, ботильонами и лоферами, мокасинами и солидными ботинками, балетками и шлепанцами. Довольно часто купоны Respect также распространяются на элегантные сумки и портфели, ремни и кошельки из каталога компании: позвольте себе создать стильный образ без ненужных переплат. Торговая марка делает акцент на доступности и оригинальном дизайне товаров разных брендов.

Забрать промокод для Respect

Etam

Etam Etam – французский бренд нижнего белья, созданный больше 100 лет назад. Бутик предлагает изысканную продукцию для девушек на все случаи жизни. Это повседневные, классические, спортивные, комфортные, корректирующие модели, бюстгальтеры для будущих мам, постоперационные изделия, соблазнительные боди и трусики из натуральных материалов. Отдельно представлена коллекция домашних нарядов от легендарного бренда, чтобы каждая девушка чувствовала себя настоящей королевой даже в будни. Для пляжного сезона в магазине можно приобрести модный купальник, подчеркивающий достоинства фигуры. Хватит себя ограничивать: купоны на скидку Etam помогут забыть о скучной экономии и быть уверенной 24/7.

Забрать промокод Etam

Mixit

Российский косметический бренд Mixit успевал завоевать доверие женщин благодаря своим натуральным и эффективным составам, основанным на биоактивных компонентах. Невероятным спросом среди девушек пользуются антицеллюлитные обертывания, скрабы, масла и другие товары для тела. Превратить повседневный уход в волшебное удовольствие позволяют популярные средства-шиммеры с мерцающими блестками. Настоящий must-have для идеальной фигуры – фирменная щетка бренда для сухого массажа. Откройте для себя мир промокодов Mixit и экономьте на покупке продукции, которая действительно работает.

Забрать промокод Mixit

Рив Гош

Российская парфюмерно-косметическая сеть предлагает покупать все необходимое для ухода за собой в одном месте! В огромном ассортименте в магазине представлены гигиенические средства для кожи любого типа, маски, шампуни, сыворотки для восстановления волос, увлажняющие и корректирующие кремы и масла для тела топовых брендов. В каталоге вас также ждут нишевые парфюмы, профессиональные составы и аксессуары для макияжа, освежители и ароматизаторы для дома. Компания учитывает последние тренды в бьюти-сфере и предлагает большой выбор натуральной и корейской продукции проверенных брендов. Чтобы не тратить на покупки значительную часть дохода, обязательно пользуйтесь предложенными промокодами из нашей коллекции.

Забрать промокод «Рив Гош»

Читай-Город

Во время шопинга многие задумываются не только о покупке новой одежды, аксессуаров, косметики, но и о качественном отдыхе, саморазвитии. Предлагаем активировать промокоды «Читай-Город», чтобы экономить на художественной, научно-популярной, деловой литературе от самых популярных издательств России. Магазин не ограничивается продажей красочных книг: его ассортимент также включает симпатичные игрушки, настольные игры, наборы для детского и взрослого творчества, эксклюзивные канцелярские принадлежности и сувениры со скидкой. Чтобы вы не тратили много времени на поиск необходимого товара, магазин регулярно выкладывает тематические подборки и предлагает советы по выбору продукции для себя и на подарок.

Забрать промокод «Читай-Город»

Часто задаваемые вопросы о промо-кодах и купонах

Теперь вы знаете, что с помощью купонов можно постоянно экономить на покупке различных товаров в магазинах, которые представлены не только в «Охотном ряду», но и практически в любом торговом центре России. Ответим на популярные вопросы, чтобы вы пользовались кодами с максимальным удовольствием и пользой!

1. Для чего нужен купон?

Для получения определенного бонуса от интернет-магазина:

скидки в процентном соотношении (например, 40 % скидки на духи, одежду из предыдущих коллекций, определенный ассортимент подарков);

фиксированной скидки (1000 рублей на покупку всех джинсов, 500 рублей при условии заказа товаров на сумму от 2500 руб. и т.д.);

подарка (к примеру, кисти для макияжа при покупке декоративной косметики определенного бренда);

бесплатной доставки товаров или полезной услуги со скидкой.

2. Я нашел подходящий промокод на сайте BeriBuy. Как забрать подарок или скидку?

Вам нужно:

Нажать кнопку «Показать код».

Скопировать купон (комбинацию цифр и/или букв на экране).

Зайти на сайт интересующего магазина и добавить товары в «Корзину».

Указать скопированный промо-код в специальном окне. Как правило, оно находится в «Корзине» или отображается на одном из этапов оформления заказа.

3. Все ли купоны нужно активировать?

Нет, некоторые секретные акции не требуют использования промокодов. В таком случае, вы увидите рядом с описанием спецпредложения надпись «Показать скидку». Перейдите по ссылке и следуйте дальнейшим инструкциям для выгодного шопинга в магазине.

4. Я активировал купон, но не получил скидку на товар. Что делать?

Проверьте, выполнили ли вы все правила акции. Возможные причины того, что купон не сработал:

вы пытаетесь активировать код с истекшим сроком годности;

предложение не распространяется на товар, который вы пытаетесь приобрести;

не соблюдено определенное правило участия в акции, например, общая сумма заказа ниже указанной в описании спецпредложения;

вы хотите купить товар, который уже продается со скидкой (в большинстве случаев акции не суммируются друг с другом);

спецпредложение актуально только для новых покупателей, а вы уже являетесь постоянным клиентом магазина.

Если вы внимательно проверили соблюдение правил, но скидка или бонус все равно не засчитывается, пожалуйста, обратитесь в нашу техподдержку. Мы разберемся в возникшей ситуации. Сервис BeriBuy гарантирует безопасность каждому посетителю и предлагает помощь в решении проблем с использованием купонов.