Электрические мясорубки для дома: ТОП-5 качественных бюджетных моделей
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Особенности мясорубок с металлическими шестернями
Что такое шестерни в мясорубке? Это детали, которые передают усилия к валу от силового механизма техники. Внешне шестеренки похожи на зубчатые кольца. Они могут изготавливаться из 2 основных материалов – пластика и металла. Металлические служат гораздо дольше по сравнению с пластиковыми конструкциями. Именно поэтому такие мясорубки предпочтительнее для людей, которые хотят совершить покупку не на 1 год.
Основные критерии выбора мясорубки
Рейтинг лучших электрических мясорубок за 2020-2021 годы поможет понять, какие модели техники получили наибольшее количество положительных отзывов клиентов. При выборе конкретного агрегата для домашнего использования обращайте внимание на:
- количество и разнообразие насадок: кому-то достаточно готовить только фарш, а кто-то хочет приобрести универсальное устройство;
- мощность и скорость переработки мяса;
- наличие защиты от перегрева мотора;
- вспомогательные функции, например, реверс;
- гарантийный срок производителя.
Scarlett SC-MG45S55: компактная мясорубка с металлическими шестернями
Мясорубка китайского бренда Scarlett отличается высокой мощностью (1900 Вт) при своих минимальных размерах. Производительность модели достигает 2 кг мяса в минуту – это хороший показатель для бюджетного агрегата. Отлично подходит хозяйкам, которые любят готовить домашние полуфабрикаты впрок и тратить при этом минимум времени.
Важнейшие части и соединения техники сделаны из металла. Это значит, что устройство прослужит гораздо дольше, чем в случае с пластиком.
Одна из лучших электромясорубок с металлическими шестеренками обладает следующими достоинствами:
- Хорошая базовая комплектация. Двух перфорированных решеток с отверстиями 5 мм и насадки для приготовления аппетитной натуральной колбасы, кеббе достаточно для большинства кулинарных экспериментов.
- Защита от перегрева. Технология Safe Pro защищает мотор устройства от перегрузки и увеличивает срок работы агрегата.
- Благодаря функции реверса можно легко прокрутить мясо в обратном направлении при застревании. Внутренние шестеренки очищаются легко и быстро.
- Простота в уходе. По словам покупателей, на черном корпусе не задерживаются загрязнения. Прибор легко моется, быстро собирается и разбирается.
KITFORT KT-2101-3: стильная базовая модель мясорубки
Если вы задумываетесь о том, как выбрать качественную и недорогую электромясорубку для дома в элегантном стиле, отдайте предпочтение этой китайской модели. Ее «фишка» в том, что дизайн разрабатывался в студии Артемия Лебедева. Черно-оранжевый агрегат с мощностью в 1500 Вт справляется с переработкой 1,2 кг мяса за 1 минуту. Мясорубка поместится даже на маленькой кухне в квартире-студии: ее высота – 22 см, ширина – 20 см.
Покупатели отмечают такие преимущества модели:
- Достаточная комплектация. Есть решетки 5 мм и 7 мм для любителей крупного и среднего фарша. Кроме того, предусмотрена насадка для колбас и кеббе.
- Есть кнопка реверса. Выручает, когда попадается слишком жилистое мясо. По словам клиентов, этой функцией приходится пользоваться крайне редко.
- Присутствует защита от перегрева мотора.
В отзывах пишут, что эта модель работает менее шумно, чем многие другие бюджетные мясорубки.
Ротор Экстра-Р ЭМШ 35/250-1: дешевая модель для переработки любого мяса
Хорошая бюджетная мясорубка для дома, которая справляется с любым типом продуктов. По словам покупателей, модель легко и быстро перемалывает и полузамороженное, и жилистое мясо. При этом на нож не накручиваются прожилки, и сетка не забивается. Многие хозяйки также пользуются мясорубкой для переработки томатов, яблок.
Заявленная мощность агрегата – 1500 Вт, а в минуту он перерабатывает около 0,58 кг мяса. Это нормальный показатель, учитывая, что в технике отсутствует специальная защита от перегрузки.
Владельцы мясорубки российского производства называют ее плюсы:
- интуитивно простая сборка: можно разобраться даже без инструкции;
- острые, хорошо заточенные ножи: даже при 2-летней активной эксплуатации их не приходится менять;
- простота мытья.
Еще одно преимущество электромясорубки с металлическими шестернями российского производства – дешевый ремонт и наличие необходимых запчастей в большинстве сервисных центров.
Из минусов устройства – отсутствие насадок для колбас, кеббе, а также шум при работе.
Аксион М 41.03: для универсального применения
Мясорубка мощностью 1750 Вт способна перерабатывать 2 кг мяса в минуту. Владельцы техники пишут о том, что она справляется даже с жилистым мясом. К ее достоинствам также можно отнести:
- Многофункциональность. Устройство оснащено насадкой-теркой (3 шт.), насадкой для шинковки, насадкой для колбас, диском для фарша (3 шт.) и даже цитрус-прессом. Специальный чехол предотвращает разбрызгивание. Такого набора достаточно для выполнения большинства кулинарных задач.
- Надежность. Электрическая мясорубка дополнительно защищена от перегрева мотора. Функция реверса спасает, если мясо внезапно застревает.
- Простота в уходе. Техника легко моется, быстро разбирается и собирается. Корпус устройства изготовлен из белого пластика, который не желтеет от контакта с продуктами.
Кроме того, все насадки из комплекта легко хранить, ведь для них предусмотрен отдельный отсек.
StarWind SMG4485: стиль, изящество, мощь
Мясорубка российского бренда является самой быстрой в нашей подборке: за минуту техника перемалывает 2,2 кг мяса, мощность модели – 1800 Вт. Чтобы агрегат прослужил как можно дольше, производитель позаботился о дополнительной защите от перегрева мотора. Присутствует также функция реверса, позволяющая прокручивать застрявшее мясо в обратном направлении.
Вот главные особенности модели:
- Комплектация. Предусмотрено 3 варианта дисков, по-разному измельчающих продукты, насадки для колбасы, кеббе и кебаба.
- Острые самозатачивающиеся ножи. Великолепно справляются с поставленной задачей на протяжении всего срока использования.
- Экстравагантный дизайн. Серебристый корпус эффектно смотрится на кухне в классическом и современном стиле.
По словам владельцев, мясорубка не сильно шумит и практически не вибрирует при работе.
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