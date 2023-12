Java и C#: какой язык программирования сейчас востребован на рынке

Только на специальных закрытых страницах можно найти курсы буквально за полцены: мы поделимся именно этими страницами.



Обратите внимание – найти информацию про айти-профессии можно и в бесплатных видео (как правило, это только общая вводная информация, без углубления в специализации и без практической части), но только в школах дадут помощь менторов, трудоустройство и обратную связь по каждому проекту. Изучение айти-профессий и языков программирования с гарантией трудоустройства, не взирая на возраст, возможно благодаря онлайн-школам. Ниже в нашем обзоре будут представлены курсы разных школ со ссылками на актуальные распродажи.Обратите внимание – найти информацию про айти-профессии можно и в бесплатных видео (как правило, это только общая вводная информация, без углубления в специализации и без практической части), но только в школах дадут помощь менторов, трудоустройство и обратную связь по каждому проекту. Многие считают - лучше изучать один язык, C# или Java для начинающего программиста, став в нем специалистом. Но реальная практика такова: для продвижения в карьере лучше владеть несколькими языками, каждый охватывает свой спектр инструментов, дает возможность работать с разными типами задач. А многозадачные специалисты всегда более востребованы.

Чем похожи и отличаются Java и C#

Java и C# схожи синтаксисом и по мыслям, словно два близнеца – Java появился первым, через 5-6 лет его немного видоизменили, создав C#. Если говорить кратко, в чем разница С# и Java: С# чаще выбирают для перспективных стартапов, он интересен мидлам и сеньорам, которые планируют трудоустраиваться в крупные фирмы и банки. А вот Java – язык, который чаще используется в Enterprise-разработке, с проработкой бизнес-логики и бизнес-процессов конкретного заказчика. В вопросе же, что быстрее, Java или С# - однозначно второй вариант за счет своевременного компилятора Just-in-time (у Java он опережающий). Отличие будет и в плане работы: если вам нравится постоянно заниматься одними и теми же задачами, стоит выбрать курсы Java, а если хочется постоянно пробовать новые разные проекты – выбирайте курсы Си шарп.

Java – устоявшийся и надежный язык. Из-за его универсальности и нужности джавистов очень много на рынке, Java не уйдет даже через 50 лет. Фишка Java – обратная совместимость, поздние версии способны работать с ранними (например, с продуктом легаси). Java востребован в крупных корпорациях вроде нефтегазовых предприятий, телекоммуникациях (МТС, Ростелеком, Билайн и др.), в банках и сфере финтех. Java -специалистов ждет хороший соц. пакет и стабильная з/п (от 250 тыс. для мидла в РФ, за рубежом в 2-3 раза больше). Работа будет стабильной в плане задач, поскольку на Java пишут мало новых проектов. Важно: в Java очень много фреймворков, главный – Spring, удобная платформа для упрощения процесса разработки, нечто вроде шаблона, модели, на базе которой можно быстро дописать собственный Java-код.

С# - современный язык, созданный Microsoft. Изначально он запускался для задач под Windows, но сегодня стал универсальным и подходит для десктопных приложений, нейросетей, игровых задач, веб-сервисов и графики для метавселенных. Задачи для него создают на программной платформе .NET. Курсы по Си шарп подойдут новичкам, поскольку С# - отдельная часть инфраструктуры от фреймворка .NET, являющегося доступным и бесплатным. Зарплата у Си шарп почти аналогична Java, при этом C# чаще используют для стартапов, брокерских компаний, криптовалютных бирж. А еще на С# действует платформа Unity, на которой реализованы крупные игры – Геншин, Escape from Tarkov, Life is Strange: Before the Storm, Call of Duty: Mobile.

Что лучше, Си шарп или Джава – что сложнее и чем предстоит заниматься

Онлайн-обучение Си шарп идеально для геймдева, Windows, Андроид и iOS, обеспечения безопасности. C# почти всегда применяется в паре с фреймворком, что и влияет на поведение языка. Его стоит выбрать желающим связать карьеру с банками, стартапами, мобильной разработкой, созданием видеоигр и VR-приложений на Unity. С# можно встретить в Tesla, Microsoft, Яндекс, OZON и др.

Java же подойдет тем, у кого есть азы английского, поскольку синтаксис похож на английский. Java можно применять в качестве базы, на основе которой будет проще осваивать другие языки. Java используется для создания серверных приложений, фронтенд-разработки, подойдет для новичков, поскольку его отличает универсальность и архитектурная нейтральность. В основном, это разработка мобильных и консольных приложений, машинное обучение. Java – востребованная профессия, язык используется в таких продуктах, как Netflix, YouTube, Twitter и др.

Итак, если вы сделали выбор между языками программирования Си шарп или Джава – смотрите ниже лучшие курсы программирования с нуля. Здесь вы найдете как IT-обучение новичкам, так и программы для продвинутых. Ознакомьтесь с вариантами по срокам, стоимости, узнайте отличия курсов и перспективы – а мы поделимся ссылкой на страницы с актуальными распродажами на топ курсов.

Онлайн-школа Skillbox

№1 по версии Smart Ranking – 93% учеников успешно достигают поставленных целей. Школа имеет лицензию, делает ставку на учебу в свободном графике и предлагает гарантированное трудоустройство по большинству курсов.

Профессия «Java-разработчик» (подойдет с 0 и продвинутому уровню) – 8 месяцев

Цена курса с 45% скидкой: от 3959 рублей за месяц, с разбивкой на 34 месяца, 1-й взнос через 3 месяца.

Формат: обучение программированию онлайн с вечным доступом к курсу, видеоролики в записи + разбор сложных тем online со специалистами. Предусмотрен командный проект с тимлидом с трекерами и дедлайнами. В конце выдается сертификат школы.

Трудоустройство: выполните 28 заданий, 1 индивидуальный (разработка поисковика) и 1 командный (разработка соцсети) проект для портфолио. Карьерный центр поможет с поиском вакансий, подготовит к беседе с работодателем, если не трудоустроитесь – вернут средства (акция временная). Студенты после курса Java работают в Тинькофф, Mail.ru Group, Grape и др.

Чему научитесь: разработке web-приложений на Java, работе с файловой системой и БД, применению паттернов проектирования, разработке многопоточных приложений и работе с Git, навыкам работы по методологии SCRUM.

Забрать промокод на профессию Java-разработчик

Бонусы: 4 бонусных курса, оформление налогового вычета, рассрочка без переплат. Бесплатно можно пройти в курсе Java 7-дневный вводный модуль.

Профессия «Java-разработчик PRO» - 6 месяцев

Стоимость курса с 45% скидкой: от 5855 руб/мес, в рассрочку на 31 месяц, 1-й взнос через 6 месяцев.

Формат: готовые видео с бессрочным доступом + практические упражнения и тесты, разбор кейсов экспертами с отработкой ошибок. Участие в учебном комьюнити по теме Java для обмена опытом. В конце выдается сертификат.

Трудоустройство: гарантированное, либо возврат средств. Помогут в разработке индивидуального карьерного плана, предоставят Java-вакансии, помогут с портфолио и организуют командную стажировку с тимлидом по созданию соцсети. Партнеры - Тинькофф, Рамблер, Mail.ru Group, Grape и др.

Чему научитесь: ООП, работе с фреймворком Spring и Java Enterprise, CI/CD, микросервисам, многопоточности, алгоритмам и структурам данных. Выполните 68 упражнения и 4 итоговых проекта по Java (поисковый движок, соцсеть, книжный сайт и автоматизация корпоративной логистической службы).

Забрать промокод на профессию Java-разработчик PRO

Бонусы: 6 подарочных модулей, оформление налогового вычета, год английского по системе КЭСПА в подарок.

Профессия Разработчик игр на Unity с нуля до Middle – 6 месяцев

Цена курса: с 50% скидкой до 4051 руб/мес, в рассрочку на 31 месяц, 1-й взнос через 6 месяцев.

Формат: занятия Си шарп для начинающих по готовым видео + практические задания, доступ к материалам бессрочный. Все задачи курса приближены к реальным и проверяются кураторами. В конце выдается сертификат.

Трудоустройство: гарантированное, либо возврат средств за курс. Предусмотрена командная разработка игр в GameBox (практика) в тарифах Стандартный и Персональный, встречи с представителями индустрии, помощь с портфолио и резюме. Студенты Скиллбокс работают в ВТБ, One Two Trip, Тинькофф и др.

Чему научитесь: навыкам программирования на С#, технике создания шейдеров и 3D-моделей, разработке 2D и 3D-игр на Unity, оптимизации игр. Выполните от 6 до 15 проектов в портфолио (зависит от тарифа).

Забрать промокод на профессию Разработчик игр на Unity с нуля до Middle

Бонусы: оформление налогового вычета, бонусные модули к основному курсу, год занятий английским по системе КЭСПА.

Kata Academy

Одна из первых онлайн-школ, запустившая программы с оплатой только после трудоустройства. За 5 лет она выпустила более 1500 студентов с зарплатой минимум от 100 тысяч рублей.

Дистанционное обучение Java-разработчиков с любого уровня – 11,5 месяцев

Стоимость курса: от 22000 руб/мес, оплата помесячно.

Формат: готовые онлайн-уроки на собственной платформе школы, общение в чатах + созвоны с ментором по сложным вопросам, персональная практика и навыки работы в команде.

Трудоустройство: гарантированное в первый месяц после окончания подготовки, либо возврат средств за курсы Джава-разработчик. Комплексная помощь в составлении резюме и отборе офферов, участие в настоящем бизнес-проекте, трудоустройство возможно по всему миру. Партнерские фирмы – Twino, Тинькофф, Epam, Klarna и др.

Чему научитесь: Java Core и Java Advanced, работе с Git, управлению зависимостями, работе с ключевым инструментами программиста. Выполните проекты для портфолио + поучаствуете в бизнес-проекте в командном формате.

Забрать промокод на курс Java-разработчик с любого уровня

Бонусы: доступ к закрытому сообществу студентов Java в Mattermost, 5 бесплатных пробных дней до оплаты курса.

Java backend - с оплатой после трудоустройства (9 месяцев)

Стоимость курса: обучение бесплатно, оплата 17% от фактического дохода после трудоустройства (после вычета НДФЛ) в течение 24 месяцев.

Формат: для поступления понадобится сдать тестовое задание. Обучение по видеоурокам на платформе + созвоны с ментором для решения сложных вопросов, а также регулярные ревью кода.

Трудоустройство: гарантированное в Москве или СПб с доходом минимум в 100 тысяч рублей. Предусмотрена комплексная подготовка с составлением резюме, подготовкой к собеседованиям + 2 года карьерной поддержки после трудоустройства. Выпускники школы работают в Luxoft, Открытие, Twino, Epam и др.

Чему научитесь: курсы программирования Java помогут научиться Maven, Java Core, Git, Spring, основам SQL, работе с БД и управлению зависимостями, разделению архитектуры, разработке клиента, принципам REST и др.

Забрать промокод на курс Java backend

Бонусы: регулярные мастер-классы и вебинары по Java после выпуска для поддержания профессионального уровня.

Skillfactory

Крупная российская школа ежемесячно обучает около 75 тысяч человек. Главная фишка Скиллфектори – масса практики и стажировок от реальных компаний, а также гарантированное трудоустройство за полгода.

Java-разработчик (курс с нуля) – 14 месяцев

Стоимость курса: с 60% скидкой от 3575 руб/мес, в рассрочку на 36 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: короткие видео (просмотр в свободное время) + текстовые материалы, практика на реальных кейсах после каждого блока (предлагается в пяти форматах и составляет около 80% курса). Выпускники курса Java получают именной сертификат.

Трудоустройство: гарантированное, либо вернут деньги за курс Java. Центр карьеры поможет с сбором портфолио, откликами на вакансии уже через 7 месяцев с начала учебы. Студенты Скиллфактори работают в СБЕР, Рамблер, Bayer, 20.35, Henkel и др.

Чему научитесь: программированию на Java, SQL и работе с БД, алгоритмам и структурам данных, Backend-разработке и Frontend для Backend-разработчика, освоите Spring Framework, основам DevOps. Выполните рабочие проекты (телеграм-бот, интернет-банк, ролевая игра и др.) + собственный проект по созданию приложения.

Забрать промокод на курс Java-разработчик

Бонусы: скидки при полной оплате курса, карьерный курс в подарок, бонусный модуль по английскому, ревью резюме и тестовое техническое собеседование.

C# - разработчик – 1 год

Стоимость курса: с 50% скидкой от 2825 руб/мес, в рассрочку на 36 месяцев, первый взнос через месяц.

Формат: обучение Си шарп по видеороликам по 15-20 минут + тексты и презентации, практика на реальных ситуациях после каждого урока (предлагается в пяти форматах и занимает порядке 80% курса). В конце курса выдают персональный сертификат.

Трудоустройство: гарантированное или вернут средства. При помощи Центра карьеры сможете научиться составлять портфолио и отобрать вакансии, проходить собеседования. Студентов, прошедших курсы программирования Си шарп, трудоустраивают в Яндекс, Контур, NVisionGroup, Deutsche Bank и др.

Чему научитесь: использовать язык программирования Си шарп, продумывать серверную логику, настраивать взаимодействие с высоконагруженными БД, писать десктопные приложения и сайты, работать с .NET, модулями .NET Framework и .NET Core. Учебные проекты – телеграм-бот, соцсеть, галерея для просмотра изображений. Итоговый проект – двухмесячная виртуальная стажировка по созданию блога.

Забрать промокод на курс C#-разработчик

Бонусы: вечный доступ к материалам курса, карьерный курс и курс «Алгоритмы и структуры данных» в подарок, бонусный модуль «английский для IT».

Яндекс Практикум

Международная онлайн-школа уникальна тем, что здесь представлена автономная среда обучения – погружение в практику с первого урока, максимум интерактивных тренажеров и бесплатный вводный блок в любой программе.

Курс «Java-разработчик плюс» - 14 месяцев

Цена курса: от 17550 руб/мес с рассрочкой на 14 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: Java обучение с нуля по типу готовых видеозаписей + несколько раз за неделю живые вебинары для разбора сложных нюансов. Практика – интерактивные тренажеры, упражнения, лайвкодинг и групповые проекты для наработки опыта. Выпускник получит документ о проф. переподготовке.

Трудоустройство: помощь с резюме и портфолио, выстраиванием карьерной стратегии и поиском вакансий, проведение пробного собеседования. Студенты, прошедшие курсы Джава, трудоустраиваются в СБЕР, Яндекс, Aston, Совкомбанк и др.

Чему научитесь: работе с Kafka, Spring, Docker, созданию REST API, базовому пониманию алгоритмов, работе с БД с использованием SQL и др. Выполните 7 работ в портфолио + 2 групповых работы по Java.

Бонусы: модуль по продвинутой бэкэнд-разработке Java в подарок, доступ к помощнику YandexGPT, налоговый вычет, вводный блок в курсе – бесплатно.

GeekBrains

Платформа входит в пятерку лидеров в сфере онлайн-образования РФ, имеет государственную лицензию и входит в программу «Цифровые профессии». Она успешно трудоустроила уже 960 тысяч выпускников – гарантии прописаны прямо в договоре.

Разработчик на C#: быстрый старт в профессии – 9 месяцев

Стоимость курса: с выгодой 50% от 2919 руб/мес, рассрочка на 31 месяц с первым платежом спустя 6 месяцев.

Формат: обучение Си шарп с нуля по типу вебинаров по расписанию + готовые записи, после уроков – упражнения и кейсы. Самостоятельная работа с online-библиотекой и подборкой Soft Skills. Выпускник получит диплом проф. переподготовки.

Трудоустройство: гарантированное или вернут деньги. Центр карьеры подберет подходящие предложения, подготовит к собеседованиям, будет 3 месяца для определения с местом работы во время обучения. Возможна организация буткемпов и стажировок, трудоустраивают к себе, Ростелеком, Wargaming.Net, Альфа-Банк и др.

Чему научитесь: настройке системы контроля версий, основам С#, двумерным массивам и рекурсии, HTML и CSS, основам бэкэнда и JavaScript, алгоритмам и структурам данных, БД, ООП и др.

Забрать промокод на курс Разработчик на C#

Бонусы: год английского по КЭСПА в подарок, оформление налогового вычета.

Java-разработчик с 0 до Middle – 24 месяца

Стоимость курса: с 70% скидкой от 4566 руб/мес, в рассрочку на 31 месяц с 1-м платежом через 6 месяцев.

Формат: обучение Java-программированию с нуля по вебинарам по расписанию + самостоятельное обучение по видеозаписям и онлайн-библиотеке, составляющее полный курс Java. Материалы Soft Skills. Выпускнику вручат диплом о проф. переподготовке.

Трудоустройство: обучение с трудоустройством либо возврат средств. Через 9 месяцев с начала учебы составят карьерный пакет, подберут буткемпы и стажировки, помогут с самопрезентацией и отбором Java-офферов. Партнеры по трудоустройству - Wargaming.Net, Reconnect, Альфа-Банк и др.

Чему научитесь: вникнете в язык программирования Java, SQL, Spring, Ethernet, Git и др., ООП, БД, алгоритмы и структуру данных, контейнеризацию и архитектуру ПО, сборку проектов + технологическая специализация (5 вариаций).

Забрать промокод на курс Java-разработчик с нуля до Middle

Бонусы: 5 вариантов специализаций на курсе Java, оформление налогового вычета, год занятий английским по КЭСПА в подарок.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.