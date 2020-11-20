Как начать путешествовать дешево и экономно: советы и лайфхаки от туристов

Чтобы посмотреть мир не нужно много денег. Это доказано миллионами туристов. На основе их опыта мы подготовили для вас подборку лучших советов, как начать путешествовать с минимальным бюджетом.

Чтобы посмотреть мир не нужно много денег. Это доказано миллионами туристов. На основе их опыта мы подготовили для вас подборку лучших советов, как начать путешествовать с минимальным бюджетом.

Путешествуйте самостоятельно

Да, в первый раз это сложно и страшно. Придется несколько часов провести за компьютером, перебрать много информации, прочитать заметки, форумы. В самом путешествии у вас не будет гида, который везде водит за ручку. Но только подумайте, сколько плюсов!

Поездка, которую вы планируете самостоятельно, может стоить в 1,5-2 раза дешевле, чем тур с такими же условиями. Плюс вы сами решаете, что вам важно, выбираете отель, экскурсии, интересные достопримечательности.

Планируйте все заранее

Чем ближе к дате вылета, тем дороже билеты на самолет. Это относится к поездам, междугородным автобусам и даже развлекательным мероприятиям.

Начать подготовку к поездке лучше за 3–4 месяца. За это время вы не только найдете самые дешевые билеты, но и, возможно, попадете на акции или распродажи.

Экономьте на билетах

Самая большая статья расходов – это передвижения из одной точки в другую. Они составляют до 80% от всей стоимости путешествия. Здесь и нужно урезать траты в первую очередь.

О главном совете мы уже сказали: покупайте билеты заранее. Вот несколько других лайфхаков:

Не ищите билеты на самолет в конкретную дату, а лучше просмотрите предложения за всю неделю или месяц. Иногда бывает так, что билеты на два соседних дня отличаются по цене на 40–50%;



Перелеты с пересадкой стоят дешевле. Если у вас будет несколько свободных часов в транзитном городе, можно посмотреть и его;



Путешествуйте налегке. Билеты без багажа стоят дешевле, а все нужные вещи вполне можно уместить в одном рюкзаке;



Лучше не пользуйтесь услугами таксистов в аэропорту. Они редко говорят по-английски, берут втридорога, а поездки с ними не всегда безопасны. Из аэропорта любой страны можно добраться в город на автобусе или метро;



Откажитесь от аренды авто. Во многих городах не только дешевле, но и удобней передвигаться на автобусе или велосипеде;



Следите за спецпредложениями на специальных сайтах. Иногда простой переход по ссылке открывает для вас способы путешествовать почти бесплатно. Вы найдете промокоды со скидкой на билеты в 30–40%.



Не переплачивайте за жилье

Отдавайте предпочтение хостелам. Там не только дешево, но и интересно. Можно познакомиться с людьми со всего мира.

Если вы едите с семьей, вместо гостиницы выберите апартаменты. Вы сэкономите не только на проживании, но и на еде, ведь сможете готовить самостоятельно.

Ну зачем вам готовить еду, вы же приехали отдыхать! Лучше ищите и сравнивайте цены отелей со скидками, через такие сервисы, как Agoda, Ostrovok, Hotels, Tui, City.Travel.



К тому же, есть один лайфхак, которые знают все опытные туристы, дело в том, что за каждый забронированный отель можно вернуть часть своих денег и это называется кэшбэк. Это что-то вроде скидки, например, вы потратили на путевку на двоих 35 тыс. рублей, а вернули 1120 рублей. Это выгоднее, чем получить ничего.

Есть также способы жить в другой стране и совсем бесплатно. Люди со всего земного шара предлагают путешественникам кров и еду за помощь по хозяйству.

Существуют целые сообщества туристов, которые позволяют людям из других стран погостить в своем доме. В обмен за это вы должны и сами принимать у себя других путешественников.

Если берете номер в гостинице, внимательно отнеситесь к выбору. Поищите в поисковике фото отеля. Изображения на официальном сайте часто сильно приукрашены.

При въезде обратите внимание на все мелочи. Если вас что-то не устроит, не распаковывайте вещи, а сразу просите заменить номер.

Не переплачивайте за вид из окна. В идеальном путешествии вы будете приходить в номер только ночью. Времени наслаждаться видом у вас не будет.

Ищите бюджетные или бесплатные развлечения

За досуг можно совсем не платить. В любом крупном городе проводят бесплатные выставки, дни открытых дверей, выступления. Еще до отъезда простите местные порталы и найдите подходящие вам варианты. Даже самые крупные музеи несколько раз в год делают бесплатные дни для помещений.

Не платите за то, что можно получить бесплатно

Если в хостеле или отеле вас просят отдельно заплатить за интернет, выбирайте другие варианты размещения. Есть масса апартаментов, где не просят платить за Wi-Fi. Не забывайте про рестораны, кофейни, торговые центры, где вы тоже получите бесплатную связь.

Воду в Европе можно пить прямо из-под крана. Не покупайте бутилированную. Просто заранее наберите ее в гостинице. То же самое возможно и в аэропорте. Поэтому опытные путешественники всегда носят пустую бутылку и набирают воду при любой возможности.

Туалеты – это еще одна статья расходов, от которой можно отказаться. В крупных парках, торговых центрах, на заправках есть бесплатные уборные для всех желающих.

Используйте местную валюту при оплате

Когда вы рассчитываетесь в магазине карточкой, у вас спрашивают, в какой валюте проводить операцию. Всегда выбирайте местную. В противном случае происходит тройной валютный обмен, и на каждом этапе вы заплатите за курсовую разницу.

Кстати, не забудьте предупредить свой банк, что уезжаете в другую страну. Иначе вам заблокируют счета из-за подозрительной активности.

Подписывайте свой багаж, на случай его потери

Чтобы отдых не вылился в большую копеечку, перед поездкой примите меры и приклейте к своему багажу записку с вашими контактами, достаточно написать свое имя и номер телефона. Также желательно поместите данную записку и внутрь чемодана, чтобы было проще вернуть его, если он вдруг улетит не в том направлении.

Пользуйтесь местными поисковиками

В каждой стране есть сервисы по поиску апартаментов или заказу билетов. Цены в них могут быть значительно меньше, чем на международных сайтах.

Даже Google, в котором вы смените геолокацию, может вам помочь. Делайте в нем запросы на языке страны, в которую собираетесь ехать. Затем переводите нужную страницу в браузере. Так вы узнаете любимые места местных жителей, найдете бесплатные развлечения, подготовитесь к возможным рискам.

Подумайте о безопасности

Поищите в поисковике популярные в стране способы развода туристов. Изучите, с какими опасностями вы можете столкнуться.

Сделайте копии паспортов, билетов, посадочных талонов, брони отеля, в бумажном и электронном виде. Последние сохраните на облако и запомните от него пароль.

Сохраните на телефон разговорник на нужном языке, возьмите с собой бумажную версию. Еще вам понадобятся номера экстренных служб и посольства.

Теперь вы знаете, как правильно путешествовать с минимальным бюджетом. А у вас есть свои лайфхаки для экономии в поездке? Делитесь ими в комментариях.