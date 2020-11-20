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Как начать путешествовать дешево и экономно: советы и лайфхаки от туристов

Чтобы посмотреть мир не нужно много денег. Это доказано миллионами туристов. На основе их опыта мы подготовили для вас подборку лучших советов, как начать путешествовать с минимальным бюджетом.

Чтобы посмотреть мир не нужно много денег. Это доказано миллионами туристов. На основе их опыта мы подготовили для вас подборку лучших советов, как начать путешествовать с минимальным бюджетом.


Путешествуйте самостоятельно

Как путешествовать самостоятельно

Да, в первый раз это сложно и страшно. Придется несколько часов провести за компьютером, перебрать много информации, прочитать заметки, форумы. В самом путешествии у вас не будет гида, который везде водит за ручку. Но только подумайте, сколько плюсов!


Поездка, которую вы планируете самостоятельно, может стоить в 1,5-2 раза дешевле, чем тур с такими же условиями. Плюс вы сами решаете, что вам важно, выбираете отель, экскурсии, интересные достопримечательности.


Планируйте все заранее

Планируйте за 3-4 месяца свое путешествие

Чем ближе к дате вылета, тем дороже билеты на самолет. Это относится к поездам, междугородным автобусам и даже развлекательным мероприятиям.


Начать подготовку к поездке лучше за 3–4 месяца. За это время вы не только найдете самые дешевые билеты, но и, возможно, попадете на акции или распродажи.


Экономьте на билетах

Экономьте на билетах

Самая большая статья расходов – это передвижения из одной точки в другую. Они составляют до 80% от всей стоимости путешествия. Здесь и нужно урезать траты в первую очередь.


О главном совете мы уже сказали: покупайте билеты заранее. Вот несколько других лайфхаков:

  • Не ищите билеты на самолет в конкретную дату, а лучше просмотрите предложения за всю неделю или месяц. Иногда бывает так, что билеты на два соседних дня отличаются по цене на 40–50%;

  • Перелеты с пересадкой стоят дешевле. Если у вас будет несколько свободных часов в транзитном городе, можно посмотреть и его;

  • Путешествуйте налегке. Билеты без багажа стоят дешевле, а все нужные вещи вполне можно уместить в одном рюкзаке;

  • Лучше не пользуйтесь услугами таксистов в аэропорту. Они редко говорят по-английски, берут втридорога, а поездки с ними не всегда безопасны. Из аэропорта любой страны можно добраться в город на автобусе или метро;

  • Откажитесь от аренды авто. Во многих городах не только дешевле, но и удобней передвигаться на автобусе или велосипеде;

  • Следите за спецпредложениями на специальных сайтах. Иногда простой переход по ссылке открывает для вас способы путешествовать почти бесплатно. Вы найдете промокоды со скидкой на билеты в 30–40%.

Не переплачивайте за жилье

Не переплачивайте за жилье

Отдавайте предпочтение хостелам. Там не только дешево, но и интересно. Можно познакомиться с людьми со всего мира.


Если вы едите с семьей, вместо гостиницы выберите апартаменты. Вы сэкономите не только на проживании, но и на еде, ведь сможете готовить самостоятельно.


Ну зачем вам готовить еду, вы же приехали отдыхать! Лучше ищите и сравнивайте цены отелей со скидками, через такие сервисы, как Agoda, Ostrovok, Hotels, TuiCity.Travel


К тому же, есть один лайфхак, которые знают все опытные туристы, дело в том, что за каждый забронированный отель можно вернуть часть своих денег и это называется кэшбэк. Это что-то вроде скидки, например, вы потратили на путевку на двоих 35 тыс. рублей, а вернули 1120 рублей. Это выгоднее, чем получить ничего.


Ищите и сравнивайте цены отелей со скидками


Есть также способы жить в другой стране и совсем бесплатно. Люди со всего земного шара предлагают путешественникам кров и еду за помощь по хозяйству.


Существуют целые сообщества туристов, которые позволяют людям из других стран погостить в своем доме. В обмен за это вы должны и сами принимать у себя других путешественников.


Если берете номер в гостинице, внимательно отнеситесь к выбору. Поищите в поисковике фото отеля. Изображения на официальном сайте часто сильно приукрашены.


При въезде обратите внимание на все мелочи. Если вас что-то не устроит, не распаковывайте вещи, а сразу просите заменить номер.


Не переплачивайте за вид из окна. В идеальном путешествии вы будете приходить в номер только ночью. Времени наслаждаться видом у вас не будет.


Ищите бюджетные или бесплатные развлечения

Найдите бесплатные развлечения

За досуг можно совсем не платить. В любом крупном городе проводят бесплатные выставки, дни открытых дверей, выступления. Еще до отъезда простите местные порталы и найдите подходящие вам варианты. Даже самые крупные музеи несколько раз в год делают бесплатные дни для помещений.


Не платите за то, что можно получить бесплатно

Не платите за то, что можно получить бесплатно

Если в хостеле или отеле вас просят отдельно заплатить за интернет, выбирайте другие варианты размещения. Есть масса апартаментов, где не просят платить за Wi-Fi. Не забывайте про рестораны, кофейни, торговые центры, где вы тоже получите бесплатную связь.


Воду в Европе можно пить прямо из-под крана. Не покупайте бутилированную. Просто заранее наберите ее в гостинице. То же самое возможно и в аэропорте. Поэтому опытные путешественники всегда носят пустую бутылку и набирают воду при любой возможности.


Туалеты – это еще одна статья расходов, от которой можно отказаться. В крупных парках, торговых центрах, на заправках есть бесплатные уборные для всех желающих.


Используйте местную валюту при оплате

Расплачивайтесь местной валютой при оплате

Когда вы рассчитываетесь в магазине карточкой, у вас спрашивают, в какой валюте проводить операцию. Всегда выбирайте местную. В противном случае происходит тройной валютный обмен, и на каждом этапе вы заплатите за курсовую разницу.


Кстати, не забудьте предупредить свой банк, что уезжаете в другую страну. Иначе вам заблокируют счета из-за подозрительной активности.


Подписывайте свой багаж, на случай его потери

Подпишите свой багаж

Чтобы отдых не вылился в большую копеечку, перед поездкой примите меры и приклейте к своему багажу записку с вашими контактами, достаточно написать свое имя и номер телефона. Также желательно поместите данную записку и внутрь чемодана, чтобы было проще вернуть его, если он вдруг улетит не в том направлении.


Пользуйтесь местными поисковиками

Ищите информацию в местных поисковиках

В каждой стране есть сервисы по поиску апартаментов или заказу билетов. Цены в них могут быть значительно меньше, чем на международных сайтах.


Даже Google, в котором вы смените геолокацию, может вам помочь. Делайте в нем запросы на языке страны, в которую собираетесь ехать. Затем переводите нужную страницу в браузере. Так вы узнаете любимые места местных жителей, найдете бесплатные развлечения, подготовитесь к возможным рискам.


Подумайте о безопасности

Подумайте о безопасности

Поищите в поисковике популярные в стране способы развода туристов. Изучите, с какими опасностями вы можете столкнуться.


Сделайте копии паспортов, билетов, посадочных талонов, брони отеля, в бумажном и электронном виде. Последние сохраните на облако и запомните от него пароль.


Сохраните на телефон разговорник на нужном языке, возьмите с собой бумажную версию. Еще вам понадобятся номера экстренных служб и посольства.


Теперь вы знаете, как правильно путешествовать с минимальным бюджетом. А у вас есть свои лайфхаки для экономии в поездке? Делитесь ими в комментариях.

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