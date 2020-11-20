Как открыть спор на Алиэкспресс: пошаговая инструкция для покупателей

При заказе товара на популярной онлайн-площадке Aliexpress продавцом устанавливается определенный срок доставки. По различным причинам этот срок может быть не соблюден и покупатель не получит свой товар вовремя. Если вы озадачились вопросом, как открыть спор на Алиэкспресс, пошаговая инструкция поможет разобраться и добиться либо возврата потраченной суммы, либо повторной отправки заказа за счет продавца.

Программа по поддержке интересов покупателей

Специально созданная программа «защита покупателя на Алиэкспресс» подразумевает гарантированное получение каждым покупателем качественного товара, либо возврат денег за него. Каждый покупатель, который создает аккаунт на сайте Али, автоматически может пользоваться этой программой и защищать свои права.

Озадачились вопросом, когда можно открывать спор на Алиэкспресс, если товар не пришел? Перед тем, как открывать спор, нужно обязательно проверить время, отведенное на доставку вашего заказа. Для открытия диспута срок доставки заказа должен быть не истекшим. На электронную почту всегда приходит письмо с напоминанием, когда срок приближается к концу, а покупатель не совершил никаких действий по открытому заказу.

Часто также бывают случаи, если товар не пришел и защита закончилась. Здесь нужно успеть в течение 15 дней с момента окончания срока защиты успеть открыть спор с продавцом. После этого периода вернуть деньги будет уже невозможно.

Как открыть спор в Алиэкспресс – просто, пошагово, быстро

Первый шаг – войти в собственный аккаунт на Aliexpress и зайти во вкладку справа вверху «Личный кабинет». Там находится раздел «Мои заказы»;





Среди всех оформленных заказов необходимо выбрать тот, по которому планируется начать спор. Справа от каждого заказа находится кнопка «Открыть спор», которая появляется сразу же после того, как заказ проходит этап отправки почтой;





После нажатия кнопки откроется страница для заполнения всей сути проблемы, по которой покупатель решил начать спор. Достаточно выбрать нужный пункт из предложенных - к примеру, если заказ не пришел, нужно выбрать данный пункт в первом вопросе и отметить во втором вопросе галочку о возврате денег в полном объеме. Если же заказ пришел, но не соответствует заявленному качеству или количеству, нужно отметить в первом вопросе получение заказа и указать все присутствующие несоответствия во втором вопросе;





ВАЖНО! Пункты для выбора переведены на русский язык, но заполнять все текстовые поля для описания вашей проблемы необходимо на английском. Для этого можно воспользоваться любым онлайн-переводчиком. Под всеми формами присутствует кнопка для прикрепления файлов с доказательством проблемы. Сюда можно добавить фото или видео, если товар бракованный, либо если товар не соответствует описанию. Фото должно отражать проблему, по которой покупатель будет требовать возврата денег. Это может быть поврежденная упаковка или сам товар, несоответствие заказанному цвету или размеру, наличие брака на товаре.







Спор открыт – что делать дальше?

Как только спор открыт, есть два варианта для продавца: он может проигнорировать его на протяжении 5 дней и тогда спор будет автоматически выигран в пользу покупателя, либо ответить на спор встречным предложением о продлении срока или предоставлении бонусов.

Покупатель имеет право согласиться на это предложение, нажав на кнопку о согласии, тогда спор закроется. В противном случае (когда самостоятельно достичь согласия не получилось) нужно переходить к обострению спора. Тогда весь диалог с продавцом перейдет к «судьям», представителям торговой площадки, которые рассмотрят спор и вынесут вердикт. На это выделяется определенный срок, на протяжении которого судьи могут запрашивать дополнительные доказательства, а продавец может попытаться выставить дополнительные предложения.



Бывают ситуации, когда продавец просит подождать и сбивает время. Он предлагает покупателю 0 рублей возмещения и 0 рублей возврата, и отсчет 5 дней начинается заново. Здесь лучше всего сразу обращаться в службу поддержки Али, чтобы избежать неограниченного затягивания по рассмотрению спора.

Как только решение будет вынесено, на почту придет уведомление и покупатель получит обратно свои деньги. Однако, в этом случае обратно от покупателя торговой площадке вернется и весь начисленный кешбэк за данный заказ.

Можно ли повторно открыть спор?

Многие покупатели интересуются, сколько раз можно открывать спор на Алиэкспресс. Ограничений по числу споров нет, однако по одному и тому же заказу есть свои тонкости:

если спор отменен покупателем, его можно открыть повторно;



если покупатель принял предложение продавца по заказу, спор нельзя запустить второй раз;



спор не откроется повторно, если он ушел на рассмотрение арбитражным судьям магазина.



Также полезно будет знать, что для продавца проигранный спор означает понижение рейтинга в системе. Это пригодится, если вы ищете ответ на вопрос, как выиграть спор на Алиэкспресс – смело вступайте в переписку с продавцом и диктуйте те условия, которые посчитаете обоснованными, если ваши права нарушены.



Также выиграть спор помогут следующие моменты:

при поврежденной упаковке сразу сделайте фото или видео прямо на почте;



проверьте, что не отслеживается трек-номер по заказу;



никогда не закрывайте сделку до момента, пока не проверите качество товара.



Есть ли на Али кэшбэк для покупателей?

Чтобы детально узнать, как получить кешбэк на Алиэкспресс, можно зайти на сайт специального сервиса beribuy.ru. Совершая покупки в привычном магазине отсюда, с каждым заказом вы получаете приятный кешбэк, который можно вывести или потратить любым удобным способом. Сервис предоставляет получение кешбэка (возврата части потраченной суммы) с каждого заказа, а также регулярно размещает промокоды, позволяющие получить скидки или воспользоваться ограниченными акциями. Регистрация на сервисе бесплатная. Магазины активно выбирают партнерство с сервисами вместо привычных рекламных затрат, поскольку эту выгоднее для покупателей и позволяет при помощи кешбэка привлечь их к повторным заказам и покупкам.