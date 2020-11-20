Начиная с первых осенних холодов, шапка – незаменимый аксессуар, чтобы защитить голову. С его помощью можно заметно преобразить свой внешний вид, сочетая шапку с очками либо стильным шарфом. Но многих в связи с этим озадачивает вопрос, как подобрать шапку по форме лица девушке и как правильно носить шапку, чтобы создать лаконичный и притягательный look.

Как подобрать шапку к пальто – создаем элегантный образ

Самый популярный вопрос - какие шапки можно носить с пальто. Делать свой выбор можно в зависимости от материала верхней одежды. С кожаным пальто можно подобрать черную фетровую шляпу для создания элегантного образа. А вот модные вязаные шапки с объемом или наоборот, шапочка с тонкой вязкой помогут для придания образу игривости.

Если же у вас драповое пальто (из шерстяной ткани), присмотритесь к объемным вязаным шапкам с декоративным элементом – бусинами, цветами, лентами. Также в вопросе, какие шапки носят с женским пальто, нужно учитывать общий образ: если вы хотите создать утонченный образ, выигрышными будут модели с полями, аккуратные головные уборы. А для дерзкого лука можно сочетать с классическим пальто нестандартные варианты шапок, особо интересно на контрасте играют бесформенные модели крупной вязки.









Какую шапку носить с норковой шубой с капюшоном и без капюшона

Норковая шуба прекрасна сама по себе, но дополнить образ можно не менее красивым головным убором. Если вас интересует, как подобрать шапку под шубу, откажитесь от мехового варианта – слишком много меха уже давно никто не носит. Для моделей с капюшоном лучше присмотреть лаконичные плотные модели, чтобы верхняя часть образа не была перегруженной. А в вопросе, какую шапку носить с норковой шубой без капюшона, можно поэкспериментировать. Присмотритесь к головным уборам из валяного фетра или трикотажа, шапкам «клош» с узкими полями.









Куртка, парка и пуховик: чем дополнить свой образ

Задумываетесь, при какой температуре носить шапку? Уже при первых минусовых температурах стоит позаботиться о том, чтобы голова находилась в тепле. Как только вы переодеваетесь в куртку или парку шапка должна стать незаменимым спутником вашего образа.

Ориентируйтесь при выборе на общие правила: для спортивной куртки или пуховика идеально подойдут спортивные варианты, шапка-носок, облегающие плотные модели. С кожаной курткой интересно сочетаются меховые варианты, бейсболки, шапку-носок.

Для парки лучше выбрать головной убор без декораций, поскольку это более спортивный стиль. Можно выбрать простые трикотажные модели с однотонным дизайном, либо с мелким рисунком.

Цветовая гамма – какие шапки подобрать по цвету верхней одежды

Немаловажно продумать и общую цветовую гамму вашего образа. Думая, какого цвета шапка подойдет к зеленой куртке, выбирайте черную, серую, белую – слишком яркие цвета в головном уборе перегрузят образ. К красной куртке хорошо подойдут черный, белый, зеленый, оттенки золотого и коричневого. А вот яркие цветные шапки, шапки с рисунками и принтами отлично подойдут к черной куртке.









Как выбрать шапку по длине волос

Прическа тоже играет роль при подборе головного аксессуара. То, как носить шапки с челкой девушке, будет отличаться от вариаций, где стрижка без челки. Важно обращать внимание на длину ваших локонов:

С короткими волосами хорошо смотрятся спортивные модели, ушанки и котелки;







На длинную прическу подойдут вязаные береты, «котельные» шляпки и шапки с широкими полями;







Если волосы длинные и волнистые – выбирайте шляпы с опущенными полями и облегающие шапки;







Думая, какую шапку носить с короткой стрижкой и вьющимся волосом, лучше выбрать кепки и шляпы-панамы.







Как делать выбор по форме лица и цвету волос

Раздумывая, как подобрать шапку по форме лица женщине, можно проще всего определиться, что из бесчисленного множества аксессуаров подойдет именно вам.

С овальным типом лица можно выбрать практически любой головной убор, поскольку такая форма считается идеалом.







У вас невысокий лоб, широкие скулы и узкий подбородок? В таком случае подойдут шапки для круглого лица: вязаные с помпонами, шапки-федоры с маленькими полями, треугольные модели.







Для формы лица «квадрат» подойдут сдвинутые на бок береты, либо варианты с округлыми линиями и волнистыми полями для придания более мягких черт лица.







Для лица «треугольник» отлично смотрятся шапки с опущенными вниз короткими полями, различные кепки, а также платки на шею.







Для формы «ромб» нужно прикрыть верхнюю часть лба, потому выгодно смотрятся шляпы с широкими полями, либо модели с крупной горизонтальной вязкой.







Лучшая шапка для прямоугольного лица – закругленная, с объемным отворотом, повязанные наверх ушанки, фуражки.











Не стоит забывать и о цвете волос:

Брюнеткам отлично подходят синие, красные и бордовые цвета;







Шатенкам подойдут синие, шоколадные и медные оттенки;







Для блондинок стоит выбрать розовый, голубой, серый или черный цвет;







Рыжеволосым стоит присмотреться к коричневым, золотым и зеленым оттенкам.









Еще один важный пункт - как подобрать цвет шапки к лицу. Если у вас присутствуют синяки или мешки под глазами, не берите черную шапку (она оттенит недостатки лица). Зато черные модели будут идеальны, если вам нужно подчеркнуть линию скул.

Модные шапки для осени – чем побаловать себя

На пике моды сейчас находится женская вязаная шапка бини (она может встречаться с отворотом может быть двойная или короткая). В фасоне такого головного убора отсутствуют завязки, чаще всего они довольно свободные. Чаще всего она имеет лаконичный дизайн, поэтому отлично сочетается шапка бини с пальто. Вопроса, как носить шапки бини, не возникает – она проста и универсальна, легко сочетается с разными образами.

Другой модный вариант - шапка носок. Изначально она была мужским аксессуаром, но потом плавно перешла к женщинам. Очень просто разобраться, как носить шапку носок девушкам – бесформенная и нарочито большая, она хорошо смотрится со спортивными образами и парками для создания стиля унисекс.

Шапка лопата – оригинальный вариант для модных девушек. Свое название аксессуар получил благодаря визуальному сходству с лопатой. Идеальна для спортивного образа, благодаря резкому расширению на макушке всегда сидит удобно.

Еще одна стильная новинка – трансформер. В развернутом виде она похожа на снуд, который легким движением руки можно превратить в стандартную модель с помпоном. Это можно делать за счет особых завязок, при помощи которых изделие затягивается на макушке.

Приятная покупка на выгодных условиях

Планируя выгодно приобретать стильную ушанку, вязаный головной убор или теплую шапку бини, можно сделать свой выбор в одном из многочисленных онлайн-магазинов. Воспользовавшись специальным сервисом БериБай, можно просмотреть каталог со всеми магазинами на https://beribuy.ru, которые будут рады предложить вам выгодный кэшбэк за привычные покупки. Дополнительно вы можете подобрать на этом же сайте действующие промокоды, позволяющие получить скидку или подарок к вашему заказу.

Посмотреть, какие магазины предлагают выгодные скидки по промокоду