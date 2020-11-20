Как покупать на Алиэкспресс: о заказе, кэшбэке, купонах и скидках

Сегодня Алиэкспресс – это самый популярный интернет-магазин в РФ. Ежегодно 20 млн россиян совершают в нем покупки, но остались и те, кто этого опасается. Сейчас мы развеем ваши сомнения, расскажем, как покупать на Алиэкспресс, как правильно выбрать продавца, как пользоваться кэшбэком и купонами. Будет интересно.

Немного о самом магазине

Свою работу Алиэкспресс начал в 2010 году. В первые 2 года он набрал 800 тысяч постоянных пользователей.

Алиэкспресс – это не интернет-магазин в классическом понимании, а маркетплейс. Он объединяет в себе несколько сотен тысяч продавцов. В обязанности площадки входит привлечение покупателей, решение спорных вопросов, защита прав обеих сторон сделки. Всю остальную работу выполняют сами продавцы.

Примером подобного сотрудничества являются торговые центры. В них также работают бутики нескольких разных брендов.

Как проверить продавца на надежность?

Многообразие дает свои плюсы и минусы. На сервисе идет постоянная конкуренция, но новый покупатель может растеряться и купить товар у недобросовестного магазина.

Поэтому перед началом покупок стоит проверить продавца Алиэкспресс на надежность, изучив несколько его характеристик:

Рейтинг . Если напротив названия продавца стоит медаль со звездочкой, смело покупайте. Таким знаком Алиэкспресс отмечает только самые надежные магазины.









. Если напротив названия продавца стоит медаль со звездочкой, смело покупайте. Таким знаком Алиэкспресс отмечает только самые надежные магазины.

Срок работы . Чем дольше магазин на Алиэкспресс, тем больше он дорожит своей репутацией.









. Чем дольше магазин на Алиэкспресс, тем больше он дорожит своей репутацией.

Отзывы покупателей. В отчетах люди пишут не только о качестве товара, но и о самом продавце. Если он регулярно задерживает отправку, присылает брак или грубит, покупатели укажут это в отзывах.









Если ни по одному из пунктов у вас нет вопросов или сомнений, можете приобретать товары в этом магазине.

Как покупать на Алиэкспресс?

Теперь подробней о том, как заказать товар на Aliexpress:

Введите название в поисковую строку. Лучше делать это на английском, ведь страницы на Алиэкспресс не всегда переведены корректно.









Выберите подходящий товар. Перед покупкой прочитайте отзывы на него, посмотрите реальные фотографии, убедитесь в надежности продавца.









Выберите цвет, размер, способ доставки и т.п.









Нажмите на оранжевую кнопку «Купить сейчас». Если вы хотите сформировать большой заказ, сначала добавьте товар в корзину. Уже оттуда вы можете нажать на «Оформить заказ» и продолжить по инструкции.









Введите адрес доставки латинскими буквами. Важней всего правильно указать страну, город и индекс. Если сохранить адрес, не нужно вводить его повторно при следующем заказе.



Проверьте детали заказа. Здесь же вы можете оставить комментарий продавцу. Обычно там указывают пожелания по упаковке. При покупке одежды многие оставляют в комментариях параметры своей фигуры, чтобы продавец помог с выбором размера.









Выберите подходящий способ оплаты, введите необходимые данные и в конце нажмите на «Подтвердить и оплатить».











Как оплатить заказ на Алиэкспресс?

У вас есть сразу несколько вариантов, как оплатить покупку на Алиэкспресс:

Банковская карта. Самый популярный и надежный способ. Алиэкспресс принимает только карты с 3-D Secure, дополнительной защитой для покупок в интернете. Оплата проходит моментально. В случае отмены заказа деньги возвращают на счет в течение нескольких дней.

QIWI Кошелек. Достаточно ввести номер мобильного телефона и вас перенаправят на сайт платежной системы. Возврат средств проходит еще быстрее, чем при оплате картой.

WebMoney. Все операции только в долларах, поэтому вы рискуете заплатить больше из-за курсовой разницы и нескольких транзакций.

Яндекс. Деньги. Излюбленный в России электронный кошелек для оплаты заказа на Алиэкспресс. Нет курсовой разницы и задержек при оплате.

Мобильный телефон. Вы вводите свой телефон и получаете СМС с платежом и просьбой, подтвердить оплату.

Алиэкспресс внимательно относится к безопасности платежей на своем сайте. Вы можете вернуть деньги, если товар к вам не пришел или оказался бракованным.

Как доставляют товары с Алиэкспресс?

Основной способ – это почта. В Китае она работает исправно, а вот в России бывают проблемы. Поэтому перед получением товара, проверьте, цела ли его упаковка.

Дорогие вещи доставляют не только почтой, но и частными транспортными компаниями. Для жителей крупных городов доступны услуги курьера.

Доставка на Алиэкспресс может быть бесплатной и платной. Информация об этом находится на главной странице товара.

Не стоит гнаться за бесплатной доставкой, ведь вы в любом случае будете платить. Просто одни продавцы включают транспортные расходы в итоговую стоимость, другие – нет.

Как пользоваться кэшбэком Алиэкспресс?

Кэшбэк – это возврат процента от суммы вашего заказа. Алиэкспресс платит за привлечение клиентов сторонним сервисам. Они отдают часть своей прибыли покупателям. Все остаются в плюсе.

Инструкция, как покупать на Алиэкспресс с кэшбэком, предельно проста:

Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте BeriBuy.ru.

Зайдите в раздел «Магазины» и найдите в списке Алиэкспресс.

Ознакомьте с условиями предоставления кэшбэка и нажмите на кнопку «Перейти в магазин».

В новой вкладке откроется Алиэкспресс. Оформите заказ. После его получения и подтверждения на ваш баланс вернется процент от покупки.

Теперь вы знакомы с тем, как пользоваться кэшбэком на Алиэкспресс, но давайте поговорим и о других способах экономии.

Как пользоваться купонами Алиэкспресс?

Купоны — это скидки на товары в Алиэкспресс от самой площадки или отдельных продавцов. Они действуют только при определенной сумме заказа.

Больше всего купонов Алиэкспресс выпускает во время распродаж и акций. В обычное время действуют предложения от продавцов. Они распространяются только на ассортимент магазина. Вы можете сами выискивать такие акции или просто получить купон на Алиэкспресс бесплатно.

Чтобы воспользоваться купоном, достаточно добавить его в свой профиль. После выбора способа оплаты вы увидите поле «Использовать купон AliExpress». Поставьте галочку и выберите вариант из списка. Сумма заказа снизится автоматически.

Теперь вы знакомы с тем, как оформлять покупку, как получить кэшбэк, как пользоваться купонами на Алиэкспресс. Если вы все еще не решились на заказ, предлагаем и дальше изучать секреты магазина. В следующей статье мы расскажем, как отследить товар, продлить защиту, открыть спор и вернуть деньги.