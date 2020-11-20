Как правильно выбрать солнцезащитные очки (по типу защиты, по форме лица и т.д.)

Готовясь к летнему сезону, будет полезной информация о том, как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты, очертаниям лица и прочим характеристикам. Благодаря советам ваши очи получат бережную защиту от ультрафиолета, а стильный образ поразит окружающих.

Как распознать свою форму лица

Нужно подойти к зеркалу на расстояние протянутой руки и, вооружившись мылом, помадой либо смываемым маркером, обведите на зеркале контуры лица от подбородка вплоть до линии волос:

круглое лицо – длина и ширина почти не различаются, у подбородка и лба плавные очертания;

– длина и ширина почти не различаются, у подбородка и лба плавные очертания;

овальное лицо – ширина меньше, чем длина, подбородок округленной формы, самая массивная часть - линия скул;

– ширина меньше, чем длина, подбородок округленной формы, самая массивная часть - линия скул;

квадратное лицо – практически совпадающие длина и ширина, подбородок островат, линия роста волос идет ровно, скулы и лоб идентичные по размеру;

– практически совпадающие длина и ширина, подбородок островат, линия роста волос идет ровно, скулы и лоб идентичные по размеру;

прямоугольное лицо – длина больше ширины, подбородок массивный, линия роста волос проходит практически прямо;

– длина больше ширины, подбородок массивный, линия роста волос проходит практически прямо;

тип «сердечко» или треугольное лицо - лицо выглядит как перевернутый треугольник, длина больше ширины, лоб большой, самой мелкой частью является подбородок;

- лицо выглядит как перевернутый треугольник, длина больше ширины, лоб большой, самой мелкой частью является подбородок;

ромбовидное лицо – маленький лоб и скулы, длина отчасти превышает ширину, лицо идет на сужение к вискам.

ВАЖНО! Выбирая солнцезащитные очки по типу и форме лица, обязательно не упускать из вида и прочие мелкие нюансы. К примеру, девушке с миниатюрными чертами лица стоит предпочесть крупные модели очков, они же очень выигрышно выглядят на обладательницах пухлых губ. С прямой челкой хорошо будет смотреться оправа с завышенными углами, а для девушек с крупным носом понадобится модель с заниженной перемычкой. Также ориентируйтесь на гардероб - тот же вырез блузки способен визуально вытянуть круглое личико, поэтому нужно не перестараться с деталями.

Как подобрать очки по типу лица

Для круглолицых дам стоит сделать выбор в пользу авиаторов и кошачьих оправ, хороши будут вайфареры, прямоугольные и квадратные варианты, а также варианты с узкой переносицей. Избегать надо цветных линз и очков, закрывающих линию бровей.

Для овального лица идеальны очки-бабочки, авиаторы, овальные или круглые оправы, а вот от узких или слишком широких и массивных оправ лучше отказаться.

С квадратным типажом отлично смотрятся крупные очки, варианты без оправы, авиаторы и очки-кошки. Неудачный выбор – оправы с острыми углами, слишком миниатюрные модели.

Дамам с прямоугольным лицом стоит выбрать авиаторы с большой оправой, крупные или круглые модели. Откажитесь от мелких вариантов и ярких цветных оправ.

С типажом «сердечко» или треугольном отлично смотрятся очки нейтрального цвета, мелкие оправы с узкой перемычкой, вайфареры и авиаторы. От массивных оправ, острых форм и кошачьих оправ лучше отказаться.

При ромбовидном типаже выбирайте авиаторы, кошачьи оправы со светлыми стеклами и круглые очки без яркого декора. Не подойдут узкие оправы, модели с квадратной нижней линией и темные стекла.

Как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты категории

Маркировка по типу защиты от УФ-лучей должна присутствовать на любых очках. Так например, маркировка UV 400 обозначает полную защиту от ультрафиолета. Также можно встретить маркировку по шкале от s4 (максимальная защита) до s1 (минимум защиты). Часто подобные обозначения указываются на горнолыжных очках.

Светопропускание и цвет стекол

Помимо степени защиты солнцезащитных очков от ультрафиолета, нужно выбирать и по типу светопропускания. Оправы с маркировкой 0 практически прозрачные, они пропускают 80-100% солнечного света. Это рациональный вариант при отсутствии яркого дневного света. Очки с маркировкой 1 либо 2 имеют показатель светопропускания 43-80, и 18-43% соответственно. Они подходят при слабом и среднем солнечном излучении. И наконец, маркировка 3 или 4 отличается максимальной светонепроницаемостью и подходит для яркого солнечного света.

Многих интересует, какой цвет линз лучше для солнцезащитных очков. Если хочется полностью уберечь очи, на руку сыграют вариации с серыми линзами, насыщенными синими либо коричневыми. Они понижают яркость и уменьшают блики. А вот линзы голубого, розового и фиолетового оттенков, даже самые качественные, от уф лучей не уберегут – если вы думаете о том, как выбрать хорошие солнцезащитные очки, подобные дизайны не вариант, они подходят исключительно как деталь имиджа.

Виды очков – от авиаторов до вайфареров

Вайфареры – с цельной оправой из пластика, углы четко выраженные, либо скругленные;

– с цельной оправой из пластика, углы четко выраженные, либо скругленные;





Броулайнеры – комбинированная оправа, идеально подчеркивают брови своей линией;

– комбинированная оправа, идеально подчеркивают брови своей линией;





Тишейды – круглые очки с целостной рамкой, металлической либо пластиковой оправой;

– круглые очки с целостной рамкой, металлической либо пластиковой оправой;





Кошки – широкая оправа с цельной рамкой, углы около висков задраны вверх;

– широкая оправа с цельной рамкой, углы около висков задраны вверх;





Авиаторы – цельная оправа, металлическая и тонкая;

– цельная оправа, металлическая и тонкая;





Стрекоза – модель линз приближается к квадратной, цельная пластмассовая рамка, достаточно крупные;

– модель линз приближается к квадратной, цельная пластмассовая рамка, достаточно крупные;





Маска – сплошная линза с единственной выемкой для переносицы .







Хитрости выбора очков

Грамотно подобранная модель не давит за ушами и не сваливается при ношении. Лучше всего надеть приглянувшуюся модель и побыть с ней около 5 минут, чтобы удостовериться в комфорте;

Думая, как правильно выбрать солнцезащитные очки по качеству, помните: поликарбонат убережет ваши очи лучше, чем стекло;

Выбирая, где лучше покупать солнцезащитные очки, делайте выбор в пользу фирменных – там вам обязательно выдадут сертификат с указанием показателя с уф защитой, специальный футляр и салфетку для очистки;

Чтобы защитить глаза зимой, можно подобрать модели с поляризационными линзами.

Лучшие производители солнцезащитных очков

В наши дни лидирующими изготовителями оправ считаются нижеприведенные бренды:

Ray ban;



INVU;



Mykita;



Dolce&Gabbana;



Spektre.

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