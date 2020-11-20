Главная > Как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты и типу лица
Популярные статьи
Как подобрать шапку по форме лица
20 11 2020 | Выгодные покупки
Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год
5 12 2020 | Праздники
Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
20 11 2020 | Праздники
Интересное в блоге

Как правильно выбрать солнцезащитные очки (по типу защиты, по форме лица и т.д.)

Готовясь к летнему сезону, будет полезной информация о том, как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты, очертаниям лица и прочим характеристикам. Благодаря советам ваши очи получат бережную защиту от ультрафиолета, а стильный образ поразит окружающих.

Как распознать свою форму лица

Нужно подойти к зеркалу на расстояние протянутой руки и, вооружившись мылом, помадой либо смываемым маркером, обведите на зеркале контуры лица от подбородка вплоть до линии волос:


как правильно выбрать солнцезащитные очки по форме лица для женщин

  • круглое лицо – длина и ширина почти не различаются, у подбородка и лба плавные очертания;

  • овальное лицо – ширина меньше, чем длина, подбородок округленной формы, самая массивная часть - линия скул;

  • квадратное лицо – практически совпадающие длина и ширина, подбородок островат, линия роста волос идет ровно, скулы и лоб идентичные по размеру;

  • прямоугольное лицо – длина больше ширины, подбородок массивный, линия роста волос проходит практически прямо;

  • тип «сердечко» или треугольное лицо - лицо выглядит как перевернутый треугольник, длина больше ширины, лоб большой, самой мелкой частью является подбородок;

  • ромбовидное лицо – маленький лоб и скулы, длина отчасти превышает ширину, лицо идет на сужение к вискам.

ВАЖНО! Выбирая солнцезащитные очки по типу и форме лица, обязательно не упускать из вида и прочие мелкие нюансы. К примеру, девушке с миниатюрными чертами лица стоит предпочесть крупные модели очков, они же очень выигрышно выглядят на обладательницах пухлых губ. С прямой челкой хорошо будет смотреться оправа с завышенными углами, а для девушек с крупным носом понадобится модель с заниженной перемычкой. Также ориентируйтесь на гардероб - тот же вырез блузки способен визуально вытянуть круглое личико, поэтому нужно не перестараться с деталями.


Как подобрать очки по типу лица

Для круглолицых дам стоит сделать выбор в пользу авиаторов и кошачьих оправ, хороши будут вайфареры, прямоугольные и квадратные варианты, а также варианты с узкой переносицей. Избегать надо цветных линз и очков, закрывающих линию бровей.


как выбрать солнцезащитные очки


Для овального лица идеальны очки-бабочки, авиаторы, овальные или круглые оправы, а вот от узких или слишком широких и массивных оправ лучше отказаться.


как правильно выбрать солнцезащитные очки по качеству

С квадратным типажом отлично смотрятся крупные очки, варианты без оправы, авиаторы и очки-кошки. Неудачный выбор – оправы с острыми углами, слишком миниатюрные модели.


как выбрать качественные солнцезащитные очки

Дамам с прямоугольным лицом стоит выбрать авиаторы с большой оправой, крупные или круглые модели. Откажитесь от мелких вариантов и ярких цветных оправ.


солнцезащитные очки по типу лица

С типажом «сердечко» или треугольном отлично смотрятся очки нейтрального цвета, мелкие оправы с узкой перемычкой, вайфареры и авиаторы. От массивных оправ, острых форм и кошачьих оправ лучше отказаться.


солнцезащитные очки как правильно выбрать степень защиты

При ромбовидном типаже выбирайте авиаторы, кошачьи оправы со светлыми стеклами и круглые очки без яркого декора. Не подойдут узкие оправы, модели с квадратной нижней линией и темные стекла.


степени защиты солнцезащитных очков от ультрафиолета

Как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты категории

как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты категории

Маркировка по типу защиты от УФ-лучей должна присутствовать на любых очках. Так например, маркировка UV 400 обозначает полную защиту от ультрафиолета. Также можно встретить маркировку по шкале от s4 (максимальная защита) до s1 (минимум защиты). Часто подобные обозначения указываются на горнолыжных очках.


кэшбэк

Светопропускание и цвет стекол

Помимо степени защиты солнцезащитных очков от ультрафиолета, нужно выбирать и по типу светопропускания. Оправы с маркировкой 0 практически прозрачные, они пропускают 80-100% солнечного света. Это рациональный вариант при отсутствии яркого дневного света. Очки с маркировкой 1 либо 2 имеют показатель светопропускания 43-80, и 18-43% соответственно. Они подходят при слабом и среднем солнечном излучении. И наконец, маркировка 3 или 4 отличается максимальной светонепроницаемостью и подходит для яркого солнечного света.


как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты

Многих интересует, какой цвет линз лучше для солнцезащитных очков. Если хочется полностью уберечь очи, на руку сыграют вариации с серыми линзами, насыщенными синими либо коричневыми. Они понижают яркость и уменьшают блики. А вот линзы голубого, розового и фиолетового оттенков, даже самые качественные, от уф лучей не уберегут – если вы думаете о том, как выбрать хорошие солнцезащитные очки, подобные дизайны не вариант, они подходят исключительно как деталь имиджа.


Виды очков – от авиаторов до вайфареров

  • Вайфареры – с цельной оправой из пластика, углы четко выраженные, либо скругленные;

    • какая степень защиты должна быть у качественных солнцезащитных очков

  • Броулайнеры – комбинированная оправа, идеально подчеркивают брови своей линией;

    • модные цвета солнцезащитных очков

  • Тишейды – круглые очки с целостной рамкой, металлической либо пластиковой оправой;

    • лучшие фирмы солнцезащитных очков

  • Кошки – широкая оправа с цельной рамкой, углы около висков задраны вверх;

    • как узнать размер очков солнцезащитных

  • Авиаторы – цельная оправа, металлическая и тонкая;

    • как подобрать цвет солнцезащитных очков

  • Стрекоза – модель линз приближается к квадратной, цельная пластмассовая рамка, достаточно крупные;

    • степень защиты солнцезащитных очков категория

  • Маска – сплошная линза с единственной выемкой для переносицы .

    • солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета

Хитрости выбора очков

как правильно выбрать солнцезащитные очки по качеству и форме

  1. Грамотно подобранная модель не давит за ушами и не сваливается при ношении. Лучше всего надеть приглянувшуюся модель и побыть с ней около 5 минут, чтобы удостовериться в комфорте;

  2. Думая, как правильно выбрать солнцезащитные очки по качеству, помните: поликарбонат убережет ваши очи лучше, чем стекло;

  3. Выбирая, где лучше покупать солнцезащитные очки, делайте выбор в пользу фирменных – там вам обязательно выдадут сертификат с указанием показателя с уф защитой, специальный футляр и салфетку для очистки;

  4. Чтобы защитить глаза зимой, можно подобрать модели с поляризационными линзами.

промокод

Лучшие производители солнцезащитных очков

В наши дни лидирующими изготовителями оправ считаются нижеприведенные бренды:

  • Ray ban;

  • INVU;

  • Mykita;

  • Dolce&Gabbana;

  • Spektre.

Если вам хочется выбрать стильные оправы и при этом получить выгодный кешбэк, регистрируйтесь на сайте beribuy. Здесь можете приобрести солнцезащитные очки в любом магазине на ваш выбор: La Redoute, Спортмастер, AliexpressGoods.ru, KupiVIPbonprixButikeBay, YOOX и многие другие, с каждой покупки кешбэк вернется на ваш счет и его можно будет отправить на баланс мобильного, вывести на банковскую карту или электронный кошелек.

Когда и какого числа начинается черная пятница в России в 2020 году
Любители бонусов и кэшбэка с нетерпением интересуются, когда и какого числа начинается Черная пятница 2020...
20 11 2020 | Выгодные покупки
День холостяка: всемирный день шопинга 2020 на Алиэкспресс
Всемирный день шопинга 2020 - грандиозное событие, к которому готовятся за несколько месяцев. Обязательно ...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Скидки 11.11 на Алиэкспресс 2020 в День Холостяка: Что нам ждать от самой масштабной распродажи в Китае?
Приближается 11 ноября, заветная дата для любителей шопинга со всего мира. В этот момент проводится День Х...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Шоппинг с выгодой: какие интернет-магазины одежды самые популярные и дешевые
Покупки через интернет уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Не выходя из дома, можно просмотре...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Топ-подборка магазинов этой недели
Мы вновь решили вас порадовать, поэтому подобрали интересные магазины, которые будут радовать своим ассорт...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как покупать на Алиэкспресс: о заказе, кэшбэке, купонах и скидках
Сегодня Алиэкспресс – это самый популярный интернет-магазин в РФ. Ежегодно 20 млн россиян совершают в нем ...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина