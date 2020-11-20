Как продлить защиту заказа на Алиэспресс: все секреты для покупателя

Совершая покупки в популярном интернет-магазине, практически каждый задается вопросом, как продлить защиту заказа на Алиэкспресс. Поскольку нечестных продавцов встречается всё больше, торговая площадка предусмотрела это и создала правила, по которым клиент может защитить свои права.

Что такое «защита покупателя» на Алиэкспресс?

Защита заказа на Али – это гарантия от администрации онлайн-магазина, которая не даст людям пострадать от недобросовестных продавцов. В случае, если товар не пришел, либо не соответствует заявленному описанию или качеству, можно полностью вернуть потраченные деньги, либо согласовать с продавцом частичную компенсацию или повторную отправку товара.

На каждый заказ в магазине устанавливается период, во время которого покупатель имеет право отстоять свои права. Этот период и называется «срок защиты покупателя Aliexpress”. Важно также знать, где посмотреть срок защиты покупателя на Алиэкспресс - его можно увидеть на небольшом таймере около каждого заказа, рядом с изображенной иконкой часов.

Можно ли продлевать срок защиты?

Максимальный срок доставки составляет 60 дней, в Россию – до 90 дней. Таймер с отсчетом «защиты покупателя» начинается сразу после оплаты, при этом часто наблюдаются случаи, когда товар еще в пути, а срок доставки подходит к концу. В этом случае нужно разобраться, как продлить срок защиты покупателя на Алиэкспресс. Это делается следующим образом:

В личном кабинете покупатель выбирает вкладку «Мои заказы» и там находит заказ с истекающим сроком;





Около номера заказа нужно нажать «подробнее», чтобы открылась полная информация;





Под номером и статусом будет расположена строка с текстом «для продления заказа нажмите здесь»;





В открывшемся окне нужно ввести количество дней, на которые вы планируете продлить свою защиту и нажать «отправить»;





Продавец автоматически получает ваш запрос о продлении и отвечает на него.







В личном кабинете также можно проверять, на каком этапе доставки находится ваш товар. Чтобы разобраться, как отследить посылку с Алиэкспресс по номеру заказа, нужно сперва найти интересующий вас заказ и нажать «подробнее». Заказу присваивается персональный номер отслеживания сразу после передачи почтовой службе. Обратите внимание, что номера заказа и отслеживания – это разные вещи. Скопировав номер отслеживания, его нужно вставить на любом специальном сайте для проверки почтовых отправлений по трек-кодам и нажать «найти». Клиенту откроется полная история пересылки товара, от отправления до прибытия в страну назначения.

Что получит покупатель, воспользовавшись своей защитой

Покупатель имеет право потребовать полную денежную компенсацию за бракованный или неполученный товар, либо добиться повторной отправки товара. Также в данной программе защиты есть некоторые требования, ограничивающие права клиента – к примеру, продавец не будет нести ответственность за таможенную службу, из-за которой затянулась доставка. В случае, если срок защиты истек, но товар не пришел либо получен в ненадлежащем качестве, пригодится пошаговая инструкция как открыть спор на Алиэкспресс, чтобы добиться возврата денег.

ВАЖНО! Совершая покупки в данном магазине, будет полезно узнать, как получить промокод на Алиэкспресс бесплатно. Для этого достаточно просмотреть каталог кэшбэк-сервиса BeriBuy. Данный сервис является площадкой для получения кешбэка по множеству популярных магазинов, в том числе и Али – регистрация бесплатная, а для возврата кешбэка достаточно просто зайти на сервис и отсюда перейти к привычным покупкам на Алиэкспресс.