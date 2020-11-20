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Как продлить защиту заказа на Алиэспресс: все секреты для покупателя

Совершая покупки в популярном интернет-магазине, практически каждый задается вопросом, как продлить защиту заказа на Алиэкспресс. Поскольку нечестных продавцов встречается всё больше, торговая площадка предусмотрела это и создала правила, по которым клиент может защитить свои права.

Что такое «защита покупателя» на Алиэкспресс?

Защита заказа на Али – это гарантия от администрации онлайн-магазина, которая не даст людям пострадать от недобросовестных продавцов. В случае, если товар не пришел, либо не соответствует заявленному описанию или качеству, можно полностью вернуть потраченные деньги, либо согласовать с продавцом частичную компенсацию или повторную отправку товара.


Срок защиты покупателя на Алиэкспресс

На каждый заказ в магазине устанавливается период, во время которого покупатель имеет право отстоять свои права. Этот период и называется «срок защиты покупателя Aliexpress”. Важно также знать, где посмотреть срок защиты покупателя на Алиэкспресс - его можно увидеть на небольшом таймере около каждого заказа, рядом с изображенной иконкой часов.


Можно ли продлевать срок защиты?


Можно ли продлевать срок защиты?

Максимальный срок доставки составляет 60 дней, в Россию – до 90 дней. Таймер с отсчетом «защиты покупателя» начинается сразу после оплаты, при этом часто наблюдаются случаи, когда товар еще в пути, а срок доставки подходит к концу. В этом случае нужно разобраться, как продлить срок защиты покупателя на Алиэкспресс. Это делается следующим образом:

  1. В личном кабинете покупатель выбирает вкладку «Мои заказы» и там находит заказ с истекающим сроком;

    2. Мои заказы на Али

  2. Около номера заказа нужно нажать «подробнее», чтобы открылась полная информация;

    3. Защита покупателя на Али

  3. Под номером и статусом будет расположена строка с текстом «для продления заказа нажмите здесь»;

    4. Продлите свою защиту на Али

  4. В открывшемся окне нужно ввести количество дней, на которые вы планируете продлить свою защиту и нажать «отправить»;

    5. Продлите свою защиту на Али

  5. Продавец автоматически получает ваш запрос о продлении и отвечает на него.

    6. Запрос продления защиты на Али

В личном кабинете также можно проверять, на каком этапе доставки находится ваш товар. Чтобы разобраться, как отследить посылку с Алиэкспресс по номеру заказа, нужно сперва найти интересующий вас заказ и нажать «подробнее». Заказу присваивается персональный номер отслеживания сразу после передачи почтовой службе. Обратите внимание, что номера заказа и отслеживания – это разные вещи. Скопировав номер отслеживания, его нужно вставить на любом специальном сайте для проверки почтовых отправлений по трек-кодам и нажать «найти». Клиенту откроется полная история пересылки товара, от отправления до прибытия в страну назначения.


Трек-номер заказа на Алиэкспресс

Что получит покупатель, воспользовавшись своей защитой


Что получит покупатель, воспользовавшись своей защитой

Покупатель имеет право потребовать полную денежную компенсацию за бракованный или неполученный товар, либо добиться повторной отправки товара. Также в данной программе защиты есть некоторые требования, ограничивающие права клиента – к примеру, продавец не будет нести ответственность за таможенную службу, из-за которой затянулась доставка. В случае, если срок защиты истек, но товар не пришел либо получен в ненадлежащем качестве, пригодится пошаговая инструкция как открыть спор на Алиэкспресс, чтобы добиться возврата денег.


ВАЖНО! Совершая покупки в данном магазине, будет полезно узнать, как получить промокод на Алиэкспресс бесплатно. Для этого достаточно просмотреть каталог кэшбэк-сервиса BeriBuy. Данный сервис является площадкой для получения кешбэка по множеству популярных магазинов, в том числе и Али – регистрация бесплатная, а для возврата кешбэка достаточно просто зайти на сервис и отсюда перейти к привычным покупкам на Алиэкспресс.

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