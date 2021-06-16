Как выбрать недорогой, но хороший беспроводной пылесос для дома: ТОП-5 моделей и советы для покупателей
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Основные критерии выбора техники для дома
Прежде чем совершить покупку, нужно четко понять, что для вас важно в бытовом помощнике. Как выбрать пылесос для дома – недорогой, но хороший? Ориентируясь на базовые параметры:
- Емкость аккумулятора. Эта характеристика показывает, как долго техника может работать без подзарядки. Средняя продолжительность уборки достигает 30 минут. Этого достаточно, чтобы убрать 2-комнатную квартиру. Однако встречаются и модели, которые работают без дозаряда целый час. На полную зарядку обычно уходит около 4 часов.
- Разновидность аккумулятора. Предпочтительны литий-ионные батареи, которые не перегреваются, долго служат и имеют минимальный саморазряд.
- Мощность всасывания. Чем сильнее мотор, тем быстрее внутри устройства крутится электровентилятор, и в контейнер засасывается сор, пыль, загрязнения. Обычно мощность двигателя варьируется от 20 до 150 Вт.
- Размер пылесборника. Стандартное значение – до половины литра. Этого объема хватит, чтобы привести в порядок помещение около 50 квадратных метров. Для большой квартиры или частного дома стоит присмотреть устройство с литровым пылесборником. Посмотрите, каким образом очищается контейнер. Удобно, если его дно просто откидывается и выпускает пыль, мусор наружу.
- Уровень громкости. Рассматривайте модели с показателем не более 70-80 дБ, чтобы не испытывать дискомфорт в процессе клининга, не беспокоить окружающих и соседей.
- Комфорт при эксплуатации. Раздумывая о том, какой пылесос лучше купить для дома, следует учитывать свои индивидуальные особенности. Оптимальный вес – до 3 кг.
Рассмотрим рейтинг беспроводных пылесосов: ТОП лучших по цене и качеству.
Бюджетные модели
Kitfort КТ-541: стиль и универсальность
Пылесос российского бренда представлен в модных оттенках: красном, сером, голубом. Его главная особенность – в многофункциональности. При отсоединении удлинительной трубки техника легко трансформируется в ручную.
Пылесос подходит для:
- уборки напольных, в том числе ковровых поверхностей;
- чистки мебели;
- приведения в порядок салона авто;
- обработки углов и подобных труднодоступных зон.
Устройство оснащено моторизированной турбощеткой, которая работает от независимого электромотора. В отзывах пишут, что она блестяще справляется с уборкой твердых полов, совершенно их не царапая.
Что касается характеристик, то весит пылесос 2,5 кг, а пылесборник имеет неплохой объем – 0,8 л. Предусмотрено 2 скорости работы.
BBK BV2526: мощное решение для ежедневной уборки
Не знаете, какой купить беспроводной вертикальный пылесос для постоянной уборки различных поверхностей? Модель BV2526 китайского бренда имеет конструкцию 2 в 1, то есть она предназначена как для обработки пола, так и для борьбы с пылью на мягкой мебели, подушках, полках и в труднодоступных областях.
Главное достоинство модели, как считают покупатели, – это высокая мощность (100 Вт). Пылесос стоит приобрести для уборки в доме, в котором есть животные. Он справляется с ковровыми поверхностями не хуже классической техники. Благодаря наличию турбощетки уборка значительно упрощается и ускоряется.
Устройство чуть тяжелее предыдущей модели – 2,8 кг. Емкость пылесборника составляет 0,75 л. В данной модели есть подсветка, позволяющая увидеть пыль и грязь даже в малозаметных и темных участках.
Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner VC20-Plus: компактная и легкая модель
Один из лучших вертикальных пылесосов для дома сразу привлекает минимальным весом – 1,86 кг. Мощность всасывания при этом равна 150 Вт. Емкость пылесборника чуть меньше, чем у предыдущих моделей, – 0,6 литров. Контейнер прозрачный, поэтому можно легко контролировать его заполненность.
Покупатели пишут, что устройство подходит для уборки любых напольных покрытий. Также оно поможет быстро навести порядок в автомобиле.
В данной модели нет турбощетки. Зато есть несколько полезных насадок, в том числе для обработки узких и труднодоступных участков.
К достоинствам устройства также можно отнести низкий показатель шума (до 75 дБ) и ненавязчивый дизайн в светлых оттенках. Техника легко впишется в любой стиль оформления квартиры. Вертикальный беспроводной пылесос Xiaomi можно считать универсальным домашним помощником.
Модели среднего ценового сегмента
Weissgauff V9 Turbo Cyclone: мощь, функциональность, практичность
Оптимальный вариант по качеству и надежности. За счет инверторного двигателя мощность пылесоса значительно увеличивается. Именно поэтому модель великолепно справляется с удалением любых типов пыли, грязи и даже с шерстью. Технология SuperSilent обеспечивает достаточно тихую работу устройства.
Покупатели высоко оценили универсальность устройства. Его можно использовать в качестве:
- стандартного вертикального устройства;
- портативного пылесоса для локальной уборки;
- техники для обработки узких щелей;
- устройства для ухода за мягкой мебелью, шторами.
Этот пылесос также оснащен сверхмощной турбощеткой со встроенной подсветкой. К модели прилагается настенное крепление, позволяющее правильно и безопасность хранить устройство.
Вес техники составляет 2,7 кг, а вместимость пылесборника – 0,55 л.
Redmond RV-UR365: эргономичность и забота о здоровье
Производитель позиционирует данную модель как устройство 2 в 1: для дома и автомобиля. Судя по комментариям клиентов, модель действительно качественно убирает напольные покрытия, диваны, кресла и корпусную мебель. Турбощетка собирает всю грязь и шерсть с гладких полов за счет спирального расположения щетин.
Закрепив турбощетку или другую насадку, например, щелевую, можно очистить автомобильные чехлы, коврики, багажник, бардачок.
Важное достоинство модели в том, что в ней используется инновационный выходной фильтр HEPA H13. Он задерживает до 99,95 % воздушных аллергенов.
Рассмотрим основные технические характеристики пылесоса:
- мощность всасывания – 40 Вт;
- размер контейнера – 0,4 л;
- период работы – от 13 до 30 минут (зависит от выбранного режима).
Мы рассказали, как выбрать недорогой, но хороший беспроводной пылесос для дома. Теперь вы можете приобрести подходящее устройство с учетом своих пожеланий и приоритетов. Покупайте фирменные бытовые устройства и упрощайте повседневные заботы!
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