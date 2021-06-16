Как выбрать недорогой, но хороший беспроводной пылесос для дома: ТОП-5 моделей и советы для покупателей

На смену громоздким и тяжелым классическим пылесосам приходят легкие, компактные и функциональные вертикальные беспроводные модели. Они удобны для быстрой повседневной и генеральной уборки, при этом такую технику можно легко разместить даже в небольшой квартире. Устройства работают от аккумулятора, поэтому вам не будут мешать лишние провода. Расскажем, как выбрать беспроводной пылесос для дома – недорогой, но хороший и надежный.

Фотография взята из источника freepik.com

Основные критерии выбора техники для дома

Прежде чем совершить покупку, нужно четко понять, что для вас важно в бытовом помощнике. Как выбрать пылесос для дома – недорогой, но хороший? Ориентируясь на базовые параметры:

Емкость аккумулятора . Эта характеристика показывает, как долго техника может работать без подзарядки. Средняя продолжительность уборки достигает 30 минут. Этого достаточно, чтобы убрать 2-комнатную квартиру. Однако встречаются и модели, которые работают без дозаряда целый час. На полную зарядку обычно уходит около 4 часов.

. Эта характеристика показывает, как долго техника может работать без подзарядки. Средняя продолжительность уборки достигает 30 минут. Этого достаточно, чтобы убрать 2-комнатную квартиру. Однако встречаются и модели, которые работают без дозаряда целый час. На полную зарядку обычно уходит около 4 часов. Разновидность аккумулятора . Предпочтительны литий-ионные батареи, которые не перегреваются, долго служат и имеют минимальный саморазряд.

. Предпочтительны литий-ионные батареи, которые не перегреваются, долго служат и имеют минимальный саморазряд. Мощность всасывания . Чем сильнее мотор, тем быстрее внутри устройства крутится электровентилятор, и в контейнер засасывается сор, пыль, загрязнения. Обычно мощность двигателя варьируется от 20 до 150 Вт.

. Чем сильнее мотор, тем быстрее внутри устройства крутится электровентилятор, и в контейнер засасывается сор, пыль, загрязнения. Обычно мощность двигателя варьируется от 20 до 150 Вт. Размер пылесборника . Стандартное значение – до половины литра. Этого объема хватит, чтобы привести в порядок помещение около 50 квадратных метров. Для большой квартиры или частного дома стоит присмотреть устройство с литровым пылесборником. Посмотрите, каким образом очищается контейнер. Удобно, если его дно просто откидывается и выпускает пыль, мусор наружу.

. Стандартное значение – до половины литра. Этого объема хватит, чтобы привести в порядок помещение около 50 квадратных метров. Для большой квартиры или частного дома стоит присмотреть устройство с литровым пылесборником. Посмотрите, каким образом очищается контейнер. Удобно, если его дно просто откидывается и выпускает пыль, мусор наружу. Уровень громкости . Рассматривайте модели с показателем не более 70-80 дБ, чтобы не испытывать дискомфорт в процессе клининга, не беспокоить окружающих и соседей.

. Рассматривайте модели с показателем не более 70-80 дБ, чтобы не испытывать дискомфорт в процессе клининга, не беспокоить окружающих и соседей. Комфорт при эксплуатации. Раздумывая о том, какой пылесос лучше купить для дома, следует учитывать свои индивидуальные особенности. Оптимальный вес – до 3 кг.

Рассмотрим рейтинг беспроводных пылесосов: ТОП лучших по цене и качеству.

Бюджетные модели

Kitfort КТ-541: стиль и универсальность

Пылесос российского бренда представлен в модных оттенках: красном, сером, голубом. Его главная особенность – в многофункциональности. При отсоединении удлинительной трубки техника легко трансформируется в ручную.

Пылесос подходит для:

уборки напольных, в том числе ковровых поверхностей;

чистки мебели;

приведения в порядок салона авто;

обработки углов и подобных труднодоступных зон.

Устройство оснащено моторизированной турбощеткой, которая работает от независимого электромотора. В отзывах пишут, что она блестяще справляется с уборкой твердых полов, совершенно их не царапая.

Что касается характеристик, то весит пылесос 2,5 кг, а пылесборник имеет неплохой объем – 0,8 л. Предусмотрено 2 скорости работы.

BBK BV2526: мощное решение для ежедневной уборки

Не знаете, какой купить беспроводной вертикальный пылесос для постоянной уборки различных поверхностей? Модель BV2526 китайского бренда имеет конструкцию 2 в 1, то есть она предназначена как для обработки пола, так и для борьбы с пылью на мягкой мебели, подушках, полках и в труднодоступных областях.

Главное достоинство модели, как считают покупатели, – это высокая мощность (100 Вт). Пылесос стоит приобрести для уборки в доме, в котором есть животные. Он справляется с ковровыми поверхностями не хуже классической техники. Благодаря наличию турбощетки уборка значительно упрощается и ускоряется.

Устройство чуть тяжелее предыдущей модели – 2,8 кг. Емкость пылесборника составляет 0,75 л. В данной модели есть подсветка, позволяющая увидеть пыль и грязь даже в малозаметных и темных участках.

Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner VC20-Plus: компактная и легкая модель

Один из лучших вертикальных пылесосов для дома сразу привлекает минимальным весом – 1,86 кг. Мощность всасывания при этом равна 150 Вт. Емкость пылесборника чуть меньше, чем у предыдущих моделей, – 0,6 литров. Контейнер прозрачный, поэтому можно легко контролировать его заполненность.

Покупатели пишут, что устройство подходит для уборки любых напольных покрытий. Также оно поможет быстро навести порядок в автомобиле.

В данной модели нет турбощетки. Зато есть несколько полезных насадок, в том числе для обработки узких и труднодоступных участков.

К достоинствам устройства также можно отнести низкий показатель шума (до 75 дБ) и ненавязчивый дизайн в светлых оттенках. Техника легко впишется в любой стиль оформления квартиры. Вертикальный беспроводной пылесос Xiaomi можно считать универсальным домашним помощником.

Модели среднего ценового сегмента

Weissgauff V9 Turbo Cyclone: мощь, функциональность, практичность

Оптимальный вариант по качеству и надежности. За счет инверторного двигателя мощность пылесоса значительно увеличивается. Именно поэтому модель великолепно справляется с удалением любых типов пыли, грязи и даже с шерстью. Технология SuperSilent обеспечивает достаточно тихую работу устройства.

Покупатели высоко оценили универсальность устройства. Его можно использовать в качестве:

стандартного вертикального устройства;

портативного пылесоса для локальной уборки;

техники для обработки узких щелей;

устройства для ухода за мягкой мебелью, шторами.

Этот пылесос также оснащен сверхмощной турбощеткой со встроенной подсветкой. К модели прилагается настенное крепление, позволяющее правильно и безопасность хранить устройство.

Вес техники составляет 2,7 кг, а вместимость пылесборника – 0,55 л.

Redmond RV-UR365: эргономичность и забота о здоровье

Производитель позиционирует данную модель как устройство 2 в 1: для дома и автомобиля. Судя по комментариям клиентов, модель действительно качественно убирает напольные покрытия, диваны, кресла и корпусную мебель. Турбощетка собирает всю грязь и шерсть с гладких полов за счет спирального расположения щетин.

Закрепив турбощетку или другую насадку, например, щелевую, можно очистить автомобильные чехлы, коврики, багажник, бардачок.

Важное достоинство модели в том, что в ней используется инновационный выходной фильтр HEPA H13. Он задерживает до 99,95 % воздушных аллергенов.

Рассмотрим основные технические характеристики пылесоса:

мощность всасывания – 40 Вт;

размер контейнера – 0,4 л;

период работы – от 13 до 30 минут (зависит от выбранного режима).

Мы рассказали, как выбрать недорогой, но хороший беспроводной пылесос для дома. Теперь вы можете приобрести подходящее устройство с учетом своих пожеланий и приоритетов. Покупайте фирменные бытовые устройства и упрощайте повседневные заботы!

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