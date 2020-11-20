Как выбрать самый дешевый интернет-магазин книг – читаем и экономим

Книга – не только лучший подарок, но и отличный вариант для досуга. Покупать книги сейчас удобнее всего в онлайн-режиме. Но в большом ассортименте магазинов легко растеряться и найти выгодный вариант. В нашей статье собраны все лучшие книжные интернет-магазины с бесплатной доставкой по всей России – остается только сделать выбор среди них.

Присматривая надежные и выгодные книжные сайты для покупки книг, воспользуйтесь следующей топ-подборкой:

Лабиринт

Читай-Город

ЛитРес

Book24

Буквоед

Издательство Манн, Иванов и Фербер

Альпина Паблишер

Лабиринт - самый дешевый интернет-магазин книг

В поисках варианта, где купить книги дешево в интернет-магазине, обратите внимание на «Лабиринт». Крупный сайт удивит богатым каталогом изданий на любой вкус, покупатели выбирать удобные варианты оплаты и доставки, а также оценят большое количество акций. Среди них – акция «секретное слово», когда после добавления товаров в корзину можно выбрать один из подарков по секретному коду (в качестве подарка могут быть подарочные сертификаты, школьная канцелярия и др.).

В «Лабиринте» можно приобрести учебники по всем предметам, а также книги для дошкольников и литературу для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. А заглянув на специальную страницу с промокодами, можно получить скидку на приобретение любой литературы через интернет-магазин «Лабиринт». Разобраться, как заказывать книги в Лабиринте, несложно: просто добавьте все товары в корзину и нажмите оранжевую кнопку «оформить».

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Читай-Город: лучшие книги для каждого

Онлайн-магазин «Читай-Город» отличителен большим количеством точек самовывоза – более тысячи по России. Для удобства покупателей на сайте все издания разделены по категориям – от художественной литературы до книг на иностранных языках. Интересный бонус для покупателей – «книга месяца». Раз в месяц магазин выбирает одно популярное издание и устанавливает на него максимально низкую цену, подобная акция при этом действует как в розничных точках, так и при заказе онлайн.

Многим любителям почитать наверняка пригодится информация, как узнать наличие книги в магазине Читай-Город. Для этого нужно найти через каталог или поисковую строку интересующее вас издание и нажать на него. Справа на странице вы увидите синюю надпись «смотреть наличие в магазинах», нажав на которую, можно посмотреть наличие книги в Читай-Городе в любом интересующем вас филиале. Здесь же можно оформить онлайн-заказ для последующего получения товара в магазине.

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ЛитРес – один клик до книг

ЛитРес электронная библиотека – это огромная платформа с изданиями всех существующих жанров. В рубрике «что почитать» всегда можно найти лучшие варианты по мнению редакции и покупателей, а в разделе «прочти первым» можно отслеживать книжные новинки быстрее всех. Интересная фишка магазина – наличие аудиокниг на любой вкус с качественной озвучкой, а также электронных книг. Подобрав на БериБай промокод для ЛитРес, вы узнаете, где скачивать электронные книги бесплатно целиком – нередко скидочные купоны дают в качестве подарка одну из платных электронных книг.

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Book24 – книги с автографами на память

Еще один стоящий вариант - book24ru - книжный интернет-магазин издательской группы ЭКСМО-АСТ. Отличительная черта магазина – наличие книг с автографами авторов, которые можно приобрести в режиме онлайн. Бестселлеры и новинки, а также личные рекомендации писателей и музыкантов – все эти разделы отлично помогают определиться с выбором того, какую книгу приобрести следующей. Здесь же можно купить и всю необходимую учебную и методическую литературу как для учащихся, так и для преподавателей. Если вам нужно учебники заказать через интернет, удобнее всего оформить доставку на дом от Book24. А при помощи промокода от БериБай на покупке литературы и учебных изданий вы сможете еще и сэкономить.

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Буквоед: всё для творческих личностей

Буквоед – интернет-магазин, где можно подобрать не только литературу, но и сувениры и подарки, канцелярию, товары для творчества, хобби и многое другое. Приятно радует бонусная программа, где каждый клиент может стать «знаковым читателем» и получать бонусные рубли за каждую совершаемую покупку. Такими бонусами в дальнейшем можно оплачивать полную цену своих будущих покупок, внепланово балуя себя новинками любимых авторов.

Предусмотрено и наличие промокодов для получения скидки – найти и скопировать их можно по ссылке. А еще вас удивит наличие интересных мероприятий от магазина: прямо на сайте проводятся видеотрансляции с интервью писателей, различные семинары, онлайн-презентации книжных новинок.

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Манн, Иванов и Фербер

Популярное издательство МИФ – огромная площадка, где можно приобрести не только привычные книги, но и аудио-варианты, обучающие курсы и вебинары, специальную офисную библиотеку, а также настольные игры для дома и работы. Изначально магазин позиционировался на продаже бизнес-литературы, попутно расширяя ассортимент. Сегодня издательство выпустило 3045 книг за 15 лет, радуя не только постоянных, но и новых читателей. Промокоды для магазина МИФ находятся по ссылке, не забывайте скопировать их перед оформлением вашего онлайн-заказа, если хотите получить приятную скидку или бесплатную доставку.

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Альпина Паблишер

В топе лучших – магазин Альпина Паблишер с девизом «доставляем интеллектуальное удовольствие». Большой каталог книг привлекателен разнообразием тематик – от изданий по саморазвитию до научпопа, политики и экономики. Покупатель сразу видит, где посмотреть наличие книги в книжном магазине – оно указывается разу под стоимостью и обозначено маркерами «в наличии: мало» и др.

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