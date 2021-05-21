Какой корм для собак самый лучший по мнению ветеринаров: ТОП-5 производителей и советы хозяевам

Здоровье и благополучие собаки – приоритет для любого заботливого хозяина. Конечно, состояние и настроение питомца напрямую зависит от его питания. Расскажем, какой корм для собак самый лучший по мнению ветеринаров, и дадим ответы на часто задаваемые вопросы о рационе животных.

Ответы ветеринаров на популярные вопросы о питании собак

Чтобы ваш питомец всегда был здоров, обратите внимание на информацию от экспертов.

Действительно ли корма лучше натурального питания?

Часто спрашивают, чем лучше кормить собаку, натуралкой или кормом: мнение ветеринаров неоднозначно. С одной стороны, при натуральном питании вы четко знаете, чем кормите животное. С другой стороны, самостоятельно составить сбалансированный рацион очень сложно. А кормить собаку «со стола» – значит, только вредить ее здоровью.

Хороший покупной корм освобождает хозяина от лишней готовки и поддерживает стабильное состояние питомца.

Можно ли кормить собаку только сухим кормом?

Если вы кормите животное качественным кормом, который соответствует его потребностям, то в рацион необязательно добавлять другие продукты. Ради разнообразия балуйте питомца готовыми влажными кормами того же класса, что и сухие. Также можно давать качественные лакомства.

Можно ли смешивать «сушку» с «натуралкой»?

Нет. К сожалению, многие неопытные хозяева считают, что можно кормить собаку сухим кормом и натуральной едой. Ветеринары категорически против такого подхода, так как при определенном типе кормления желудочно-кишечный тракт подстраивается под конкретный корм. При смешивании натуралки и сухого корма хуже усваиваются питательные вещества и минералы, происходит расстройство пищеварения.

Сколько еды давать животному?

Рекомендуется ориентироваться на таблицу, где пишется, сколько сухого корма давать собаке в день. Учтите, что данные могут отличаться в зависимости от производителя:

ТОП-5 лучших брендов кормов для собак

Предложенный рейтинг сухих кормов для собак от независимых экспертов поможет найти оптимальное решение для своего питомца. Рассмотрим ключевые преимущества продукции каждого производителя, разберемся в преимуществах того или иного питания.

Royal Canin: качественные корма на любой вкус

Список кормов для собак премиум-класса открывает французский бренд Royal Canin. Одно из главных достоинств бренда – огромный ассортимент продукции. Это питание для животных разного возраста, готовые рационы для различных пород, диетические меню для питомцев с особенностями здоровья. Можно также подобрать корм в зависимости от условий обитания и физической нагрузки своего любимца.

Для объективного сравнения кормов для собак важно учитывать состав. У продуктов Royal Canin такие особенности:

Количество белка – около 25 % . Причем присутствует как животный, так и растительный протеин.

. Причем присутствует как животный, так и растительный протеин. Главный в списке углеводов – рис. Данный продукт хорошо усваивается и обладает достаточной энергетической ценностью.

– рис. Данный продукт хорошо усваивается и обладает достаточной энергетической ценностью. Также в составе присутствуют кукуруза и пшено . Обратите внимание: эти компоненты нежелательны для аллергиков.

. Обратите внимание: эти компоненты нежелательны для аллергиков. Количество жиров в пределах нормы – 14 %.

в пределах нормы – 14 %. Бесспорное преимущество кормов – наличие комплекса полезных витаминов и микроэлементов, жирных кислот и антиоксидантов.

Недостатком Royal Canin можно считать достаточно низкий уровень клетчатки – 1,5 %. Кроме того, присутствует консервант искусственного происхождения. В целом, продукция данного бренда одобрена специалистами.

Резюме: Royal Canin – выбор тех людей, которые стремятся сделать рацион своего питомца максимально разнообразным и при этом сбалансированным. За счет большого ассортимента продукции можно легко подобрать питание даже для привередливых животных. В линейке также присутствуют специальные снеки Nutritional Supplement, которые часто используют для поощрения в процессе дрессировки.

Hill’s: гарантированное качество от ведущих мировых экспертов

Одним из лучших кормов супер-премиум класса для собак признана американская продукция Hill’s. Производитель делает ставку на качество: над разработкой питания трудятся более 200 ветеринаров, диетологов, ученых. Все компоненты продукции проходят предварительную проверку и анализ.

Ассортимент кормов включает в себя как повседневные, так и лечебные решения, которые прописывает ветеринар. Можно подобрать вариант для животных с избыточным весом и высоким уровнем нагрузок, питомцев пожилого возраста и любимцев декоративных пород.

Говоря о том, какой корм для собак самый лучший по мнению ветеринаров, опять же, нужно рассмотреть состав. У Hill’s он такой:

Количество белка варьируется от 25 до 30 % . Это чуть больше, чем у Роял Канин.

. Это чуть больше, чем у Роял Канин. Источники углеводов – это кукуруза и пшеница. Довольно дешевые ингредиенты, польза которых постоянно вызывает споры экспертов.

– это кукуруза и пшеница. Довольно дешевые ингредиенты, польза которых постоянно вызывает споры экспертов. В списке компонентов также встречается мякоть свеклы – полезный продукт для нормального пищеварения.

– полезный продукт для нормального пищеварения. Привлекает разнообразие источников жиров : птицы, рыбы, семена льна, растительное масло.

: птицы, рыбы, семена льна, растительное масло. Добавлены также витаминно-минеральные комплексы.

Таким образом, корма Hill’s имеют хороший состав. Привлекает то, что сырье проходит многоэтапную проверку перед изготовлением продукции. Специалисты компании постоянно совершенствуют составы кормов, ориентируясь на отзывы потребителей.

Резюме: Главный аргумент в пользу Hill’s – это большой выбор сертифицированных кормов, точно соответствующих стандартам супер-премиум-класса. Ассортимент продукции не столь велик, как у Роял Канин, но его вполне достаточно для выбора подходящего питания под любую потребность. Судя по отзывам, животные с удовольствием едят корма Хиллс. Кроме того, в продукции нет искусственных консервантов.

Purina Pro Plan: сбалансированный рацион за разумные деньги

Данная линейка американского производителя отличается высоким качеством. Для продукции премиум-класса отбираются свежайшие продукты. Компания стремится свести к минимуму количество аллергенных компонентов. Линейка продукции включает решения для питомцев разного возраста, разных пород.

Что касается состава:

Около 25 % белка . При этом не указывается, входит ли в состав исключительно мясо или же также присутствуют субпродукты.

. При этом не указывается, входит ли в состав исключительно мясо или же также присутствуют субпродукты. В роли углеводов – рис, кукуруза, кукурузная мука и пшеница.

– рис, кукуруза, кукурузная мука и пшеница. В качестве жиров – жир птицы и рыбы.

– жир птицы и рыбы. В роли клетчатки – сухая свекольная мякоть.

– сухая свекольная мякоть. Есть также витамины, антиоксиданты и минеральные вещества.

В составе также можно обнаружить фразу «вкусоароматическая добавка». Ее точное описание, к сожалению, отсутствует.

Резюме: В целом, продукцию Purina Pro Plan можно считать оптимальной по соотношению стоимости и качества. Состав, как и у Роял Канин, Хиллс, нельзя назвать идеальным, но ветеринары считают его вполне приемлемым для здоровых животных. Привлекает, что используется исключительно белок животного происхождения, который усваивается проще, чем растительный. Удобно, что корма линейки Про План можно найти практически в любом зоомагазине, так что они всегда доступны.

Orijen: дорогой холистик с идеальным составом

Многие люди задумываются о том, что лучше – холистик или супер-премиум для собак. Стоимость первого варианта гораздо выше, но качество состава также не вызывает никаких вопросов. Холистики – это корма, которые разрабатываются с учетом природных потребностей животных. То есть в них входят не синтетические добавки и витамины, а натуральные продукты.

Канадская компания Ориджен выпускает корма с таким составом:

Белки – более 35 % . Это свежее мясо птицы, свежая рыба, свежие мясные субпродукты, а не дешевые заменители.

. Это свежее мясо птицы, свежая рыба, свежие мясные субпродукты, а не дешевые заменители. В роли углеводов – красная и зеленая чечевица, зеленый горошек, фасоль. Кроме того, данные компоненты богаты протеином. Чечевица является хорошим источником клетчатки, способствующей нормальному пищеварению.

– красная и зеленая чечевица, зеленый горошек, фасоль. Кроме того, данные компоненты богаты протеином. Чечевица является хорошим источником клетчатки, способствующей нормальному пищеварению. В качестве жиров – жир сельди и курицы, который нормально усваивается в организме, не создает ощущения тяжести.

– жир сельди и курицы, который нормально усваивается в организме, не создает ощущения тяжести. Куриные хрящи являются источником коллагена и хондроитина, которые полезны для суставов , что особенно актуально в пожилом возрасте.

, что особенно актуально в пожилом возрасте. Вместо искусственных витаминов используются фрукты, овощи, ягоды, лечебные травы, специально подобранные для здоровья собак.

Специалисты утверждают, что из-за достаточно высокого содержания протеина Orijen идеально подходит животным, ведущим активный образ жизни. Это разумное решение для беременных и кормящих собак, которые нуждаются в максимальном количестве питательных веществ. Ориджен также можно включать в рацион питомцев, которые склонны к полноте, так как в продукции невысокое содержание углеводов. Такое питание часто назначают животным с различными проблемами со здоровьем.

Резюме: С точки зрения состава и соотношения макронутриентов, Orijen можно считать оптимальным решением для заботливых хозяев. Его немаленькая стоимость вполне оправдана отсутствием искусственных добавок. Корма состоят из натуральных продуктов, значит, риск возникновения аллергии или проблем в работе желудочно-кишечного тракта сведен к минимуму. Если Orijen подходит вам по цене, то стоит отдать предпочтение именно этому корму.

Brit Care: супер-премиум с составом холистика

Чешский производитель выпускает корма супер-премиум класса. Продукция изготавливается из натуральных компонентов, которые легко усваиваются организмом питомцев. Значит, в ней отсутствуют красители, ароматизаторы, агрессивные аллергенные вещества.

Линейка кормов включает решения для собак разного возраста, животных с лишним весом и определенными особенностями здоровья. Есть даже корма для любимцев шоу-класса: специальные компоненты способствуют блеску шерсти.

Состав кормов чешского производства внушает доверие:

32-35 % белка . Основная доля протеинов приходится на мясо, а не субпродукты.

. Основная доля протеинов приходится на мясо, а не субпродукты. В роли углеводов выступает рис либо картофель (если речь о беззерновой формуле) . Никакой кукурузы и пшеницы, которые часто провоцируют аллергическую реакцию.

. Никакой кукурузы и пшеницы, которые часто провоцируют аллергическую реакцию. 15 % рыбьего и куриного жира – хороший показатель.

– хороший показатель. Фрукты, овощи и растительные экстракты дают организму все требуемые витамины.

Как считают эксперты, Брит – это одни из лучших кормов для собак. По составу они приближены к холистикам, но гораздо дешевле.

Резюме: Судя по обзорам ветеринаров, Brit Care оптимален для повседневного кормления, потому что на 100 % соответствует стандартам супер-премиум. В нем больше белка, чем у Роял Канин, Хиллс, Пурины, однако его стоимость ниже, чем у того же Ориджен. Еще один плюс в пользу бренда Брит – использование натурального консерванта токоферола (витамина E). Brit Care крайне редко вызывает аллергическую реакцию.

Помните, что при составлении рациона или подборе корма важно учитывать состояние здоровья и индивидуальные особенности питомца. Именно поэтому консультация ветеринара точно не будет лишней.

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