Какой смартфон из дешевых самый лучший и надежный: 4 топовые модели

Качественный и функциональный телефон необязательно должен быть дорогим. Совершить удачную покупку можно и при ограниченном бюджете. Расскажем, какой смартфон из дешевых самый лучший и самый надежный, рассмотрим плюсы и минусы популярных моделей. А чтобы сэкономить на гаджетах, активируйте наши промокоды при оформлении заказов в магазине М.Видео.

Samsung Galaxy A11: надежность и универсальность

Samsung Galaxy A11 входит в ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в России по состоянию на конец прошлого года. Гаджет выполнен на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 450, обеспечивающего быстродействие и многозадачность устройства. 2 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно работать с несколькими «легкими» приложениями. Например, мессенджерами, соцсетями, браузером, офисными документами. Телефон поддерживает технологию бесконтактной оплаты.

Преимущества модели

Высокий уровень надежности . По оценке ООО "ДНС Ритейл", основанной на более чем 10 тысячах продаж, проблемы с работой устройства возникают всего в 0,3 % случаев.

. По оценке ООО "ДНС Ритейл", основанной на более чем 10 тысячах продаж, проблемы с работой устройства возникают всего в 0,3 % случаев. Широкие возможности для съемки фото и видео . Тройная камера (13, 5, 2 Мпикс), интеллектуальная система переключения между двумя фокусными расстояниями для классических предметных и панорамных снимков, фронталка на 8 Мпикс с автоматическими настройками для качественных селфи – несмотря на бюджетный сегмент, телефон отлично подходит для фотографирования.

. Тройная камера (13, 5, 2 Мпикс), интеллектуальная система переключения между двумя фокусными расстояниями для классических предметных и панорамных снимков, фронталка на 8 Мпикс с автоматическими настройками для качественных селфи – несмотря на бюджетный сегмент, телефон отлично подходит для фотографирования. Наличие дополнительных функций . Например, Always On Display для экономии заряда аккумулятора.

. Например, Always On Display для экономии заряда аккумулятора. Эргономичная разблокировка. Удобное расположение сканера отпечатка пальцев значительно упрощает безопасное использование смартфона.

Недостатки Samsung Galaxy A11

Меньше оперативной памяти, чем в других моделях . 2 других смартфона из подборки оснащены 3 ГБ ОС, но, как показывает практика, быстродействие телефонов при использовании большинства обычных приложений отличается незначительно.

. 2 других смартфона из подборки оснащены 3 ГБ ОС, но, как показывает практика, быстродействие телефонов при использовании большинства обычных приложений отличается незначительно. Смартфон «тормозит» при использовании современных игр . Геймерам лучше подобрать другой вариант устройства.

. Геймерам лучше подобрать другой вариант устройства. Меньшая емкость аккумулятора . «Конкуренты» могут похвастаться батареей 5000 мАч, в то время как Samsung Galaxy A11 рассчитан на 4000 мАч.

. «Конкуренты» могут похвастаться батареей 5000 мАч, в то время как Samsung Galaxy A11 рассчитан на 4000 мАч. Нет сенсора разблокировки по лицу. Существенный минус даже для бюджетного смартфона.

Xiaomi Redmi 8A: емкий аккумулятор, высокая производительность

Смартфон с производительностью выше среднего также базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon и имеет 2 ГБ оперативной памяти. В числе особенностей гаджета – оригинальное дизайнерское исполнение в трех популярных цветах (черный, красный, синий). Поликарбонатное покрытие задней части корпуса не позволяет телефону выскользнуть из рук во время использования.

Достоинства модели

Смартфон оснащен 3D-стеклом с олеофобным покрытием . Оно защищает экран от появления отпечатков пальцев, разводов и других неэстетичных следов.

. Оно защищает экран от появления отпечатков пальцев, разводов и других неэстетичных следов. Хороший звук . В числе достоинств смартфона многие пользователи отмечают высокий уровень громкости. Вы точно не пропустите важный звонок.

. В числе достоинств смартфона многие пользователи отмечают высокий уровень громкости. Вы точно не пропустите важный звонок. Емкий аккумулятор . 5000 мАч – этого вполне достаточно для 42 часов в режиме разговора.

. 5000 мАч – этого вполне достаточно для 42 часов в режиме разговора. Практичный корпус . На крышке с ребристой текстурой практически не видны царапины и другие мелкие дефекты.

. На крышке с ребристой текстурой практически не видны царапины и другие мелкие дефекты. Есть функция распознавания лица

Минусы телефона

Относительно малое количество оперативной памяти . 2 ГБ достаточно для одновременной работы 2-3 простых приложений, но в случае с запуском мощных игр телефон быстро нагревается.

. 2 ГБ достаточно для одновременной работы 2-3 простых приложений, но в случае с запуском мощных игр телефон быстро нагревается. Камера не рассчитана на «высокохудожественные снимки» . Основная камера на 12 Мпикс всего одна. 8 Мпикс фронталки также явно недостаточно для стильных «инстаграмных» снимков.

. Основная камера на 12 Мпикс всего одна. 8 Мпикс фронталки также явно недостаточно для стильных «инстаграмных» снимков. Отсутствие важных функций. В модели нет ни сканера отпечатков пальцев, ни NFC. Впрочем, второе может стать плюсом, например, если телефон покупают для ребенка.

Huawei Honor 9A: многофункциональность и мощность

Смартфон Huawei Honor 9A может похвастаться целыми 3 ГБ оперативной памяти и довольно мощным процессором Mediatek MT6762R. Несмотря на то, что Mediatek считается более дешевым конкурентом Qualcomm Snapdragon, в работе гаджет очень шустрый, причем «тянет» даже сложные игровые приложения. Смартфон выпускается в классическом черном, элегантном зеленом и синем цвете с эффектными переливами на корпусе.

Преимущества телефона

Отсутствие «тормозов», большое количество памяти . Помимо солидной ОС телефон имеет 64 ГБ встроенной памяти. Для коллекции музыки и хранения фото этого вполне достаточно, но при желании объем хранилища можно расширить с помощью карты памяти до 512 ГБ.

. Помимо солидной ОС телефон имеет 64 ГБ встроенной памяти. Для коллекции музыки и хранения фото этого вполне достаточно, но при желании объем хранилища можно расширить с помощью карты памяти до 512 ГБ. Приемлемое качество снимков . Точно так же, как и Samsung Galaxy 11, Хонор оснащен тройной камерой (13/5/2 Мпикс). Можно делать фото с эффектом боке.

. Точно так же, как и Samsung Galaxy 11, Хонор оснащен тройной камерой (13/5/2 Мпикс). Можно делать фото с эффектом боке. Широкий функционал . Это и NFC для быстрой бесконтактной оплаты, и сканер отпечатка пальца, и технология распознавания лица, и режим защиты зрения, сертифицированный институтом TÜV Rheinland.

. Это и NFC для быстрой бесконтактной оплаты, и сканер отпечатка пальца, и технология распознавания лица, и режим защиты зрения, сертифицированный институтом TÜV Rheinland. Хороший аккумулятор . 5000 мАч, по словам производителя, хватает на 65 часов разговоров.

. 5000 мАч, по словам производителя, хватает на 65 часов разговоров. Достойный звук. Телефон, оснащенный звуковой системой Smart PA, обеспечивает яркое и детализированное звучание до 88 дБ. В нем даже есть режим вечеринки.

Недостатки модели

К главному минусу смартфона пользователи относят отсутствие Google-сервисов. Многие люди жалуются на проблемы с поиском нужных приложений в «родном» магазине AppGallery. Возникает необходимость в самостоятельном подборе альтернативных вариантов.

Realme C3: бюджетное решение для геймеров

Все еще считаете, что бюджетные смартфоны не подходят для работы с «тяжелыми» приложениями и топовыми играми? Realme C3 докажет обратное! Процессор Mediatek Helio G70 практически не уступает в производительности Snapdragon 710, который относится к уверенному среднему уровню. Шуструю работу гаджета также обеспечивают 3 ГБ оперативной памяти.

Плюсы модели

Универсальность применения . Подойдет как для работы с офисными программами и веб-серфинга, так и для игр со стабильными 30 FPS. Речь о PUBG, World of Tanks и Call of Duty. При этом телефон не перегревается.

. Подойдет как для работы с офисными программами и веб-серфинга, так и для игр со стабильными 30 FPS. Речь о PUBG, World of Tanks и Call of Duty. При этом телефон не перегревается. Оригинальная текстура . Задняя панель смартфона выполнена из нескользящего матового материала, на котором не остаются отпечатки пальцев и царапины.

. Задняя панель смартфона выполнена из нескользящего матового материала, на котором не остаются отпечатки пальцев и царапины. Приличная по качеству тройная камера . 12/2/2 Мпикс – вполне приемлемые характеристики для данного ценового сегмента. Днем телефон справляется почти с любыми сюжетами, есть функция улучшения цветов. Однако, по словам пользователей, в темное время суток качество снимков все-таки страдает.

. 12/2/2 Мпикс – вполне приемлемые характеристики для данного ценового сегмента. Днем телефон справляется почти с любыми сюжетами, есть функция улучшения цветов. Однако, по словам пользователей, в темное время суток качество снимков все-таки страдает. Качественный аккумулятор . Емкость батареи в 5000 мАч позволяет просматривать видео при выключенном Wi-Fi почти целые сутки или наслаждаться онлайн-играми до 10 часов.

. Емкость батареи в 5000 мАч позволяет просматривать видео при выключенном Wi-Fi почти целые сутки или наслаждаться онлайн-играми до 10 часов. Присутствует сканер отпечатка пальца. Также есть разблокировка по лицу.

Минусы Realme C3

При выборе версии модели будьте внимательны, так как «старшая» (64 ГБ) и младшая (32 ГБ) кардинально отличаются. Модуль NFC имеется только в смартфоне с 64 ГБ внутренней памяти.

К минусам телефона также можно отнести очень слабую фронтальную камеру – 5 Мпикс.

Выбирая смартфон для работы, учебы, развлечений, ориентируйтесь на свои цели и приоритеты. Samsung Galaxy A11 подойдет для активной эксплуатации и решения повседневных задач. Xiaomi Redmi 8A понравится людям, которые не хотят везде брать зарядное устройство и Power Bank. Эту модель часто выбирают для старших родственников и детей. Huawei Honor 9A придется по душе меломанам, а Realme C3 идеально подойдет для требовательных программ.

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